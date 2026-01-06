El doble líder que amenaza al líder en solitario

Kevin Larsen, esta temporada en la pista del Palencia VÍctor Quintana

Como el buen vino, Kevin Larsen, todo un clásico de la segunda categoría nacional, ha ido madurando con los años hasta convertirse en un Gran Reserva.

Los números no dejan lugar a dudas: máximo anotador (18.6 puntos) y más valorado (23,5 créditos) de Primera FEB. Un doble líder estadístico que se presenta como la principal amenaza para el solitario líder de la competición, el Leyma Básquet Coruña, que este domingo (12.15 horas) visita al Lucentum Alicante del internacional danés.

Fogueado en la NCAA, en la modesta universidad George Washington, Larsen jugó en otros tres países antes de echar raíces en España. En el Lille francés (desde donde llegó a A Coruña Yunio Barrueta), el Mitteldeuscher alemán y el Horsens de su país natal pasó sus dos primeras temporadas como profesional.

El Bilbao Basket le dio la oportunidad de debutar en nuestro país. Colaboró con 8,5 puntos, 4,6 rebotes y 1,2 asistencias al ascenso de los 'hombres de negro', que nueve meses antes se habían caído de la ACB, adonde no se llevaron a Larsen. En esa temporada en Oro no lanzó un solo triple en los 41 partidos que disputó: 33 de fase regular, la Copa Princesa y siete de playoffs. Un dato a recordar para dentro de varios párrafos.

Su siguiente paso español tiene una intensa conexión con la actualidad de su enemigo de este domingo. En el Palencia 2019-20 estuvo a las órdenes de Carles Marco y compartió vestuario con Paul Jorgensen. Dos apellidos daneses que no tardarían en encontrarse de nuevo bajo el mismo techo.

En la ciudad castellana subió (por primera vez) de nivel: 14,2 tantos, 6,3 rechaces y 2,1 pases de canasta. Firmó un interesante 10 de 21 desde la larga distancia y mejoró un mundo en otro de sus puntos fuertes, el tiro libre, promediando un 82,4% de acierto.

Frustrante y breve

De Palencia viajó a Lugo para ponerse en manos de Diego Epifanio. Curiosamente, de los dos únicamente el pívot tomó el avión celeste a la ACB. Aunque su única aventura en la máxima categoría nacional fue tan frustrante como breve: seis partidos (1,7 puntos y 2,2 rebotes), antes de ser reclutado por el recién descendido Estudiantes, su hogar más duradero en los siete años que lleva en España.

En la segunda temporada con el club del Ramiro de Maeztu coincidió de nuevo con Jorgensen. Fueron los dos máximos anotadores de la plantilla en la fase regular, 13,8 puntos el danés y 12,8 el de New Jersey. En su tercer curso con el equipo colegial vivió su tercera decepción seguida: dos KO's en la Final Four (en la 2023-24 jugando el duelo por el ascenso en el Madrid Arena) y uno en cuartos de final de los playoffs.

Finalizado su periplo en eterno gran favorito al ascenso, la carrera de Kevin Larsen pareció bajar un par de peldaños al fichar, ya rebasada la treintena, por el Lucentum Alicante, un equipo de la segunda/tercera línea de la parrilla de salida, que la campaña 2024-25 se quedó a la misma distancia, dos victorias, del descenso y del último billete para la postemporada.

La temporada pasada, también con Rubén Perelló como jefe, firmó los hasta ahora mejores guarismos de su carrera española en puntos (15,3), rebotes (6,9) y asistencias (3,7). Aunque siguieron atragantándosele los tiros desde el arco (32,6% de acierto), pese a ir mejorando casi año a año.

Una asignatura que está aprobando, con sobresaliente, este curso. Hasta ahora ha pasado por el aro 20 de sus 42 triples, un porcentaje del 47,6%, excelente incluso para un lanzador puro, como demuestra su séptimo puesto en el ranking liguero de este apartado.

Es la muestra más palpable de la maduración, aunque no la única, de un pívot muy inteligente en la pista. No tanto como, por ejemplo, Goran Huskic, aunque su media de asistencias también es muy interesante. Esta temporada está en 2,9, su segundo máximo y una buena muestra de lo bien que le sienta la filosofía de Perelló.

Una filosofía que le ha llevado esta temporada a tres MVP semanales, algo muy raro de ver incluso en un curso completo. Los logró las jornadas 5 (40 créditos contra el CB Zamora), 9 (42 frente al Alega Cantabria) y 12 (37 ante el Fuenlabrada).

Físico engañoso

Su físico, siempre parece pasado de peso, puede llevar a engaño. Pero usa esa rotundidad y sus potentes 208 centímetros para ganar ventajas en el poste bajo, donde su excelente juego de pies y buena muñeca hacen el resto.

Además, hay que cuidarse muy mucho de hacerle faltas, ya que acredita un 89,2% desde los 4,60 metros que lo ubica en la séptima plaza de la competición y como único jugador interior en el top-15 de esta faceta.

Una morfología física que, no obstante, tiene su cara negativa. No demasiado pronunciada. Larsen no es, evidentemente, un pívot atlético, capaz de jugar por encima del aro, de ahí que sus cifras de rebotes sean algo más bajas de lo que cabe esperar en un '5' titular y dominante en la liga, aunque tampoco son desdeñables.

En el presente ejercicio promedia 5,1 (1,6 ofensivos), la segunda cifra más baja en los siete años en nuestro país, tras los 4,6 de media en la campaña en Bilbao, donde jugó siete minutos menos por partido que en el presente ejercicio, que encaró con 32 muescas en el DNI. Más joven de lo que parece por el mucho tiempo que lleva exhibiendo su calidad en la segunda categoría nacional.

Una merma puntual que, sin embargo, no resta un ápice de peligrosidad al doble líder estadístico que este domingo defenderá sus credenciales ante el tridente interior más poderoso de Primera FEB, el que forman Ilimane Diop, Mus Barro y Abdou Thiam. Trabajo extra para los cuatro.