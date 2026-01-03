Mi cuenta

Diario de Ferrol

Básquet Coruña

Examen de altísima exigencia para el Obradoiro en Palencia

La mejor defensa de la liga desafía a un conjunto que ha promediado 108 puntos en sus tres últimos encuentros

Chaly Novo
Chaly Novo
03/01/2026 21:03
Mate del obradoirista Felipe Dos Anjos en el partido contra el CB Zamora
Mate del obradoirista Felipe Dos Anjos en el partido contra el CB Zamora
FEB
Un duelo destaca muy por encima del resto en la primera jornada de 2026, el que libran el Palencia (9-5) y el primer verdugo liguero del Básquet Coruña, el Obradoiro (11-2), que llega a la cita buscando su décimo segunda victoria consecutiva. 

El equipo castellano, que en su momento se presentó en A Coruña como segundo clasificado, ha perdido fuelle desde que cayó en el Coliseum: dos victorias y dos derrotas, una de ellas inexplicable, en casa (64-76) contra un Gipuzkoa que entonces marchaba quinto por la cola.

Por el contrario, los hombres de Diego Epifanio están como motos. Racha triunfal al margen, han promediado 108 puntos anotados en los tres últimos encuentros, con lo que han desbancado al Leyma del primer puesto del ranking de la competición, así como en el valoración.

A semejante caudal ofensivo puede oponer el conjunto gobernado por Natxo Lezkano el dique que supone ser la mejor defensa de la liga, con 73,2 tantos de media encajados, en un partido más que el plantel compostelano.

Imagen de Obradoiro-Leyma Coruña de la última jornada de 2025

La previa | El Leyma Coruña inicia 2026 con propósito de enmienda

Más información

Los dos conjuntos que comparten la tercera plaza, con balance de 10-3, el Lucentum Alicante y el Estudiantes, se enfrentan a rivales situados en la zona media. El conjunto levantino visita al mejorado Menorca (6-7) y el colegial recibe a un Ourense con balance nivelado (6-6) y un encuentro menos disputado. 

Su rival en el aplazado de la undécima jornada (por intoxicación alimentaria de la mayor parte de la plantilla que entrena el ferrolano Moncho López), el Fuenlabrada (5-7), tiene, sobre el papel, una muy buena oportunidad para alejarse de la zona peligrosa, ya que juega en la cancha de uno de los componentes del tridente que cierra la tabla clasificatoria, el Cartagena (2-11) que suma diez derrotas consecutivas. 

El Palmer (2-11) recibe a un Gipuzkoa al alza (7-6) tras ganar sus últimos seis partidos, mientras que el tercer colista, el Melilla (2-11), juega en la cancha del irregular Zamora (6-8). El tiempo corre para dos equipos en las antípodas: el debutante mallorquín y el Decano de la segunda categoría nacional, a la que regresó inmediatamente después del primer descenso de su historia, en la temporada 2023-24.

Completa la décimo quinta jornada el enfrentamiento entre dos equipos bastante parejos, el Oviedo (6-7) y el Palma Bàsquet (7-6). En caso de victoria foránea, el ascendido conjunto balear reforzaría su posición en la zona de playoffs y alejaría de ella al carbayón. 

