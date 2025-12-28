Mi cuenta

Básquet Coruña

Festival en la pista y la grada

Más de 200 seguidores del Básquet Coruña tiñeron de naranja el Fontes do Sar

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
28/12/2025 22:32
La afición del Leyma en Fontes do Sar
La afición del Leyma en Fontes do Sar
R. A.
Ambientazo. Esa es la palabra que describe las horas previas y el rato que duró el partido entre Obradoiro y Básquet Coruña. El balón no se lanzó al aire hasta las 18.00 horas, pero desde antes de las 16.00 ya había aficionados de ambos equipos en los alrededores del Multiusos Fontes do Sar. 

Hasta allí se desplazaron más de 200 seguidores coruñeses, que no quisieron dejar solo a su equipo y tiñeron parcialmente de naranja las gradas del pabellón. El recibimiento a los equipos ya dejó un aviso de lo que se venía. Bombos y cánticos para los del Leyma y bengalas y más cánticos para los del Obradoiro. 

">

Dentro del pabellón, el ambiente no defraudó. Himno gallego y Miudiño antes de empezar y dos aficiones entregadas durante dos horas de partido a sus equipos y a la oda al baloncesto que se estaba viendo sobre la pista. Hubo de todo: tensión, animación, cánticos, protestas y todo lo típico de un derbi. Eso sí, con mucho buen rollo. 

