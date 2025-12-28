Mi cuenta

Básquet Coruña

El fin de año se presenta pacífico para los perseguidores del Leyma Coruña

La última jornada de 2025 trae consigo tres derbis autonómicos, de especial relevancia el balear entre el Palma y el Palmer

Chaly Novo
Chaly Novo
28/12/2025 07:55
El Estudiantes, que descansó la pasada jornada, recibe al Zamora
Nicholas P. Jones(FEB
La última jornada de 2025 trae paz, sobre el papel, para el resto de aspirantes al ascenso directo a la ACB, el grupo perseguidores del Básquet Coruña, además de tres derbis regionales, uno de ellos fratricida y que puede hundir en la miseria a uno de los dos equipos mallorquines. 

El Estudiantes (9-3) recibe a un CB Zamora (6-7) que solamente ha ganado dos veces como visitante, en la primera jornada, en Torrelavega, y en la octava, en San Sebastián. El equipo colegial, que en casa ha cedido ante el Obradoiro y el Básquet Coruña, descansó la jornada pasada. 

También con 9-3, el Alicante encara una perita en dulce, el vicecolista Cartagena (2-10), que hace una semana protagonizó un amago de resurrección contra el líder después de acumular, ya en la segunda mitad, un déficit máximo de 21 puntos. Para salir del pozo necesita mayores prestaciones de los compañeros de un Vitor Faverani que por momentos juega solo contra el mundo. 

La visita del Tizona (4-9) podría resultar un buen bálsamo para las heridas de un Palencia (8-5) que ha doblado la rodilla en tres sus últimas cuatro salidas a pista, una fase negativa que arrancó en el Coliseum, adonde llegó como segundo clasificado. Un derbi castellano que se presenta con un marcado color morado. 

Duelo de iguales entre el Gipuzkoa (6-6) y el primer rival del Básquet Coruña en el nuevo año (4 de enero, 12.30 horas, Coliseum), el Cantabria (6-6). Pero no tan iguales, ya que el conjunto donostiarra llega a su última cita de 2025 con cinco victorias seguidas en el zurrón. Y tampoco tan distintos, puesto que el cuadro montañés ha solventado con éxitos sus tres últimos compromisos. 

En perfecto equilibrio está también el balance del Palma Bàsquet (6-6), que recibe al colista, un Palmer Basket (2-10) que tras las histórica humillación (45-115) a manos del Obradoiro ha despedido al técnico Lucas Victoriano y fichado a un ex del Leyma, el escolta Phil Scrubb. El internacional canadiense el sexto jugador contratado sobre la marcha; el argentino, el segundo entrenador que sale del proyecto del debutante en la segunda categoría nacional, dirigió al equipo mallorquín en solo cinco encuentros (1-4). El inicial, Marco Justo, presentó su dimisión a primeros de noviembre. 

Por la zona peligrosa continúa navegando el Fuenlabrada (5-6), en parte porque tiene pendiente el duelo en casa contra el Ourense de la décimo segunda jornada, aplazado de una intoxicación alimentaria que afectó a casi toda la plantilla del club del sur de Galicia. La semana pasada, el finalista de los últimos playoffs de ascenso a la ACB se hizo con un triunfo oxigenante frente al Palencia. Este domingo visita a un Menorca (5-6) en lenta mejoría y que hace seis días arrolló (65-95) al colista virtual, el Melilla (2-11), que cierra el año descansando. 

Por último, el COB (6-5) despide 2025 en la cancha de un Oviedo (5-7) que últimamente está siendo capaz de lo mejor (ganar en Fuenlabrada y en Alicante) y lo peor (perder en casa contra el Menorca).

