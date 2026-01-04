La crónica | El Leyma Coruña sigue siendo el Rey de la liga (102-67)

Danilo Brnovic penetra a canasta en el partido ante el Cantabria Carlota Blanco

El Leyma Básquet Coruña inauguró el nuevo año con un contundente triunfo (102-67) ante el Alega Cantabria, con el que se mantiene en solitario al frente de Primera FEB, a una semana vista de la visita a uno de sus rivales directos, el Lucentum Alicante, al que ahora aventaja en una victoria más.

En el rival de este domingo finalmente faltó su jugador más cacareado, el pívot internacional chino Jiahao Yu (2,21 metros), el único ausente en el Coliseum de los tres que Lolo Encinas había dicho en la víspera que tenían problemas físicos. El canterano Beltrán de la Llama ocupó su lugar en la convocatoria.

Sin el techo de Primera FEB, curiosamente el equipo cántabro cargó de inicio el juego en su sustituto, Kande, un center de estatura modestita (2,06). El congoleño tomó los tres primeros tiros visitantes. En los dos primeros topó con Diop, en el tercero igualó la canasta inicial de Radoncic.

A continuación, el primer parcial notable (7-0). El cuadro visitante atajó el amago de demarraje naranja con un 0-5, pero los de Carles Marco contestaron de la misma manera, con Brnovic firmando dos dianas consecutivas, triple y posteo. El montenegrino, que solo jugó 121 segundos en el derbi de la pasado domingo con el Obradoiro, entró al parqué de Coliseum decidido a resarcirse.

Pese a todo, el Cantabria aguantó los dos tirones. Primero, gracias al bullicioso y veloz Reggie Johnson. Luego, con un par de acciones de la dupla interior formada Lugarini y Taboada. El coruñés anotó la primera canasta en su casa tras capturar el rebote de un libre fallado por el argentino.

No obstante, le costó con el tercero, el que completó los diez minutos inaugurales con un 2+1 de Barro y dos aciertos de Radoncic desde los 4,60 metros, aunque un matazo de Lugarini fue lo que bajó el telón (30-17).

Después de un acto inicial en que jugó prácticamente a placer, el líder liguero se enfrió un poquito (a tono con el clima reinante en el multiusos) tras arrancar con dos puntos de Diop y otros dos de Radoncic, que doblaron el marcador (37-14).

Varios errores naranjas en las cercanías del aro dieron vidilla a un Cantabria que salió del atasco ofensivo gracias a la veloces penetraciones de Johnson, a quien Cuevas tuvo, en este tramo, problemas para seguir, aunque luego le pagaría con la misma moneda.

Nueva máxima

Cuatro puntos seguidos de Cremo, triple y tiro libre, devolvieron al Leyma los 17 tantos de (43-26). En este punto del encuentro ingresó en cancha Braz, inédito en los dos compromisos precedentes. Al angoleño le cupo el honor de anotar, tras currárselo en el poste contra dos rivales, la canasta que elevó al cubo el mayor margen de la primera mitad (45-27).

Aun así, el Cantabria no dio su brazo a torcer. Kande y Johnson, sus dos elementos más notables en los primeros 20 minutos, construyeron un parcial de 0-5, con triple del base y diana de espaldas, en un tiro rarísimo, del pívot, que obligaron a Carles Marco a gastar un tiempo muerto.

De vuelta a la pista, canasta de Barro bajo el aro, asistido por Diop, y triple de Jacobo Díaz, desde nueve metros y sobre la bocina de posesión. Johnson, quién si no, mandó el duelo al descanso con 50-34.

La resistencia del Cantabria en los primeros 20 minutos, rodó por la lona en apenas tres. Después de que el exnaranja Pablo Hernández, recibido con cariño y aplausos por la parroquia local, inaugurase el marcador del tercer periodo, a los de Encinas se les vino el mundo encima.

El líder ejerció de líder. En defensa, cerrando todos los caminos al aro. Y en ataque, aprovechando ese trabajo atrás para hacer daño al otro lado de la pista con canastas fáciles, dos penetraciones, marca de la casa, de Jorgensen; una en el poste bajo de Radoncic y una diana lejana de Pacheco. Parcial de 11-0 y un alevoso más 25 en el cubo (61-36) en poco más que un pestañeo.

Una ventaja grande ante un rival no directo puede conducir a la relajación. Sobre todo a la hora de bajar el culo. De ello se beneficiaron los visitantes, que redujeron la brecha con dos triples consecutivos, ambos liberados, de Johnson y de Lutete, después de que Barro errase dos libres.

El reloj de la siesta

Una penetración de Cuevas sacó al Leyma de la ligera siesta. Y el regreso del motivado e hiperactivo Brnovic a pista le devolvió a velocidad de crucero. De ahí al tercer bocinazo, intercambio de golpes, casi todos desde el 4,60, para mandar el partido al acto definitivo con 70-49 y la anotación local más repartida que un premio de lotería navideña.

Diez minutos finales que comenzaron al ritmo de Cuevas. El barcelonés metió el turbo y el Leyma alcanzó una nueva renta máxima (78-51), a pesar de que algunos compañeros se empeñaron en fastidiarle asistencias. Como Thiam solo bajo el aro y Jou y Cremo liberados en el arco, su paisano tras un pase por la espalda de cinco metros.

Poco más dio de sí el partido a nivel competitivo. El juego se abrió y dio paso a las jugadas bonitas y/o fáciles propiciadas por el claro descenso del nivel defensivo.

Pese a ello, el líder no levantó el pie en ataque y dejó atrás su primera derrota liguera del curso venciendo y convenciendo en un Coliseum que registró su mejor entrada en lo que va de temporada. Y al mismo tiempo, uno de sus rivales directos, que además lo será el próximo domingo, el Alicante, perdió en la pista del Menorca (81-68).