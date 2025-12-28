El Leyma Coruña pierde en el Sar la primera batalla del curso (103-99)

Alex Barcello fue el MVP del fantástico derbi en el Fontes do Sar Adrián Baúlde/FEB

Tenía que llegar algún día. El Leyma Básquet Coruña se despidió de la condición de invicto en el Fontes do Sar (103-99), donde fue el menos bueno de un derbi inmenso, un monumento al baloncesto, que certificó cuáles son los dos mejores equipos, al menos por el momento de la Primera FEB, que sigue liderada por los hombres de Carles Marco, ahora con una victoria de margen sobre el Obradoiro de Diego Epifanio.

El primer cuarto fue para enmarcar. Por parte de ambos. Una guerra sin cuartel, con los soldados y los generales enfrascados en la pelea, que, en principio, se movió al ritmo supersónico de la tropa de Carles Marco, aunque la delantera la tomó la de Diego Epifanio.

Lo hizo gracias al tremendo hueco naranja en el poste bajo, donde Dos Anjos machacó sin piedad el aro visitante, al tiempo que cargaba de faltas a su primer par, Thiam. Aun así, el todavía líder en solitario de la competición, devolvió bala por bala (10-9).

El cambio de pívots varió ligeramente el campo de batalla. Kravic produjo, pero menos que su compañero brasileño, mientras que Diop entró en pista con la mira perfectamente calibrada. Seis puntos seguidos del senegalés (alley-oop con Pacheco y dos aciertos desde media distancia), pusieron por delante al Leyma (12-15).

Un exnaranja, Barrueta, con un triple tras bote, niveló de nuevo la pelea, aunque el contragolpe visitante llegó por partida doble: triple de Jou y dos libres de Radoncic, que elevaron al marcador la primera brecha de dos canastas (15-20). El Básquet Coruña mantuvo el mando hasta el tramo final del periodo, donde, incomprensiblemente, se vino abajo. Un triple de Speight inició lo que acabaría en parcial de 10-0, sellado con otra diana lejana de Barcello poco antes del bocinazo (31-26).

Arranque nefasto

El inicio del segundo acto resultó nefasto para el Leyma, que encajó varias canastas tras rebote ofensivo de los locales. Además, Kravic reabrió el hueco bajo el aro. Aunque fue un triple, el segundo de Barrueta, el que obligó a Carles Marco a gastar un tiempo muerto (43-36). Algo no le estaba gustando al entrenador badalonés, que volvió a la pista con cinco jugadores distintos.

El cambio radical no cambió nada. Al menos para mejor. El líder de Primera FEB se atascó en ataque, con malas finalizaciones, y además siguió concediendo rechaces en su aro. Uno de ellos lo transformó Kravic en una nueva renta máxima (47-39). Brecha que ganó un punto poco después tras un 2+1 de Barrueta luego de otro rebote ofensivo (50-41).

Un triple de Jorgensen, que escupió literalmente el aro, impidió que el Leyma se acercase tras un canastón en penetración de Cuevas, antes de que el Obradoiro completase con cuatro puntos consecutivos (52-45) una primera mitad que dos de los tres centers naranjas, Thiam y Diop, alcanzaron con dos faltas por barba.

La segunda parte empezó igual que la primera, con un mate del Obradoiro, esta vez con Andersson emulando a Dos Anjos. No solo en la manera de mover el marcador, también como pesadilla naranja. El sueco hizo algo parecido a lo del brasileño en los cinco minutos inaugurales. Y, con seis puntos consecutivos, devolvió a los locales su máximo superávit (65-56).

No obstante, el Leyma se recompuso pronto. El regreso a pista de Barro tapió el agujero en el poste bajo, negándole el roll a Dos Anjos. Al otro lado de la cancha, Jorgensen y Cremo limaron diferencias hasta dejarlas, con un 2+1 del neoyorquino, en una canasta (65-62). Un triple, también de Cremo, desde casi el banquillo del Obradoiro, estrechó el cerco (68-67), pero Barcello devolvió el golpe, también desde larga distancia.

Entonces entraron en escena los que no debían. Los árbitros. Desapercibidos hasta ese momento. Primero, señalaron a Jorgensen una discutible falta en ataque, tras dar una asistencia que Thiam pasó por el aro. En la siguiente posesión, el senegalés le robó el balón a Galán, pero el trío del silbato pitó falta, acompañada de una técnica a Cuevas. Speight convirtió un libre y Galán dos para mandar el derbi al desenlace con 76-73.

Un triple de Quintela abrió el cuarto periodo, en el que el Obradoiro trató de jugar más pausado. La lentitud (relativa) de los de Epi facilitó a los naranjas la labor de conseguir que el balón llegase en el arco a los tiradores menos fiables.

Rebote defensivo

No obstante, volvieron los problemas para cerrar el rebote. Galán, tras rebañar uno en el aro visitante, abrió dos canastas de margen (81-77). Fueron los primeros puntos de un parcial de 9-0 que marcaría el final del derbi, cerrado con un triple de Diogo Brito (88-79).

El Leyma replicó con un 0-5, dos de Barro y tres de Diop, que llevaron a Epi a un minuto de instrucciones en la banda (88-84). Galán y Barcello, este con un triple a la carrera, devolvieron el parcial y Marco también tuvo que llamar a capítulo a los suyos. Cuevas, después de robo a Speight, y Jorgensen, provocaron el segundo tiempo muerto de Epi (93-88). Cuando los equipos iban hacia la banda, los colegiados señalaron una técnica al entrenador visitante, y a la vuelta al la pista, Kravic anotó en el poste bajo.

Pacheco, con un mal pase que interceptó un rival, dejó al Leyma al borde de la lona, aunque Radoncic recuperó las opciones, antes de la jugada que marcó el resultado final.

Con solo dos faltas cometidas y poco más de minuto y medio en el reloj, el Leyma dejó que el Obradoiro jugase una posesión larga, que, para colmo de males, remató con un triple, al límite de los 24 segundos, de Westermann (99-90).

Jorgensen y Cremo descontaron desde el 4,60 y Pacheco, desde el arco, hizo el 99-96, pero ya con solo 15 segundos por jugar y... con esas malditas dos faltas en el casillero naranja.

El Básquet Coruña cometió las tres que necesitaba demasiado tarde, y se dejó solo cinco segundos para una remontada imposible tras anotar Barcello los dos libres de la quinta falta naranja.

Cuevas acertó desde su casa (101-99) y Cremo cometió un error infantil: hizo falta con solo dos décimas en el reloj y sin tiempos muertos. Regaló dos libres a Quintela y el lucense no perdonó. Dos puntos de los cuales, ojalá, no haya que acordarse a final de temporada.