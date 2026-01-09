Previa | Derbi gallego de acento compostelano en el Pazo Paco Paz

Rafa Lisboa, uno de los líderes del Ourense, en un partido de esta temporada FEB

La décimo sexta jornada de Primera FEB arranca este viernes con dos encuentros, uno de ellos un apasionante derbi gallego, el que librarán el Pazo Paco Paz el Ourense (6-7) y el Obradoiro (12-2).

Un encuentro con claro acento visitante, toda vez que el plantel entrenado por Diego Epifanio suma doce victorias consecutivas –la misma racha que registró el Leyma Básquet Coruña en el inicio de la temporada–, mientras que el dirigido por el ferrolano Moncho López se ha desinflado en las últimas jornadas después de un inicio más que interesante.

Los anfitriones del Paco Paz tratarán de acabar con una tacada de cuatro derrotas encadenadas, ante un rival compostelano, que el pasado domingo se salvó de milagro en la cancha del Palencia (85-87, con un parcial de 15-28 en el último cuarto) y, entre semana, se despidió de la Copa de España en cuartos de final al caer, por 79-73, en el mismo lugar y ante el mismo rival que el pasado fin de semana.

El otro duelo de la primera tanda de partidos enfrenta a la última víctima del Básquet Coruña, el Grupo Alega Cantabria (6-8), y al último de la tabla clasificatoria, el Palmer Basket (2-12).

El conjunto de Torrelavega se llevó del Coliseum la cuarta victoria más amplia de la historia del equipo herculino (102-67), mientras que el mallorquín plantó cara (63-71) al Gipuzkoa dirigido por el exnaranja Sergio García, que atraviesa por un gran momento de forma y resultados (siete éxitos encadenados).

Los múltiples movimientos en la estructura del Palmer, que va ya por el tercer entrenador (Juan Ignacio Díez de Acharán, ayudante del segundo, Lucas Victoriano) y ha cambiado a la mitad de su plantilla, sigue sin surtir efecto. Lolo Encinas, técnico del Cantabria, podría recuperar a uno de sus principales activos, el pívot Jiahao Yu (techo de la liga con sus 2,21 metros), ausente en el Coliseum.