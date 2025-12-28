Rebote perdido, derrota segura

Diop hace un mate durante el partido ADRIAN BAULDE

Tardó varios meses y catorce jornadas, a punto estuvo de cambiar el año antes de que llegara, pero finalmente terminó llegando la primera derrota de la temporada para el Básquet Coruña en Primera FEB. El equipo herculino no pudo con el Obradoiro en un derbi que fue una oda al baloncesto de primerísimo nivel. Un encuentro digno de, como mínimo, unos playoffs de ascenso.

El Leyma Coruña pierde en el Sar la primera batalla del curso (103-99) Más información

Los santiagueses se impusieron por 103-99 a los naranjas, pero esa no fue la única victoria que se llevaron, sino que también superaron al Básquet Coruña en la batalla por el rebote por 32-23. Es la primera vez que esto le sucede al Leyma esta temporada. Al menos en competición liguera, ya que sí le pasó en Copa de España. Curiosamente fue en el partido contra Tizona, la otra derrota en partido oficial del equipo en lo que va de curso. Los naranjas son el equipo que más rebotes captura de toda la competición, un aspecto clave en su juego, ya que si el Leyma es capaz de controlar el rebote en su aro, tiene ventaja para correr a la contra y jugar rápido, como les gusta. También es un factor clave el rebote ofensivo, ya que permite por una parte disfrutar de segundas oportunidades de tirar a canasta, y por otra evitar que sea el equipo rival quien salga corriendo al contraataque.

“Nos han dado un poco de nuestra propia medicina”, dijo Carles Marco en la rueda de prensa posterior al partido. Y así fue. Porque el Obradoiro fue superior en el rebote tanto ofensivo como defensivo. Tan solo permitió que el Leyma cogiera seis en su aro, mientras que ellos sumaron doce, cinco de ellos por medio de un gran Dejan Kravic. El serbio hizo un gran partido con 14 puntos (siete de diez en los tiros de campo), 6 rebotes y 3 asistencias, pero también fue clave su compañero de rotación interior Felipe dos Anjos. La torre obradoirista fue el mejor jugador sobre la pista en el arranque del partido, castigando la pintura del Leyma en cada acción y yéndose hasta los 11 puntos anotados en el primer cuarto. Dos Anjos no volvió a anotar en todo el partido, de hecho no llegó a los 20 minutos de juego, pero cada vez que entraba su presencia modificaba el juego naranja.

El Leyma Coruña también está invicto en las batallas por los rebotes Más información

Pero el rebote no es cosa solo de los interiores. Todos los jugadores del Obradoiro se implicaron al máximo en el partido, pero sobre todo en esta tarea. Un trabajo a veces visto como menor, pero que ayer volvió a dejar demostrado la importancia que sigue teniendo en el baloncesto. Todos los jugadores peleaban y cerraban el rebote, buscando evitar que el Básquet Coruña pudiese desplegar su ya clásico juego de transiciones y contragolpes fulgurantes. Y por momentos lo consiguieron, pero a pesar de que perdió la batalla, el Leyma también hizo un gran esfuerzo para mantenerse a tiro en todo momento. Los tres pívots naranjas venían de destacar sobremanera en los últimos partidos y ayer, quizás, quedaron algo más opacados, consiguiendo capturar ‘tan solo’ 8 rebotes entre Ilimane Diop (2), Abdou Thiam (3) y Mus Barro (3). En el apartado anotador estuvieron algo más acertados, sumando entre ellos 30 puntos.

El Básquet Coruña tendrá la oportunidad de redimirse de estas dos batallas perdidas, la del rebote y la del marcador, el día 4 de enero, cuando vuelva al Coliseum para medirse como local a Cantabria.