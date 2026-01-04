Carles Marco: "Es importante que después de una derrota no haya otra"

Carles Marco da instrucciones a sus jugadores durante el partido ante Cantabria Carlota Blanco

Tras caer en el derbi contra el Obradoiro, el Básquet Coruña necesitaba recuperar la senda de la victoria ante su público contra Cantabria. El equipo respondió y de qué manera, con un contundente 102-67 en el que los cántabros no tuvieron opción en casi ningún momento. Así analizaron el partido los dos entrenadores.

Carles Marco

Análisis del partido: "Contentos porque hemos estado bastante concentrados los 40 minutos. Todo el mundo ha aportado. Habíamos entrenado bien esta semana todos y hemos estado con nuestro ritmo. El primer cuarto nos han cogido un par de rebotes ofensivos que les han acercado un poco, pero hemos controlado el rebote y hemos podido correr. Ha sido un partido bien trabajado por nuestra parte. Es importante que después de una derrota no haya otra".

La crónica | El Leyma Coruña sigue siendo el Rey de la liga (102-67) Más información

Partido plácido: "Hemos estado concentrados desde el principio. Éramos conscientes de que jugábamos en casa y venía mucha gente. Hemos sido capaces de estar concentrados para hacer nuestras cosas lo mejor posible. Veníamos de perder y el equipo estaba con ganas de volver a la senda de competir, de jugar, de ganar... No es fácil nada, pero ponernos por delante tan pronto con esa diferencia, ha sido un poco más fácil dentro de las dificultades de todos los partidos".

Ausencia de Yu: "Nos ha condicionado porque hemos estado estos días trabajando el tipo de defensa con Yu. Pero nos sirve. La defensa sin él es muy similar a la nuestra, así que dijimos de trabajar con las cosas que hacemos durante la semana. Creo que éramos muy conscientes de la importancia del partido y lo hemos hecho bien".

Jacobo: "Aún no está al 100%, cuando corre alguna cosa aún le cuesta. Muy contentos, sobre todo por él porque nos da mucha riqueza táctica. Ahora ya tenemos a todo el mundo a tope y que él esté es una alegría para él y para el equipo".

Importancia de ganar hoy: "Lo decía más por nosotros. Porque vienes de una derrota, aunque hicimos un muy buen partido contra Obradoiro. No hemos pensado mucho en la siguiente semana, pero ya pensaremos en Alicante. Están haciendo las cosas increíbles, cuatro partidos perdidos es muy poco. Partido de nivelazo otra vez fuera de casa. A ver si se acaban las fiestas y volvemos a la normalidad (risas)".

31 asistencias:"Hemos jugado con mejores espacios y no hemos sido egoístas. Hemos intentado pasarnos el balón y lo hemos hecho muy bien. Cuando nos hemos atascado en el segundo cuarto ha sido porque no nos hemos pasado el balón tan bien. Contento de que nos pasemos la pelota, de que todos pensemos en el equipo porque así nos van a ir las cosas mejor".

¿Cómo afectan las fiestas?"No es que afecte, pero no ha pillado muy bien para estar con la familia. Hemos estado aquí todo. Distorsiona un poquito porque es no entrenar un miércoles o un jueves. Estar pendiente un poquito de quién tiene hijos, la cabalgata, la comida de Reyes, vienen los Reyes a casa, el día 6 entrenamos y aún no sé la hora, a ver cómo lo hacemos. Son muchas cosas para intentar que todos puedan disfrutar con la familia. Son días que la gente quiere estar con los amigos o la familia y hemos tenido que entrenar y lo hemos hecho lo mejor posible".

Lolo Encinas

Análisis del partido:"Felicitar al Leyma. Creo que el ritmo al que juegan es complicado. Hemos intentado aguantar, pero siempre hemos ido por detrás. En el descanso hemos corregido alguna cosa, pero hemos sido poco constantes. En el último cuarto he puesto como objetivo ganarlo y ha sido cuando más se nos han ido. Hemos hecho un mal partido para competir. Tienes que venir muy concentrado y que no te castiguen esos parciales. Tenemos mucho que mejorar para poder competir. Que no nos haga mucho daño este partido ni de lesiones ni mentalmente".

Así fue. El Básquet Coruña arrolla a Cantabria y vuelve a la senda de triunfo (102-67) Más información

Ausencia de Yu: "Creo que Yu estaba mejorando cada semana. Con él jugamos diferente. Pero aún así tenemos que salir con otra energía. Son muy buenos y juegan a un ritmo altísimo. Si pierdes de poco y faltaba Yu pues puede ser. El responsable soy yo que para eso soy el entrenador, pero esperaba más respuesta de mi equipo".

Salir con sensación de derrota al partido: "Es lo que no me gusta (salir con sensación de derrotados). Creo que hace falta más carácter para estos partidos. En esta liga, cada partido es una oportunidad para conseguir una victoria. Voy a ver si les meto eso en la cabeza, eso es parte mío".

Irregularidad: "Nos falta sobre todo la constancia. Hablábamos de ponerlos a 85 y se nos han ido a 102 porque mentalmente nos hemos hundido, el festival de Coruña en los últimos dos minutos. Hay que venir conmigo en el barco a la guerra, porque yo solo no las meto. Tiene que haber un poco más de orgullo. Somos un club que somos lo que somos, hay que luchar. Lo primero que tienes que poner son tus ganas de luchar y pelear y no lo hemos hecho. El Trueba no hace milagros, no podemos depender de ganar todo allí. Si no compites bien, te cuesta porque la semana no es la misma".