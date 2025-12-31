El 2025 del Básquet Coruña | De cola de león a cabeza de ratón

(1) El equipo de la temporada 2024-25 agradece el apoyo tras el partido en Bilbao que consumó el descenso. (2) Caio Pacheco y Abdou Thiam celebran una canasta en el duelo de este año ante Oviedo acb Photo/Aitor Arrizabalaga / javier alborés

El Básquet Coruña abrió y cerró 2025 de la misma manera. Dos polos iguales de un ejercicio de extremos opuestos, aunque relativamente cercanos. La proximidad que hay entre el último puesto de la ACB y el liderato de la Primera FEB.

El año arrancó de manera convulsa para el conjunto naranja que dirigía entonces Diego Epifanio. Con solo ocho jugadores sanos, hizo soñar al Coliseum con regalazo de Reyes un día antes del 6 de enero, pero el Valencia Basket acabó llevándose el gato al agua ante un rival exhausto.

Tanto que solo tres días después dio una imagen esperpéntica en la cancha del Baskonia, donde un triple de Beqa Burjanadze sobre la bocina evitó la derrota más amplia de la historia del club.

Una de dieciséis

No fue hasta el primer día marzo cuando el debutante Leyma cantó victoria en 2025. En un duelo vital por la permanencia: 97-84 al Força Lleida, al que ya había superado en la primera vuelta, tras una prórroga.

Fue la única alegría naranja en 16 jornadas, fase en la que dejó escapar el triunfo en la cancha del Breogán, cayó en Badalona tras el tiempo extra y víctima de un arbitraje infame, encajó 127 puntos –tope histórico del club herculino – en Valencia y naufragó en casa en dos duelos instrumentales: Breogán (98-106) y Básquet Girona (89-99).

La derrota contra el equipo catalán, resucitado con la llegada –cuando era colista– de Moncho Fernández al banquillo, aunque cayó a nueve jornadas del final, tuvo un efecto casi devastador.

El triunfo, obligado, ante el Granada, tres semanas después, dejó un sabor agridulce, por la dificultad para lograrlo y porque, a pesar de ello, las cuentas empezaban a complicarse entre bastante y mucho.

En medio de la zozobra, este medio anunció que varios clubes punteros de Primera FEB tenían problemas económicos y que, dependiendo de cuál lograse el segundo billete de ascenso, el penúltimo clasificado de la ACB podría mantener la categoría. Y así sería, al rechazar la Asociación de Clubes al Real Betis.

La sensación que dejó el club naranja es que nunca creyó que la salvación en los despachos fuese posible. Porque, a falta de tres jornadas, y con opciones matemáticas de cazar al Granada, el club dejó salir –rumbo a la Virtus Bolonia– a su mejor jugador de la temporada, el base Brandon Taylor, tras consumarse el descenso matemático con la derrota en Bilbao (79-67).

Para colmo de males, el fichaje estrella del mercado invernal, Thomas Heurtel, recayó, a finales de abril, de una vieja lesión de rodilla que le mandó al quirófano. El genial base francés cerró su aventura naranja con grandes números individuales, pero un solo éxito en ocho partidos.

El triunfo ante el Barça (93-92) fue una bonita gesta: el Básquet Coruña es uno de los tres equipos en la historia de la ACB capaces de ganar a los azulgranas y al Real Madrid en su campaña de debut, pero inservible para la salvación. El curso remató con una casi victoria contra el tercer grande, el Baskonia (101-105).

A partir de ahí, la revolución. El club decidió no seguir de la mano con Diego Epifanio, pese a que el técnico burgalés tenían una temporada más. Y con el arquitecto del ascenso se fueron todos sus operarios.

Borrón y cuenta nueva

Borrón y cuenta completamente nueva. Algo inédito en los casi 30 años de vida del Básquet Coruña. Carles Marco, ayudante de Tiago Splitter en el París Basketball que enamoró a Europa la pasada campaña, tomó el testigo. Con él llegó una mezcla de jugadores con experiencia en Primera FEB y de secundarios de ACB. Entre estos últimos estaba Yoanki Mencía, despedido a finales de octubre a causa de un problema extradeportivo de unos años atrás.

Una maniobra de riesgo que no dejó indiferente a la afición naranja. No obstante, las dudas quedaron rápidamente enterradas por un baloncesto supersónico, de continuas rotaciones y sobrado de lo que no tuvo el Básquet Coruña precedente: defensa.

Así, los éxitos fueron cayendo uno tras otro. Algunos de un mérito enorme, como en la pista del Estudiantes y en casa contra el Palencia, ambos fraguados en el último cuarto, donde los naranjas, salvo contadísimas excepciones (Copa contra el Tizona –primera derrota del curso–, en Cartagena y en Santiago), se están mostrando demoledores.

La cuenta llegó a doce, la mayor cifra de victorias seguidas de la historia del club, junto con la de 2023-24 (firmada entre las jornadas 12 y 23). Y acabó en la capital de Galicia, a tres días de las doce campanadas, contra el Obradoiro de... Diego Epifanio. Aun así, el Leyma cerró en cabeza –en solitario– un 2025 que había iniciado como segundo por la cola.