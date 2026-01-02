Un Trebón de color Laranxa en el Coliseum
Los orígenes de este colectivo se remontan hasta el año 2007
La afición del Básquet Coruña no ha parado de crecer en los últimos años. Prueba fehaciente de ello es que cada año se crean y asientan más y más nuevos colectivos y peñas relacionados con el club. Uno de ellos es el Trebón Laranxa, que pese a su corta vida, ya se hace notar en las gradas con su característico e inconfundible logo.
“O Trebón Laranxa é un grupo de amigos e afeccionados ao baloncesto que somos tamén afeccionados e abonados do Básquet Coruña desde hai moito tempo. Algúns de nós lembramos os partidos na Polideportiva de Riazor, a participación do equipo na LEB Prata, o traslado ao Palacio dos Deportes ou o ascenso a LEB Ouro. Como dicía Roy Batty, o replicante de Blade Runner interpretado por Rutger Hauer, ‘temos visto cousas que vós non creriades...’, pero que seguro que, a diferencia do que el temían, non se han perder como bágoas na choiva”, explican desde el colectivo.
Los inicios de este grupo se remontan al año 2007, cuando varios de ellos compartían ubicación en el Palacio con el Nordés Naranja, pero en aquel momento todavía no se les había pasado constituirse como peña. Eso surgió bastantes años más tarde, en 2022, cuando Mari Braña creó un grupo de WhatsApp que pasó a denominarse Trebón Laranxa por idea de Moncho Freire. “A elección do nome foi algo espontáneo. O de laranxa non precisa explicación. E a palabra trebón, tanto a nivel sonoro como semántico, cremos que representa axeitadamente a mensaxe de forza e alento que queremos transmitir e que cremos que tamén está presente no noso emblema”, explican. Un logo que fue diseñado por Lucía, una de las integrantes más jóvenes de la pandilla, aunque el título oficial lo ostenta Álvaro, de tan solo diez años de edad.
En redes sociales (X), empezaron en marzo del 2025 con un mensaje que se ha convertido en su lema y seña de identidad: “Sempre co noso equipo. Nos bos momentos por suposto. E nos malos máis aínda, con forza, coma un trebón. Forza Básquet Coruña sempre”.
Pero no solo Álvaro y Lucía componen el Trebón, sino que son alrededor de quince los integrantes del colectivo. Algunos no pueden acudir regularmente, pero intentar no fallar a varias citas por temporada, ya sean en A Coruña o en algún desplazamiento lejos de la ciudad. “Pertencer ao noso colectivo implica animar incondicionalmente ao noso equipo. Por suposto, sempre desde as boas formas e a cordialidade cos membros das demáis afeccións”. Animan desde detrás del banquillo local en el Coliseum, aunque también acuden siempre que les es posible a desplazamientos y participan en diversas actividades relacionadas con el club y con otros colectivos, así como colaborar en la difusión de información relacionada con el Leyma en redes sociales. “Cremos que crear comunidade e sentimento de pertenza é fundamental para a pervivencia e o éxito do club no medio e longo prazo, e poñemos o noso gran de area para conseguilo”, afirman.
En las buenas y en las malas
Como es habitual, tienen dudas a la hora de escoger el mejor momento que han vivido como seguidores del Básquet Coruña, aunque siempre sale el ascenso como una de las primeras menciones en esta pregunta. “Os momentos emotivos e para o recordo son moitos. Sen dúbida ten un lugar de honra o ascenso a ACB, pero hai moito outros. Ver o Palacio cheo, hai anos, cando os aforos elevados eran escasos, nos partidos de playoff contra o Breogán. O primeiro partido de competición nun Coliseum espectacular, co barruetazo para derrotar ao Real Madrid. Temos vivido moitas experiencias inesquecibles na cancha do noso equipo, pero coincidimos cos compañeiros do Nordés: o más importante foi o crecemento da masa social do club. Pasar en quince anos de ser uns escasos centos de persoas a ver un Coliseum cheo e ter máis de cinco mil abonados sen estar en ACB é algo verdadeiramente impresionante. Cremos que a consolidación do club é a tarefa máis importante que temos todos por diante, máis aínda que acadar o ascenso”, afirman.
Con el peor momento relacionado con el club hay menos dudas: “Está claro que foi o descenso, especialmente por non ser capaces de loitar pola permanencia ata o último momento”.
En la temporada actual, el Básquet Coruña es el líder de Primera FEB y no cosechó su primera derrota de la temporada en la competición liguera hasta hace unos pocos días en el derbi contra el Obradoiro en Santiago, aunque ya había caído con anterioridad en la Copa de España contra Tizona, suponiendo la eliminación del equipo naranja. “Está a ser extraordinariamente boa”, afirman. “Algúns de nós tiñamos serias dúbidas sobre cal podería ser o rendemento do equipo este ano, especialmente no arranque da tempada. Non é doado axustar un equipo totalmente renovado, cun técnico novo e un plantel no que non permaneceu nin un so xogador dos do ano pasado. Sen embargo, o certo é que o equipo empezou a dar moi boas sensacións desde o primeiro momento, xa na pretempada no Trofeo San Roque de Vilagarcía e na Copa Galicia. Desde entón, o equipo non fixo senón mellorar. Por iso as expectativas son moi boas e no colectivo somos prudentemente oprimistas. Negar as opcións de ascenso non ten sentido, pero será unha travesía moi complicada que se pode torcer por moitos factores, desde unha lesión ou unha mala racha ata a posibilidade de que os rivais se reforcen”, añaden.
Desde el Trebón Laranxa lanzan un mensaje final de cara a este reportaje: “En suma, o noso principal obxectivo é continuar desfrutando do noso equipo en boa compañía. Na ACB, en Primera FEB ou en calquera outra categoría”, sentencian.
Trebón Laranxa es el tercer colectivo en pasar por las páginas de DXT Campeón tras Espíritu 23 y Nordés Naranja, pero no serán los últimos. Preguntados sobre cuál debería ser el siguiente, desde el Trebón apuestan por O Sanedrín do Forno, aficionados del club desde hace tiempo.