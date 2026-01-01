Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña

El Leyma abre este viernes a las 11 las puertas del Coliseum para entrenar al abrigo de su afición

El equipo preparará el partido del próximo domingo contra Cantabria

María Varela
María Varela
01/01/2026 18:56
Los jugadores del Leyma apluden a s
Los jugadores del Leyma aplauden a su afición tras un partido
CARLOTA BLANCO
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El Leyma Coruña abre 2026 junto a su afición este viernes por la mañana con una jornada de puertas abiertas en el Coliseum. Los seguidores naranjas podrán asistir al primer entrenamiento del año que servirá como preparación para el partido del domingo contra el Cantabria. 

La jornada será a partir de las 11.00 horas, aunque el acceso estará abierto desde quince minutos antes para que los espectadores puedan ir ocupando sus asientos. La entrada al recinto se realizará únicamente entre las puertas 1 y 4 del Coliseum

El Leyma, que había sumado doce triunfos seguidos en el arranque de la competición, viene de perder su primer partido de la temporada en Santiago en el derbi contra el Obradoiro, pero sigue como primer clasificado de la Primera FEB con una victoria de margen precisamente sobre sus vecinos de provincia. 

Los jugadores naranjas podrán recibir el calor de un público fiel que ya nunca le había abandonado a lo largo de la temporada ni de la anterior en la ACB. Y la afición contemplará de primera mano cómo es el trabajo diario de Carles Marco con los suyos, además de poder acercarse a sus ídolos y otras sorpresas. Una jornada para estrechar lazos y que siga creciendo el sentimiento naranja. 

El próximo partido del equipo coruñés será también en el Coliseum, ya este domingo a las 12.30 horas, con el Cantabria, un equipo de la zona baja de la clasificación, que visita A Coruña con un ex del Leyma como Pablo Hernández y después de haber perdido también en el cierre de 2025, en su caso frente al Gipuzkoa. El Leyma defenderá el liderato ante el abrigo de los suyos.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Noé Carrillo golpea el balón ayer en Abegondo

Los otros refuerzos: Noé y Bil derriban la puerta del primer equipo herculino
Zeltia Regueiro
Ximo, primero por la izquierda, ya casi plenamente integrado en el trabajo grupal, junto a Cristian Herrera y otros compañeros en el entrenamiento de este 1 de enero de 2026 de los blanquiazules | rc deportivo

El Dépor, rearmado para el exigente Tourmalet que abre 2026
Zeltia Regueiro
Martín Ochoa celebra un gol con el Fabril en la temporada 2022-23

Martín Ochoa y el Fabril estudian volver a encontrarse
Santi Mendoza
Antonio hidalgo4 12511556

Una ficha libre y un mes por delante para poner la guinda al enero del Deportivo
Jorge Lema