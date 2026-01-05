El Leyma Coruña rellena su propia historia

Caio Pacheco, durante el partido contra el Cantabria Carlota Blanco

El primer partido del Leyma Básquet Coruña en el nuevo año, la contundente victoria (102-67) contra el Alega Cantabria, deparó, además de un chaparrón de peluches solidarios, varias marcas destacadas en la historia de la entidad fundada en 1996.

Las 31 asistencias repartidas representan el tope de la presente temporada, cifra con la que los pupilos de Carles Marco saltan del tercer al segundo puesto del ranking liguero, con una media de 18,1 que únicamente supera su, de momento, principal rival por el liderato, el Obradoiro (19,3).

Actualidad al margen, el líder en solitario de Primera FEB venció el pasado domingo en el Coliseum por su tercer margen más amplio en una competición profesional desde que hay registros.

En lo más alto de esta particular lista figura el 99-62 con el que el 16 de abril de 2023 el plantel entonces dirigido por Diego Epifanio borró al Amics Castelló de la pista del Palacio de los Deportes.

Riazor también fue el escenario del otro +37 en la existencia del Básquet Coruña. El 3 de noviembre de 2012, el equipo entrenado por Antonio Herrera destrozó (93-56) a un Barça B con un tridente de futuros jugadores importantes: el internacional croata Mario Hezonja (Real Madrid), el internacional español Oriol Paulí (Força Lleida) y el internacional sueco Marcus Eriksson (sin equipo tras dejar el ALBA Berlín). En un duelo en el que el balcánico registró un -5 de valoración.

En el segundo escalón del podio figura una de las victorias más icónicas de las casi tres décadas de vida del club herculino. El escenario, inmejorable, un Palacio rozando el lleno para un quinto partido de cuartos de final de los playoffs. La fecha, el 3 de mayo de 2016. El rival, el Breogán. Los hombres de Tito Díaz, leyenda de la entidad lucense, sellaron el pase a semifinales con un demoledor 99-63, con Ben Stelzer (24 puntos, 4 de 5 en triples) como maestro ceremonias.

Doce por treinta

En total, el Básquet Coruña ha ganado doce partidos por más de 29 puntos, diez de ellos en la ahora llamada Primera FEB. Las otras dos, en la LEB Plata (actual Segunda FEB). Por 89-57 al Santurtzi, en la campaña 2009-10, y con un marcador casi clavado, 89-58, al Plasencia en la 2011-12, la previa al reingreso en la segunda categoría del baloncesto español.

En las cuatro primeras temporadas en la entonces conocida como Liga LEB, el mayor margen fueron 29 puntos contra del Cornellá (92-63) en el ejercicio 2001-02, tras el cual el club presidido por Quique Caruncho se vio obligado a vender la plaza al Zaragoza.

Curiosamente, veintidós años después, el conjunto maño sería el receptor de la victoria más holgada en la ACB, 110-86, en la que los de Epi registraron el tope de valoración del Básquet Coruña, 145 créditos.

En la anotación más alta de la historia del equipo, 119, la renta final se quedó al borde de la treintena, ya que su rival, en el partido de la tercera jornada de la temporada 2023-24, el Cantabria, anotó 90.

La venta de la plaza mandó al Básquet Coruña a la EBA, convertida ya en la cuarta competición a nivel nacional (entre 1995 y 1997 fue la segunda, pero no hay datos de esas temporadas). Esta liga tiene un podio que también es de la existencia del equipo herculino, entonces uno de los equipos punteros de una categoría dividida en grupos zonales, con gran mayoría de rivales autonómicos.

En la 2002-03, por ejemplo, el entonces conocido como Deportes Cimans, compartió primera fase con doce equipos gallegos, uno vasco, uno asturiano y uno leonés. En uno de los derbis firmó su victoria más amplia: 97-58 frente al Arzúa. El internacional uruguayo –único olímpico en la historia del Básquet Coruña– Ernesto Michel (21 puntos y 10 rebotes) y Borja Pérez (25, 9, 5 asistencias y 4 robos) comandaron el festival en la Polideportiva de Riazor 2.

Esa misma temporada, el plantel entrenado por Miguel Ángel Hoyo superó 38 puntos al Ourense B (81-43). El siguiente curso, con Javier Rodríguez –actual director del Coliseum– al frente del banquillo, marcador casi gemelo, contra la Atlética Avilesina (80-43).

En la única temporada en la extinta LEB Bronce, la 2007-08, el tope del Básquet Coruña fue de 25 tantos de margen, contra la AD Molinense (91-76) en fase regular, y frente al Real Madrid B (91-66) en cuartos de final de los playoffs.

Una sola vez

A domicilio, el equipo herculino tan solo ha ganado una vez por tres decenas de diferencia. En la temporada 2019-20, la que la pandemia detuvo después de 24 jornadas. Cuatro antes del precipitado final de curso, el Leyma de Sergio García se impuso por 62-93 en Almansa.

En la campaña del ascenso a la ACB, donde el Leyma igualó el récord de centenas de puntos en la segunda categoría española, que tenía, con ocho, el Pineda de Mar de la 1996-97, el triunfo más holgado fuera de casa fue por 17 puntos ante el Real Valladolid (94-111).

Aún hay más. Los de Carles Marco sumaron el pasado domingo 139 de valoración, la tercera cantidad más alta de la historia del club (y la 80ª centena de créditos en la segunda división nacional).

Encabeza esta lista los citados 145 la pasada campaña en el Coliseum contra el Zaragoza y completa el podio la cosecha de 141 en otro duelo contra el Cantabria, el 22 de octubre de 2023, en el también mencionado encuentro donde el Básquet Coruña estableció su plusmarca de anotación (119-90).

