Pacheco, Cuevas y el control total del juego del Básquet Coruña

Caio Pacheco y Dídac Cuevas durante el partido del pasado domingo contra Cantabria en el Coliseum de A Coruña Carlota Blanco

La temporada del Básquet Coruña hasta el momento está siendo espectacular. Tan solo dos derrotas, una en Copa y otra en Liga contra el Obradoiro en Sar, por un total de catorce victorias entre ambas competiciones y el liderato en solitario de Primera FEB.

El Leyma Coruña rellena su propia historia Más información

Aunque el secreto del éxito está en que se trata de actuaciones corales, buena parte de la culpa del buen hacer del equipo la tienen los dos bases del equipo: Caio Pacheco y Dídac Cuevas. Ambos están firmando buenos números. El brasileño está en casi 12 puntos y 5 asistencias por partido, mientras que el catalán promedia 9 puntos, 3,4 rebotes y 4,5 asistencias. “Son dos bases muy contrastados en la liga y que creo que estaban muy cotizados. Se adaptan muy bien al juego de Carles (Marco), que creo que está sacando lo mejor de ellos. Ambos tienen esa capacidad de apretar mucho en defensa, tienen mucho volumen de bloqueo directo y están sabiendo conectar muy bien con los compañeros. Están haciendo una gran temporada y se complementan muy bien”, analiza Álex Hernández, base de profesión y excapitán del Básquet Coruña.

Creo que para el estilo de juego de Carles Marco (Dídac y Caio) son ideales, lo están interpretando a la perfección Álex Hernández, excapitán del Leyma

Dídac empezó la temporada como un tiro, demostrando que es un líder sobre la pista (por algo fue elegido como uno de los capitanes del equipo). La primera eliminatoria de Copa contra Menorca la solventó prácticamente él solo con 21 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias para 36 de valoración. A Caio le costó algo más encontrarse a sí mismo de naranja, aunque también estuvo mermado por unos problemas en el tobillo durante algunas semanas. Sin embargo, desde que regresó de su última convocatoria con Brasil, Pacheco ha dado un paso hacia delante para ser una de las piezas más importantes y en mejor funcionamiento del engranaje del Básquet Coruña. Su mejor actuación conjunta llegó el pasado domingo contra Cantabria, cuando los dos rozaron el doble-doble: Cuevas acabó con 8 puntos y 10 asistencias y Pacheco con 12 puntos y 9 asistencias, consiguiendo ambos su tope de pases de canasta esta temporada.

El Básquet Coruña más solidario de la temporada Más información

Pero, aunque comparten posición y vestuario, los dos bases del Básquet Coruña aportan cosas diferentes sobre la pista al juego naranja. “Dídac tiene esa ‘chispa’ que es muy positiva para el equipo y esa capacidad de robar muchos balones y lanzar muy rápido los contraataques. En el juego de transición y rápido ambos son muy potentes y sacan mucha ventaja. En el juego estático, cuando la defensa propone esa defensa de cambios en todos los bloqueos directos, creo que Caio es muy resolutivo en uno contra uno porque tiene mucha capacidad para tocar pintura y finalizar cerca del aro. Dídac también pone muchos problemas a esa defensa por la capacidad que tiene de tirar desde ocho metros con un rango de tiro muy amplio”, explica Álex.

El excapitán de Leyma añade lo siguiente: “Dídac está sabiendo conectar muy bien con sus compañeros. Se nota que, por ejemplo, con Cremo tiene una buena conexión en ciertas jugadas, como cuando juegan el bloque central entre ellos. Caio tiene esa capacidad de finalizar con sus tiros de media distancia, con sus penetraciones o con triples, que también es un gran lanzador de tres”.

Álex Hernández defiende durante su último partido con el Leyma, la temporada pasada en el Coliseum contra Andorra Quintana

Contra Cantabria, los dos bases naranjas dominaron el partido de principio a fin, encontrando a sus compañeros siempre en buenas posiciones para lanzar a canasta. “Los dos manejaron muy bien el partido y supieron encontrar en todo momento a los compañeros. Están jugando a un gran nivel y creo que esa es una de las claves de que vayan primeros”, afirma Álex sobre ese partido.

Sobre la mesa desde el inicio de la presente temporada 2025-26 está el debate de si la formada por Caio Pacheco y Dídac Cuevas es la mejor pareja de bases de toda la Primera FEB, aunque hay otras que también pujan fuerte por ese honor, como la formada por Léo Westermann y Micah Speight en el Obradoiro. “Creo que junto a la pareja de Obradoiro y también diría Palencia con (Alec) Wintering, Ingus (Jakovics) y (Xabi) Oroz, creo que son los tres equipos con mejor pareja de bases. Creo que para el estilo de juego de Carles Marco (Dídac y Caio) son ideales, lo están interpretando a la perfección. Si me preguntas por el estilo de juego de Obradoiro, Westermann está consiguiendo poner la pelota en todo momento donde el equipo necesita y leyendo muy bien las defensas”, sentencia Álex Hernández.