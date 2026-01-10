Mi cuenta

Diario de Ferrol

Básquet Coruña

El Obradoiro cae en Ourense (96-93) y deja vía libre al Leyma

El COB acaba con una racha de doce victorias seguidas de los santiagueses

María VarelaChaly Novo
María Varela y Chaly Novo
10/01/2026 22:17
Jugada del partido entre el Ourense y el Obradoiro disputado ayer en el Paco Paz
Jugada del partido entre el Ourense y el Obradoiro disputado ayer en el Paco Paz
FEB
Los derbis gallegos ponen la salsa a la clasificación de Primera FEB. Porque si en el que se vivió en Santiago la victoria del Obradoiro sobre el Leyma apretaba la cabeza a solo un triunfo de diferencia, la derrota compostelana de ayer en Ourense (96-93) puede devolver al conjunto coruñés su ventaja al frente de la tabla, aunque este tendrá que ganar hoy en Alicante para recuperar sus dos victorias de margen. Pase lo que pase se asegura seguir una semana más como líder de la categoría.

El Ourense, que llevaba cuatro derrotas seguidas, le hizo un doble favor al Leyma. El primer el evidente. El segundo, que dejó la racha del conjunto dirigido por Diego Epifanio en doce victorias consecutivas, por lo que no mejoró las doce que también tenía como récord de la temporada el conjunto naranja, que llevaba esas doce cuando perdió precisamente en la pista del Obradoiro.

La mejoría de Joe Cremo, en la imagen en el partido contra el Palencia, se postula como instrumental para vencer en Alicante

La previa | Choque de alto octanaje entre Básquet Coruña y Lucentum Alicante

Más información

El local Rafa Dias fue el máximo anotador del partido, con 18 puntos aunque dos de los visitantes, Leo Westermann y Felipe dos Anjos, le superaron en valoración con 22 y 21 unidades.

En el otro partido de la jornada, el Cantabria, último rival del Leyma, perdió en casa contra el colista Palmer (73-76), lo que permitió a los baleares abandonar el farolillo rojo de la tabla.

Otros rivales

El duelo entre el Palma Bàsquet y el Estudiantes se perfila como el más interesante de la segunda tanda de la décimosexta jornada. El conjunto colegial, ya recuperado de una fase irregular, visita al mejor de los ascendidos, un equipo bastante imprevisible, aunque, paradójicamente, regular. Lo certifica un buen balance (7-7) que lo tiene ubicado en la frontera exterior de los puestos de playoffs, igualado con el Menorca.

El conjunto balear, muy mejorado en la últimas semanas, visita la pista de uno del que también se esperaba mucho pero que sigue sin arrancar, el Tizona Burgos (4-10). El Zamora (7-8) también juega a domicilio contra uno que apuntaba a entrar en la nómina de candidatos al ascenso, pero al que la precariedad económica y de efectivos tiene tan cerca de la zona roja como de la de postemporada, el Fuenlabrada (6-7).

Dos de los tres equipos que cierran la clasificación, el Cartagena (2-12) y el Melilla (2-12), se ven las caras en la ciudad autónoma. El que se lleve el gato al agua propinará un buen sopapo al que no lo consiga en el Javier Imbroda. Además, el Oviedo (7-7), equipo de buen rendimiento a domicilio, examina en el San Sebastián Arena el excelente momento del Gipuzkoa, que ha ganado sus últimos siete compromisos. 

