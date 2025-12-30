Auge y caída de Danilo Brnovic

Danilo Brnovic, durante el partido en casa contra el Fuenlabrada Javier Alborés

La derrota del Leyma Básquet Coruña en el compostelano Fontes de do Sar (103-99), primera liguera de la temporada, dejó marcado a un jugador, Danilo Brnovic, que en las primeras jornadas fue una de las piezas importantes en los sistemas de Carles Marco.

El montenegrino solamente jugó dos minutos y un segundo del derbi contra el Obradoiro, tiempo en el que no registró nada. Una participación significativa no solo por lo escasa, sino porque, de alguna manera, se veía venir; y, para completar el cuadro, con Jacobo Díaz reapareciendo después de cuatro partidos en el dique seco a causa de una ciática, una ausencia que el balcánico no aprovechó para recuperar sus mejores prestaciones.

Tal vez el precario minutaje en el Sar se deba a que en esos 121 segundos que estuvo en juego el equipo registró un saldo negativo de nueve (el peor de los once jugadores que utilizó el técnico badalonés) en la estadística –muchas veces engañosa– del más/menos.

El se veía venir procede de las últimas semanas, en las que el protagonismo, tanto en tiempo en pista como en acción ofensiva y en producción, han ido menguando paulatinamente.

Sin ir más lejos, hace tres jornadas, el otro derbi autonómico, en el Coliseum contra el Ourense (94-77), Brnovic se marchó a la ducha con solo 3 puntos (1 de 4 en tiros de campo) y 13:42 en su casillero de minutos.

Dos ceros 'reales'

La fecha trece, en Cartagena el jugador formado a caballo entre el Buducnost de su país y la Canarias Basketball Academy estuvo tres minutos menos en el rectángulo y firmó su segundo cero ‘real’ de la temporada al fallar los dos lanzamientos que ejecutó.

Su primer partido sin anotar fue el de la sexta jornada, la paliza (101-75) al Fuenlabrada, encuentro en el que no pasó por el aro ninguno de sus seis tiros de campo. Repitió cero en la séptima, ante el Estudiantes en el Antonio Magariños, donde se dañó un tobillo cuando solo había disputado tres minutos y 45 segundos.

Esta lesión le hizo perderse el siguiente compromiso, en casa contra el Melilla, el previo al largo parón por la jornada de descanso y la ventana FIBA de selecciones. Y a partir de ahí, el Brnovic de inicios de curso prácticamente se esfumó.

El 1x1 del Leyma Coruña contra el Obradoiro Más información

Rebote perdido, derrota segura Más información

El alero reapareció contra el Palencia, con 2 puntos (1 de 2 en tiros de campo) en catorce minutos menos un segundo. En el siguiente encuentro, en la cancha del CB Zamora, Carles Marco le devolvió la cuota de participación de las seis primeras jornadas: estuvo en cancha casi 19 minutos, pero registró un 1 de 5 en el lanzamiento. El último coletazo antes de la progresiva pérdida de protagonismo de las últimas semanas.

Una caída casi en picado del hombre que, con 14 puntos, había liderado la anotación del Básquet Coruña en el duelo de la jornada inaugural, en la cancha del Gipuzkoa, donde disfrutó de 20 minutos justos.

El montenegrino también firmó dobles dígitos en la dos siguientes partidos: 10 tantos (4 de 6 en tiros de campo) ante el Oviedo y 12 (3 de 5) en Menorca. En el Coliseum ante el Palmer su producción anotadora bajó a 7 (2 de 3) y a continuación, en la pista del Tizona, se quedó en solo 2 tantos después de apuntar al aro las mismas veces.

En los siete partidos antes de la lesión sufrida en el Magariños, su media de minutos en cancha rozó los 18 minutos; en los cinco posteriores al paso por el dique seco, apenas llega a quince; en los dos últimos, cae a seis y medio.

El futuro inmediato aclarará si el alero de Cetinje simplemente atraviesa por una crisis o si Carles Marco le está mandando poco a poco al rincón de los olvidados, en el que ya está Macachi Braz.

Ojalá sea lo primero, ya que el todavía líder en solitario de Primera FEB necesita más puntos desde el puesto de ‘3’, donde Guillem Jou empieza a estar demasiado solo.

Además, el sistema de continuas rotaciones y altísimo ritmo de juego de Carles de Marco demanda el mayor número posible de piezas. Una de las doce ya ha salido del puzle. Dos sería demasiado.