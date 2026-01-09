Carles Marco: "Tenemos que pensar en que nos vamos a encontrar al mejor equipo posible"

Carles Marco, durante el partido copero ante el Tizona Burgos Patricia G. Fraga

Carles Marco, técnico del Leyma Básquet Coruña, comentó en la rueda de prensa previa al partido de este domingo (12.15 horas, Centre de Tecnificació Esportiva d’Alacant) contra el Lucentum Alicante que no solo de Kevin Larsen, máximo anotador y más valorado de la liga, vive su décimo quinto rival liguero de la temporada.

El badalonés espera poder contar con todos sus efectivos: "Hemos entrenado toda la semana todos. Y hemos entrenado bien. Falta el entrenamiento de hoy, el de mañana y el viaje (en avión y bus), pero esperemos que estén todos disponibles y en perfecto estado para el partido del domingo".

Un compromiso que los suyos encararán después de la balsámica victoria en el Coliseum contra el Alega Cantabria. Marco, que no distingue entre rivales sea cual sea su posición en la tabla, aseguró que "estamos concienciados de la dificultad del viaje a Alicante y del partido contra ellos, de lo muy buen equipo que son, de lo bien que juegan y de la calidad de todos sus jugadores. Y de que es un campo difícil, siempre lo ha sido, también a nivel particular. Concienciados, entrenando bien, haciendo nuestras cosas lo mejor posible, preparando el partido lo mejor posible, y esperemos que entre hoy y mañana acabemos de perfilar cosas para poder hacer un buen partido el domingo".

El entrenador del líder de Primera FEB habló mucho en las últimas fechas de los parones derivados de los festivos navideños. Esta semana ha vivido el último, con motivo del Día de Reyes, una 'molestia' a la que se ha unido tener que trabajar todos los días en la Polideportiva de Riazor 2. No obstante, considera que es mejor tener que hacerlo antes de jugar fuera que antes de hacerlo en el Coliseum. "Evidentemente. Ya estamos bastante acostumbrados; además, las diferentes pistas en donde entrenamos están bien acondicionadas. Pero sí, es preferible que la semana que jugamos en el Coliseum podamos entrenar en el Coliseum, y si jugamos fuera, como es esta semana, que se así es mejor. Estamos en Riazor, que es perfecto; la incomodidad es más de logística que para el entrenamiento", matizó.

Es preferible que la semana que jugamos en el Coliseum, podamos entrenar en el Coliseum"

Respecto a la diferencia entre los distintos lugares de trabajo, Marco subrayó que "entrenar donde juegas es mejor. También están el tamaño y la temperatura; en el Coliseum ahora hace fresco y aquí es menos frío porque es más pequeñito Los jugadores se están adaptando bien. Hay días que estamos un poquito más incómodos, pero entrenando bien".

El Alicante ha perdido recientemente a su segundo jugador más importante, el escolta Jordan Walker. Rápidamente sustituido por Eddy Polanco, quien debutó la semana pasada. Un hecho que podría representar una pequeña ventaja para el Leyma. "A todos los equipos nos pasan cosas a lo largo de la temporada. Ellos han tenido dos bajas de peso, pero han sido rápidos en reforzarse, y además con refuerzos de garantía, como Polanco. Evidentemente no es lo mismo haber estado jugando desde agosto con un jugador y que ahora tengas que acoplar a otro en diez días. Rubén [Perelló] lo conoce muy bien, porque lo ha entrenado en Almansa, y él conoce al entrenador y a algunos de los jugadores. Aunque no es lo mismo".

"Tenemos que pensar en que nos vamos a encontrar al mejor equipo posible, en que Eddy seguro que lo querrá hacer bien en su primer partido en casa, en que tienen al MVP Kevin Larsen, buenos bases, tiradores, gente física...No es solo lo que hacía Walker, que sí, pero se adaptarán como hemos hecho todos cuando hemos tenido lesiones o alguna baja. Conociendo a Rubén y a los jugadores que tiene en el equipo, van a seguir haciéndolo muy bien".

Leyma Coruña y Alicante: clubes jóvenes, viejos conocidos Más información

El doble líder que amenaza al líder en solitario Más información

A la pregunta de si la lógica falta de rodaje e integración en los sistemas de Polanco puede 'facilitar' el poner un poco más de atención defensiva en Larsen, el preparador catalán indicó que "conociendo como conozco a Kevin, porque lo he entrenado [en el Palencia 2019-20], no sé si es bueno jugar contra un jugador de su calidad (risas). Tienen más focos de atención, pero sí que es verdad que muchas de las acciones del equipo pasan por él, porque no solo anota, sino también cómo pasa el balón y lo determinante que es en muchas facetas del juego".

Por ello considera que "tenemos que intentar jugar con lo que hacemos normalmente, que es correr, y dificultarle a él y a sus compañeros que puedan pasarse bien el balón, porque es un equipo lo pasa muy bien, y nosotros hacer nuestras cosas lo mejor posible".

El Lucentum es un conjunto que lanza muy bien desde la larga distancia, el segundo mejor de la competición. Por ello, Marco reconoce que "sí que trabajamos, dentro de lo que hacemos normalmente, cosas tácticas diferentes para contrarrestar sus puntos fuertes, pero muy encaminado todo a jugar rápido, a ir al rebote, a pasarnos bien el balón, a tocar la pintura... Todas las cosas que hacemos bien, hacerlas mejor, y algunos detalles tácticos que pueden ser diferentes a Cantabria por el estilo de juego que tienen ellos".

Conociendo a Rubén y a los jugadores que tiene en el equipo, van a seguir haciéndolo muy bien"

Finalmente, Carles Marco aseguró no saber nada de un rumor surgido a mitad de semana respecto a que el propio técnico estaba muy interesado en conseguir la cesión de Izan Almansa, joven pívot del Real Madrid, ya internacional absoluto con España, que está jugando mayormente la Liga U22. "No, no. No he hablado con nadie, ni de aquí ni de allí. Es un rumor infundado. Estamos contentísimos con el equipo que tenemos. Lo que pedimos en el inicio del año es que no hubiera lesiones y vamos a muerte hasta el final con los jugadores que tenemos, porque estamos muy contentos con la plantilla que tenemos hoy. Sería fantástico que no se nos lesionara nadie y estuviéramos los doce hasta el final, más Carlos [Varela], Santi [Martínez] y Germán [Sabater, también de vinculado Xiria], que nos están ayudando", concluyó.

Pacheco, Cuevas y el control total del juego del Básquet Coruña Más información