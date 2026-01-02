Carles Marco: "El que consiga imponer su filosofía, tendrá más opciones de ganar"

Carles Marco, durante la rueda de prensa previa al duelo con el Cantabria Patricia G. Fraga

Carles Marco subrayó en la rueda de prensa previa al partido de este domingo (12.30 horas) en el Coliseum contra el Alega Cantabria que "los pequeños detalles" decidieron el derbi contra el Obradoiro y que confía en que la derrota en Santiago no deje secuelas mentales de cara al compromiso ante un primer rival de 2026 que considera "un equipo peligroso".

Imposible que no saliera a escena la derrota (103-99) en el pasado domingo en la cancha del Obradoiro. El técnico badalonés admitió que sus jugadores no se lo tomaron bien, "porque no le gusta a nadie perder", pero se mostró orgulloso de que "lo hicimos compitiendo, jugando como lo solemos hacer, con muchas cosas a mejorar, y [los jugadores] se lo tomaron viniendo a entrenar duro, con una buena mentalidad e intentando hacer las cosas mejor para que el domingo, contra Cantabria, hagamos un buen partido delante de nuestra afición".

A la pregunta de si notó un plus de motivación, de ganas, de entrenar incluso más duro en la vuelta a los entrenamientos, Marco fue claro: "No. Entrenan muy bien, no tenemos ninguna queja. Lo que sí que es cierto es que venimos de un par de semanas con más frío de lo habitual, con fechas señaladas, con algunos días que no entrenamos o que están pensando en otras cosas, también pasaron ayer el Fin de Año... No son fechas en las que podamos estar exclusivamente centrados en nuestro, que tendría que ser así, y esta semana no ha sido como la anterior. Venimos de perder, tenemos ganas de resarcirnos, tenemos ganas de hacer las cosas mejor, jugamos en casa... Esperamos hacer un buen partido el domingo".

Tenemos estar los cuarenta minutos a tope si queremos ganar a todo el mundo

A pesar del frenazo puntual por las fechas navideñas, el líder en solitario de Primera FEB se queda en casa después de dos desplazamientos seguidos (Cartagena y Santiago), algo que Marco agradece. "La semana pasada jugamos a sesenta kilómetros, ahora jugamos en casa; hemos hecho una semana bastante normal, excepto ayer [Año Nuevo], que no entrenamos, pero trabajamos todos los días, incluso el 31. No vamos a pensar mucho en esas fechas y sí en estar supermentalizados en hacer un buen partido contra Cantabria, delante de nuestra gente; esperemos que, como han hecho fuera y en casa, vengan y nos ayuden, porque cada partido es difícil y jugamos contra un muy buen rival".

Respecto al encuentro en el Fontes do Sar, el preparador catalán admitió que no cambiaría nada. "Lo pasado, pasado está. Lo que sí es que los pequeños detalles son importantísimos en los partidos, y en ese, caso los detalles, como un rebote, una segunda opción, una pérdida... Todas esas cosas nos fueron penalizando para no poder llegar a ponernos por delante. Cambiaría el poder hacer las cosas un poquito mejor en determinados momentos, pero no en la idea de juego que tenemos. Ellos tienen mucho talento y prepararon muy bien el partido. Perdimos; a veces..., bueno, perder no es positivo nunca y nos tiene que hacer ver que podemos perder contra un muy buen rival, pero también que nosotros tenemos estar los cuarenta minutos a tope si queremos ganar a todo el mundo".

Tras el monumental derbi del pasado domingo, prensa y aficionados comentan que el Básquet Coruña y el Obradoiro demostraron estar por encima del resto. "Yo no quiero pensarlo mucho. Román [Gómez] y Carlos [Penedo] una semana antes ya están preparando el partido que viene al cabo de quince días. Hablamos, vemos y todos los rivales son difíciles. Alicante y Estudiantes están a tiro de piedra, entonces hay que intentar hacer nuestro camino, intentar cada partido hacer las cosas muy bien, estar concentrados en todos y cada uno de ellos y no pensar mucho en quién puede ser un rival, quién está mejor, quién está peor, y si qué nos toca el domingo y cuál es el siguiente y qué tenemos que hacer para competir al máximo en cada uno de ellos".

En lo que atañe al estado físico de la plantilla, comilonas navideñas al margen, Marco detalló que "se cuidan mucho. Hemos tenido algunos problemas, algún jugado que no pudo entrenar, Joe Cremo, el miércoles, pero hoy está bien. Jacobo [Díaz] va progresando adecuadamente [de la ciática que le hizo perderse los cuatro partidos que precedieron al Obradoiro] y los demás están bien. Nos quedan dos sesiones y esperemos que todo el mundo esté para participar el domingo".

El rebote es importante para nosotros; un factor importante, no determinante

El badalonés cataloga al primer rival de 2026 como "un equipo difícil. Con un jugador muy diferente a lo que estamos acostumbrados, que es [Jiahao] Yu, que con él juegan de una manera y con [Garmine] Kande juegan de otra. Tiene jugadores españoles que conocen la liga, varios generadores exteriores como [Reggie] Johnson y [Jahvaughn] Powell, que pueden hacernos daño en el bloqueo directo y en unos contra uno, [Christian] Lutete... Un equipo experimentado, con un entrenador [Lolo Encinas] que también conoce la liga y que hace bien las cosas. Un equipo peligroso, contra el que tenemos que estar muy bien, imponer nuestro ritmo de juego, porque ellos juegan diferente; tienen un jugador [Yu] de 2,21, que seguramente no juega a nuestro ritmo pero hacer otras cosas muy bien. El que consiga imponer su filosofía, tendrá más opciones de ganar".

Respecto a sí este domingo en el Coliseum el aspecto mental cobrará mayor relevancia al venir de la primera derrota liguera del curso, Marco respondió que "es evidente, es claro que cuanto antes cambiemos la tendencia, como cuando vas perdiendo, antes necesitas ganar. No es una urgencia, pero sí queremos hacer un buen partido para volver a la senda de la victoria, que de eso se trata. Intentar hacer las cosas que no hicimos bien la semana pasada, ser más consistentes los cuarenta minutos y que todo el mundo aporte. Hacer un buen partido en general. Si lo hacemos y competimos bien, seguro que tendremos más opciones de ganar que de perder".

En las derrotas del Básquet Coruña, en Santiago y en Copa de España contra el Tizona, hay un denominador común: los naranjas perdieron la batalla del rebote; las dos únicas veces en los quince partidos oficiales de este curso. ¿Anecdótico? "Cuando pierdes solo dos partidos tienes que mirar qué has hecho bien y qué no. Y claro que el rebote es importante para nosotros, porque nos permite correr, porque si no tenemos buenos porcentajes [de tiro] el ir al rebote ofensivo nos da segundas opciones. Es un factor importante, no determinante; ha coincidido así y espero que algún día perdamos el rebote y ganemos", concluyó Carles Marco.

