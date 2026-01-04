Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Jornada 15

El 1x1 del Leyma Coruña contra el Cantabria

Dídac Cuevas y Dino Radoncic encabezaron una gran actuación coral del líder liguero

Chaly Novo
Chaly Novo
04/01/2026 16:46
Acción ofensiva de Dídac Cuevas en el duelo contra el Cantabria
Acción ofensiva de Dídac Cuevas en el duelo contra el Cantabria
Carlota Blanco
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La victoria del Básquet Coruña ante Cantabria llegó a través de una nueva actuación coral del equipo de Carles Marco. Ningún jugador actuó más de 20 minutos, que fue justo el tiempo en el que Cremo y Jorgensen aportaron 15 y 14 puntos para liderar la máxima anotación local. Radoncic (7) fue el que más reboteó.

9 DÍDAC CUEVAS

Nueva actuación sobresaliente del base barcelonés, dueño y señor del ritmo del partido. La única pega, por ponerle alguna, es que se quedó a solo dos puntos de conseguir un doble-doble. Diez asistencias.

8 PAUL JORGENSEN 

El Príncipe Harry de Harlem sigue a lo suyo: anotar de todas las maneras posibles. Dos canastas suyas a la carrera le aplicaron el descabello al partido. Uno de esos partidos en los que se le vio disfrutar como un niño. 

6 GUILLEM JOU 

El de Llagostera apenas se prodigó en ataque. Reservó las fuerzas para defender y ayudar en el rebote. Y cumplió más que sobradamente en ambos aspectos. 

9 DINO RADONCIC 

Otro pasito adelante del montenegrino, muy participativo y atinado (4 de 6 en tiros de campo) en ataque y enchufadísimo en defensa. Fue, con 7, el máximo reboteador del conjunto naranja, y, con 20, uno de los que llegó a la doble decena en valoración.

8 CAIO PACHECO 

El brasileño sigue de dulce, seleccionando de maravilla sus tiros (3 de 5 de dos y 2 de 4 desde el arco) y a quién y cómo pasar el balón. Si Cuevas se quedó a dos puntos del doble-doble, a él le faltó un pase de canasta. 

7 DANILO BRNOVIC 

Después de apensa pisar el parqué del Fontes do Sar, saltó al del Coliseum con ganas de resarcise. Lo consiguió con puntería y mucha intensidad a los dos lados de la pista. Domingo de resurrección. 

Danilo Brnovic penetra a canasta en el partido ante el Cantabria

La crónica | El Leyma Coruña sigue siendo el Rey de la liga (102-67)

Más información

6 MACACHI BRAZ 

El angoleño volvió a la acción tras dos partidos inédito. Anotó una canasta de dos, falló un triple y se aplicó atrás. 

6 ILIMANE DIOP 

Partido raro del senegalés. Errático en los tiros de media y corta distancia, aunque fuerte en rebote (6) y en la defensa en las cercanías del aro, donde frenó a un Kande que le hizo algo de daño en los primeros minutos. 

8 JOE CREMO 

Acertadísimo desde larga distancia (4 de 6), el neoyorquino sigue acercándose a la versión ofensiva que exhibió en sus años en Burgos. Atrás volvió a estar notable. 

7 MUS BARRO 

Perfecto en los tiros de dos (4 de 4), progresa adecuadamente de cara a ganar todavía más peso en el equipo, aunque en defensa les está costando un poquito más aprehender los sistemas. 

7 ABDOU THIAM 

Menos activo en ataque que en partidos precedentes, donde habíqa visto el aro como una piscina. Fue el último jugador de Carles Marco anotar. Sin embargo, destacó en los rechaces del aro (6) y en los balones recuperados (4). 

7 JACOBO DÍAZ 

Otro que vio el aro muy grande (1 de 1 en tiros de dos y 2 de 3 en triples). Una actuación que pone al madrileño en dinámica tras su ausencia de cuatro partidos a causa de una ciática.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Álvaro Fernández (i) y Germán Parreño, porteros del Deportivo, en Abegondo

Sorpresa en el once del Dépor ante el Cádiz: Germán suplente, entra 'Ferllo'
Zeltia Regueiro
Pablo García actuó en el lateral derecho

El Uno x Uno de la victoria del Fabril en Valladolid: Ríos salva, Domínguez golea
Santi Mendoza
Imagen de la travesía

Éxito de la Travesía Solidaria a Nado pola ELA 2025
Raúl Ameneiro
Leymita, mascota del equipo, se tira en el suelo del Coliseum durante la lluvia de peluches del descanso

El Básquet Coruña más solidario de la temporada
Raúl Ameneiro