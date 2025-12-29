Antonio Pérez Caínzos, ex del Leyma Coruña, suena como sustituto de Lucas Victoriano en el Palmer

Antonio Pérez Caínzos, en su etapa al frente del Lucentum Alicante L. A.

El ferrolano Antonio Pérez Caínzos, entrenador del primer equipo del Básquet Coruña entre los años 2004 y 2012, suena como nuevo entrenador del Palmer Basket, colista de Primera FEB, tras la destitución, mediada la pasada semana, de Lucas Victoriano.

El exbase internacional argentino llegó hace poco más de un mes al Palmer para hacerse con la vacante que dejó Marco Justo, quien presentó su dimisión a primeros de noviembre. Lucas Victoriano solo ganó uno de los cinco partidos que dirigió.

El técnico ferrolano llevó las riendas del Leyma en tres categorías distintas, la EBA (actual tercera FEB), la extinta LEB Bronce y la LEB Plata (Segunda FEB). Ostenta, con 209, el tope de partidos dirigidos del equipo herculino, con un 49,2% de éxito (103 victorias). El pasado verano su nombre se barajó entre los candidatos al puesto que ahora ocupa Carles Marco.

Pérez Caínzos, que en la segunda categoría del baloncesto español ha dirigido al CB Clavijo riojano (de 2014 a 2017), al Araberri vitoriano (2017-18) y al Lucentum Alicante (2023-24), fichó el pasado septiembre por el Africain, vigente campeón de la liga tunecina y clasificado para la Basketball Africa League, la Euroliga africana, que se disputará entre marzo y mayo de 2026.

En el torneo doméstico, el Africain es líder invicto después de diez jornadas disputadas. El Palmer (2-11) acarició el pasado domingo el triunfo (82-80) en el derbi mallorquín disputado en la cancha del Palma Bàsquet, club que anunció este lunes la salida del ala-pívot francés Loïc Menuge, que disputó diez partidos ligueros y uno de Copa de España con el conjunto balear.