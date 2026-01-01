El Leyma abre este viernes a las 11 las puertas del Coliseum para entrenar al abrigo de su afición

Los jugadores del Leyma aplauden a su afición tras un partido CARLOTA BLANCO

El Leyma Coruña abre 2026 junto a su afición este viernes por la mañana con una jornada de puertas abiertas en el Coliseum. Los seguidores naranjas podrán asistir al primer entrenamiento del año que servirá como preparación para el partido del domingo contra el Cantabria.

La jornada será a partir de las 11.00 horas, aunque el acceso estará abierto desde quince minutos antes para que los espectadores puedan ir ocupando sus asientos. La entrada al recinto se realizará únicamente entre las puertas 1 y 4 del Coliseum.

El Leyma, que había sumado doce triunfos seguidos en el arranque de la competición, viene de perder su primer partido de la temporada en Santiago en el derbi contra el Obradoiro, pero sigue como primer clasificado de la Primera FEB con una victoria de margen precisamente sobre sus vecinos de provincia.

Los jugadores naranjas podrán recibir el calor de un público fiel que ya nunca le había abandonado a lo largo de la temporada ni de la anterior en la ACB. Y la afición contemplará de primera mano cómo es el trabajo diario de Carles Marco con los suyos, además de poder acercarse a sus ídolos y otras sorpresas. Una jornada para estrechar lazos y que siga creciendo el sentimiento naranja.

El próximo partido del equipo coruñés será también en el Coliseum, ya este domingo a las 12.30 horas, con el Cantabria, un equipo de la zona baja de la clasificación, que visita A Coruña con un ex del Leyma como Pablo Hernández y después de haber perdido también en el cierre de 2025, en su caso frente al Gipuzkoa. El Leyma defenderá el liderato ante el abrigo de los suyos.