Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mercado

Antonio Pérez Caínzos, ex del Leyma Coruña, suena como sustituto de Lucas Victoriano en el Palmer

El entrenador ferrolano, que dirigió al equipo herculino entre 2004 y 2008, está trabajando en Túnez

Chaly Novo
Chaly Novo
29/12/2025 23:51
Antonio Pérez Caínzos, en su etapa al frente del Lucentum Alicante
Antonio Pérez Caínzos, en su etapa al frente del Lucentum Alicante
L. A.
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El ferrolano Antonio Pérez Caínzos, entrenador del primer equipo del Básquet Coruña entre los años 2004 y 2012, suena como nuevo entrenador del Palmer Basket, colista de Primera FEB, tras la destitución, mediada la pasada semana, de Lucas Victoriano. 

El exbase internacional argentino llegó hace poco más de un mes al Palmer para hacerse con la vacante que dejó Marco Justo, quien presentó su dimisión a primeros de noviembre. Lucas Victoriano solo ganó uno de los cinco partidos que dirigió. 

El técnico ferrolano llevó las riendas del Leyma en tres categorías distintas, la EBA (actual tercera FEB), la extinta LEB Bronce y la LEB Plata (Segunda FEB). Ostenta, con 209, el tope de partidos dirigidos del equipo herculino, con un 49,2% de éxito (103 victorias). El pasado verano su nombre se barajó entre los candidatos al puesto que ahora ocupa Carles Marco. 

El Estudiantes sudó de lo lindo para deshacerse del Zamora

Pleno triunfal de los perseguidores del Leyma Coruña

Más información

Pérez Caínzos, que en la segunda categoría del baloncesto español ha dirigido al CB Clavijo riojano (de 2014 a 2017), al Araberri vitoriano (2017-18) y al Lucentum Alicante (2023-24), fichó el pasado septiembre por el Africain, vigente campeón de la liga tunecina y clasificado para la Basketball Africa League, la Euroliga africana, que se disputará entre marzo y mayo de 2026.

En el torneo doméstico, el Africain es líder invicto después de diez jornadas disputadas. El Palmer (2-11) acarició el pasado domingo el triunfo (82-80) en el derbi mallorquín disputado en la cancha del Palma Bàsquet, club que anunció este lunes la salida del ala-pívot francés Loïc Menuge, que disputó diez partidos ligueros y uno de Copa de España con el conjunto balear. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Dino Radoncic, contra el Melilla, al que el Leyma visitará a finales de febrero

El primer mes del año trae un hueso y ‘tres peritas en dulce’
Sergio Baltar
Participante de la San Silvestre hicieron cola en la Casa del Agua para recoger sus dorsales

Largas colas para recoger los dorsales de la San Silvestre Coruña 2025
Raúl Ameneiro
El ideal gallego

Caballero ve el Mundial en Vigo: "Si Xunta y Diputación no pagan, no entran en Balaídos"
Sergio Baltar
Álvaro Fernández, en su primer entrenamiento con el Deportivo

Álvaro Fernández ya viste de blanquiazul en el regreso del Deportivo a Abegondo
Jorge Lema