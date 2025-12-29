Mi cuenta

Primera FEB

El primer mes del año trae un hueso y ‘tres peritas en dulce’

La salida a Alicante es el compromiso más complicado de enero | En febrero visitará el Coliseum el Estudiantes

Sergio Baltar
29/12/2025 23:51
Dino Radoncic, contra el Melilla, al que el Leyma visitará a finales de febrero
Dino Radoncic, contra el Melilla, al que el Leyma visitará a finales de febrero
Javier Alborés
Pese la primera derrota liguera de la temporada, el Leyma Básquet Coruña entrará en 2026 como líder en solitario de Primera FEB, ahora con un solo triunfo más que el Obradoiro y dos más que el Estudiantes y el Lucentum Alicante

Precisamente estos dos últimos equipos son los, sobre el papel, principales escollos en los dos primeros meses del nuevo año. Los de Carles Marco visitan al levantino dentro de trece días y siete después de recibir al Cantabria (6-7). 

En el resto del calendario del mes inaugural de 2026 aparece una –siempre en teoría– ‘perita en dulce’, el Melilla, en un duelo en el que el Leyma volverá por primera vez al pabellón, el Javier Imbroda, donde, el 10 de mayo de 2024, certificó el histórico ascenso a la ACB. 

Antes, el Leyma se las verá en el Coliseum con el conjunto que acompañó al Palmer y al Decano en su regreso a la segunda categoría, el Palma, situado en una excelente séptima posición gracias a un botín de siete victorias en trece encuentros disputados. 

El Estudiantes sudó de lo lindo para deshacerse del Zamora

Pleno triunfal de los perseguidores del Leyma Coruña

Diop hace un mate durante el partido

Rebote perdido, derrota segura

Febrero arrancará con la visita al Oviedo, por primera vez fuera del maldito Pumarín (el equipo carbayón se mudó este curso al Palacio de los Deportes). Visitarán A Coruña el Zamora y el Estudiantes, y entre medias los naranjas jugarán en la cancha del actual colista, el Palmer (2-11). 

El duelo ante el equipo colegial, calendado para el día 20, dará paso al segundo parón de la temporada. A la vuelta de él, el Leyma volverá a topar, el 6 de marzo, con el Alicante. 

Cosas de los calendarios asimétricos tan de moda en los últimos años. Y que lo mismo que te acercan demasiado dos cara a cara, te alejan otros dos: el Básquet Coruña inició el curso el 28 de septiembre, en la cancha del Gipuzkoa, al que no volverá a enfrentarse hasta la jornada 32, a finales de abril. Siete de meses después. Poco serio.

