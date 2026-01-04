El Básquet Coruña más solidario de la temporada

Leymita, mascota del equipo, se tira en el suelo del Coliseum durante la lluvia de peluches del descanso Carlota Blanco

El Básquet Coruña necesitaba y quería redimirse tras sufrir hace siete días su primera derrota liguera de la temporada en el derbi gallego contra el Obradoiro en Fontes do Sar. Y se notó desde el minuto uno en que los jugadores naranjas saltaron a la pista del Coliseum con más hambre, concentración y convicción que nunca.

El equipo empezó jugando muy bien, encontrando situaciones liberadas con grandes cortes hacia la canasta que terminaban en canastas fáciles debajo del aro. Sin que nadie se diese cuenta, el primer cuarto llegó a su fin y Dídac Cuevas llevaba cuatro asistencias y Caio Pacheco tres, ayudando a sumar los treinta puntos del Básquet Coruña en ese inicio de partido.

Los dos bases siguieron generando y repartiendo juego durante todo el partido. De hecho, los dos se quedaron a las puertas del doble doble de puntos y asistencias. Cuevas acabó el encuentro con 8 puntos y 10 asistencias que le convirtieron en el jugador que marcó el tope de valoración con 24 créditos. Por su parte, el brasileño Caio Pacheco firmó otra gran actuación con 12 puntos y 9 asistencias para 17 de valoración. A ellos se sumaron otros jugadores como Jorgensen con 4 pases de canasta, Thiam y Diop con 2 cada uno y Jou, Radoncic, Cremo y Jacobo con 1 en sus casilleros personales.

El Básquet Coruña hizo un gran encuentro buscando y encontrando al compañero liberado en todo momento, sin ser para nada egoístas en ninguna jugada. “Hemos jugado con mejores espacios y no hemos sido egoístas. Hemos intentado pasarnos el balón y lo hemos hecho muy bien. Cuando nos hemos atascado en el segundo cuarto ha sido porque no nos hemos pasado el balón tan bien. Contento de que nos pasemos la pelota, de que todos pensemos en el equipo porque así nos van a ir las cosas mejor”, afirmó a este respecto Carles Marco tras el partido. Y no es para menos, ya que las 31 asistencias contra Cantabria suponen el tope de su equipo esta temporada. Y no solo eso, sino que es la segunda mejor marca de la historia del club, tan solo superada por las 33 conseguidas en la victoria de la temporada pasada por 110-86 contra Zaragoza. El podio lo completan las 30 asistencias logradas en la temporada 2023-24 durante la victoria 95-87 contra Cáceres.

Una actuación de récord y que muestra la solidaridad del equipo en un día lleno de eso, de solidaridad. El Básquet Coruña recuperó su costumbre navideña de la ‘lluvia de peluches’, que ya se había convertido en tradición en el Palacio de los Deportes de Riazor, pero que todavía no se había estrenado en el Coliseum, ya que el año pasado en ACB no se llevó a cabo. La afición estaba llamada a llevar peluches nuevos o en buen estado al recinto para lanzarlos durante el descanso (que se alargó cinco minutos más de lo habitual debido a esta acción). Las 5.720 personas asistentes, tope de la temporada, no fallaron a la llamada del club y llenaron la pista del Coliseum de peluches, dejando bonitas estampas con Leymita, mascota oficial del equipo, como protagonista secundaria.

Los cientos de peluches que fueron lanzados serán donados al Banco de Alimentos Rías Altas y al Club de Leones en una nueva acción solidaria del Básquet Coruña. Tras el lanzamiento, jugadores de la cantera del club fueron los encargados de recoger los peluches de la pista de juego.