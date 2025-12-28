Pleno triunfal de los perseguidores del Leyma Coruña

El Estudiantes sudó de lo lindo para deshacerse del Zamora Nicholas P. Jones/FEB

Los perseguidores del Leyma Básquet Coruña aprovecharon la bonanza, siempre sobre el papel, de sus compromisos de la jornada 14 y, ayudados por el Obradoiro, estrecharon el cerco sobre el líder y el propio equipo compostelano, segundo clasificado en solitario.

Comparten la tercera posición el Alicante y el Estudiantes, ambos con balance de 10-3. El conjunto levantino no tuvo problema alguno para deshacerse (95-77) del vicecolista FC Cartagena BC, que en esta ocasión ni siquiera contó el mejor Vitor Faverani (12 puntos y 4 rebotes).

El máximo anotador del AfroBasket 2025, Deng Geu (16 tantos), Jordan Walker (20) y Kevin Larsen (13) tiraron del cuadro levantino, que resolvió en la primera mitad (54-32).

Mucho más le costó al Estudiantes hacerse con su décima victoria, por 86-77 ante un correoso Zamora. Juanpi Vaulet (23 puntos y 9 rebotes), Sasu Salin (14) y Omar Silverio (12) llevaron las riendas del conjunto colegial, mucho mejor que su rival en los cuartos impares (parcial de 53-34).

El Palencia, quinto en la tabla, superó con holgura (91-76) al Tizona Burgos, con Tobias Borg (19 tantos) al frente de un repóker de jugadores locales en dobles dígitos, guarismo que en el verdugo copero del Leyma Coruña solo alcanzó Arnau Parrado (19).

El próximo rival del líder, el Alega Cantabria, cedió por 88-77 ante el Gipuzkoa, en duelo marcado por la diferencia en el primer cuarto (29-14). Tyler McGhie (20 puntos, con 5 de 10 en triples) comandó el sexto triunfo seguido del equipo del exnaranja Sergio García. En el bando montañés destacó Reggie Johnson Jr. (17).

Dos libres de Jon Ander Aramburu, a falta de ocho segundos para el final, decidieron (82-80) en favor del Palma el derbi balear contra un Palmer que sigue como farolillo rojo y al que no le bastó con el sobresaliente debut de un ex del Básquet Coruña, Phil Scrubb (18 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias). En el bando de los vencedores sobresalieron el propio Aramburu (14 y 7 capturas) y Lysander Bracey (12 y 3 pases de canasta).

A 18 segundos de la conclusión decidió Marques Townes (19 puntos y 7 rechaces), con una canasta lapidaria, el triunfo (75-73) del Oviedo ante el Ourense, que maquilló el resultado con dos canastas en los últimos segundos.

Por último, el Menorca batió por 80-70 al Fuenlabrada, asciende hasta la novena posición y deja al equipo del sur de Madrid -que tiene pendiente el encuentro aplazado de la undécima jornada contra el Ourense- cuarto por la cola. Spencer Littleson (17 puntos) encabezó la ofensiva del conjunto balear.