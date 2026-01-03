La previa | El Leyma Coruña inicia 2026 con propósito de enmienda

Imagen de Obradoiro-Leyma Coruña de la última jornada de 2025 Adrián Baúlde/FEB

Una tradición popular de final de año es proponerse algún reto para el nuevo: ir al gimnasio, comer más sano, leer más, ver menos la tele, extirpar el plástico de nuestra vida, rebajar el azúcar... El del Leyma Básquet Coruña es enmendar la derrota encajada en Santiago el 28 de diciembre. Lo dejó claro Carles Marco en la rueda de prensa previa al duelo de este domingo (12.30 horas) en el Coliseum contra el Grupo Alega Cantabria: "Tenemos ganas de resarcirnos".

El equipo que entrena Lolo Encinas -el mismo técnico que eliminó (3-1) al Básquet Coruña, cuando dirigía al Gipuzkoa, en cuartos de final de los playoffs 2022-23, con la ventaja de campo de los naranjas- navega entra la zona que da acceso a la postemporada y de peligro de perder la categoría. Está, cierto es, mucho más cerca de la primera, ya que luce el mismo balance (6-7) que el noveno (Menorca) y el décimo (Oviedo) clasificados.

En su hoja de servicios del curso presente figura un hito del que solo puede presumir otro equipo: haber ganado al Obradoiro. Lo hizo en la segunda jornada, por 82-87, cuando el conjunto compostelano, que desde entonces ha encadenado once éxitos, todavía estaba asimilando las ideas de Diego Epifanio.

El que consiga imponer su filosofía, tendrá más opciones de ganar Carles Marco

Aun así, un resultado extraño, ya que el cuadro de Torrelavega había iniciado el curso encajando un paliza (72-96) en el Pabellón Vicente Trueba frente al CB Zamora. Además de en el Fontes do Sar, los de Lolo Encinas únicamente han sacado algo positivo de la pista de uno de los colistas, el Cartagena, donde se impuso por 68-74 hace tres semanas.

No estaba ya en tierras murcianas el jugador llamado a tirar del carro montañés, Jassel Pérez. El escolta dominicano cedido por el CB Granada fue reclamado por el club nazarí después de la décima jornada de Primera FEB.

Con el díscolo caribeño -fue apartado de la selección en la ventana FIBA de noviembre, a causa de, según su federación, “actos de indisciplina injustificados”- se fueron 15,1 puntos (50,0% de acierto en triples), 4,1 rebotes, 3,3 asistencias y 1,3 robos de media.

Cuando marchó, el equipo estaba 3-6, con lo cual la situación no solo no ha empeorado, sino que ha mejorado, de cuarto por la cola a undécimo, aunque con truco: el Ourense, equipo que tiene justo por debajo, tiene el balance al 50% (6-6) y pendiente el partido de la undécima jornada en la pista del Fuenlabrada.

Coruña es un equipo extraordinario en los primeros segundos Lolo Encinas

Sin Jassel Pérez, los focos apuntan al internacional chino Jiahao Harold Yu, un gigante de 221 centímetros de estatura que, sin embargo, no está marcando diferencias. Al menos las que se esperaba. Promedia 7,5 tantos (modesto, para un pívot, 57% en tiros de dos), 4,2 rechaces y solo medio tapón. Aunque su influencia en defensa es incuestionable.

Lidera el apartado anotador del Alega Cantabria el base Reggie Johnson, con 14,9 puntos (37,7% desde el arco) y 3,1 pases de canasta. Es el único de la plantilla que alcanza los dobles dígitos ofensivos.

Una plantilla algo corta, toda vez que la baja de Pérez no se ha cubierto y el último de la rotación, el pívot coruñés Carlos Taboada, apenas juega. Él y Yu están cedidos por el Bilbao Basket.

Viejo conocido naranja

Los dos siguientes referentes son Christian Lutete (8,9 tantos, con un acierto lejano del 43,8%) y un viejo conocido de la afición naranja, Pablo Hernández, que en el Leyma que logró el histórico ascenso a la ACB desempeñó el mismo papel, el de último de la rotación, que ahora desempeña su paisano Taboada.

El ala-pívot compostelano, que empezó el curso sin equipo, reforzó en pretemporada al Breogán y luego estuvo un par de semanas en el Palencia, club que abandonó el 2 de octubre. Unas horas después, firmó por el Cantabria, donde ha encontrado su sitio: 8,0 tantos (50% en triples) y 2,3 capturas.

La puntería de Lutete y de Hernández desde el arco refleja uno de los puntos fuertes del primer visitante del Coliseum en 2026. El plantel de Lolo Encinas promedia 37,8% de acierto, el tercero más alto de la competición. No obstante, queda compensado, a la baja, por el 48,8% en tiros de dos, el segundo peor de Primera FEB, tras el 45,1% del colista Palmer.

La diferencia entre ambos equipos se puede resumir, al margen de las seis victorias que los separan, con datos de estadísticas básicas. Los de Carles Marco son top 3 en cinco facetas (rebotes totales, rebotes ofensivos, asistencias, robos y valoración) y los de Lolo Encinas están por debajo del top 10 en nueve.

El mayor margen se encuentra en el apartado reboteador (el Cantabria es penúltimo tanto en totales como en ofensivos), hasta la fecha el otro termómetro del Leyma, que solo ha perdido en el marcador los dos partidos en que ha sido inferior en el número de capturas, en Copa contra el Tizona y en el derbi con el Obradoiro, aunque Marco considera que "es un factor importante, no determinante".

El técnico badalonés cuenta, en principio, con sus doce hombres, en tanto que su homólogo vasco tiene, según sus propias palabras, a tres jugadores con problemas físicos, aunque no ha trascendido el nombre de ninguno de ellos.