La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue y el Básquet Coruña consiguen más de 1.000 donaciones de sangre

Dino, durante un partido Javier Alborés

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) y el Club Básquet Coruña alcanzaron con la campaña “Mete a Tripla da túa vida”, desarrollada el pasado mes de diciembre, la participación de más de 1.000 personas en las visitas de las unidades móviles de la ADOS que acudieron hasta la ciudad de A Coruña, así como los ayuntamientos de la comarca coruñesa.

La iniciativa, enmarcada en la campaña de fomento de la donación en el período de Navidad, forma parte del programa “16 partidos, 16 causas” que promueve el Básquet Coruña y que tiene por objetivo dar a conocer distintas actividades de índole solidaria, como la donación de sangre, y alcanzar una mayor participación por parte de la ciudadanía.

La campaña se presentó el pasado 7 de diciembre, con una intensa campaña de información y sensibilización en la que tomaron parte los jugadores Guillen Jou y Dino Radoncic que grabaron vídeos difundidos a través de las redes sociales de la ADOS y del Básquet Coruña, animando a la ciudadanía a donar sangre.

Todas las personas que donaron sangre en A Coruña y su comarca entraron en el sorteo de 30 entradas para presenciar el partido oficial entre el Leyma Coruña y Alega Cantabria que tendrá lugar en el Coliseum coruñés este domingo 4 de enero. Además, entre todos los participantes se realizó el sorteo de una camiseta firmada por todos los jugadores del Básquet Coruña.