El 1x1 del Leyma Coruña contra el Cantabria

Acción ofensiva de Dídac Cuevas en el duelo contra el Cantabria Carlota Blanco

La victoria del Básquet Coruña ante Cantabria llegó a través de una nueva actuación coral del equipo de Carles Marco. Ningún jugador actuó más de 20 minutos, que fue justo el tiempo en el que Cremo y Jorgensen aportaron 15 y 14 puntos para liderar la máxima anotación local. Radoncic (7) fue el que más reboteó.

9 DÍDAC CUEVAS

Nueva actuación sobresaliente del base barcelonés, dueño y señor del ritmo del partido. La única pega, por ponerle alguna, es que se quedó a solo dos puntos de conseguir un doble-doble. Diez asistencias.

8 PAUL JORGENSEN

El Príncipe Harry de Harlem sigue a lo suyo: anotar de todas las maneras posibles. Dos canastas suyas a la carrera le aplicaron el descabello al partido. Uno de esos partidos en los que se le vio disfrutar como un niño.

6 GUILLEM JOU

El de Llagostera apenas se prodigó en ataque. Reservó las fuerzas para defender y ayudar en el rebote. Y cumplió más que sobradamente en ambos aspectos.

9 DINO RADONCIC

Otro pasito adelante del montenegrino, muy participativo y atinado (4 de 6 en tiros de campo) en ataque y enchufadísimo en defensa. Fue, con 7, el máximo reboteador del conjunto naranja, y, con 20, uno de los que llegó a la doble decena en valoración.

8 CAIO PACHECO

El brasileño sigue de dulce, seleccionando de maravilla sus tiros (3 de 5 de dos y 2 de 4 desde el arco) y a quién y cómo pasar el balón. Si Cuevas se quedó a dos puntos del doble-doble, a él le faltó un pase de canasta.

7 DANILO BRNOVIC

Después de apensa pisar el parqué del Fontes do Sar, saltó al del Coliseum con ganas de resarcise. Lo consiguió con puntería y mucha intensidad a los dos lados de la pista. Domingo de resurrección.

La crónica | El Leyma Coruña sigue siendo el Rey de la liga (102-67) Más información

6 MACACHI BRAZ

El angoleño volvió a la acción tras dos partidos inédito. Anotó una canasta de dos, falló un triple y se aplicó atrás.

6 ILIMANE DIOP

Partido raro del senegalés. Errático en los tiros de media y corta distancia, aunque fuerte en rebote (6) y en la defensa en las cercanías del aro, donde frenó a un Kande que le hizo algo de daño en los primeros minutos.

8 JOE CREMO

Acertadísimo desde larga distancia (4 de 6), el neoyorquino sigue acercándose a la versión ofensiva que exhibió en sus años en Burgos. Atrás volvió a estar notable.

7 MUS BARRO

Perfecto en los tiros de dos (4 de 4), progresa adecuadamente de cara a ganar todavía más peso en el equipo, aunque en defensa les está costando un poquito más aprehender los sistemas.

7 ABDOU THIAM

Menos activo en ataque que en partidos precedentes, donde habíqa visto el aro como una piscina. Fue el último jugador de Carles Marco anotar. Sin embargo, destacó en los rechaces del aro (6) y en los balones recuperados (4).

7 JACOBO DÍAZ

Otro que vio el aro muy grande (1 de 1 en tiros de dos y 2 de 3 en triples). Una actuación que pone al madrileño en dinámica tras su ausencia de cuatro partidos a causa de una ciática.