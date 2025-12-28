El 1x1 del Leyma Coruña contra el Obradoiro

Dídac Cuevas defiende a Micah Speight en el derbi disputado en el Sar Adrián Baúlde/FEB

9 DÍDAC CUEVAS

El barcelonés supo entender que su equipo necesitaba un ritmo rápido y morder en defensa. Y fue lo que hizo. Anotó (13 puntos), dirigió (7 asistencias), recuperó balones (3) y apenas dejó respirar a Micah Speight.

7 PAUL JORGENSEN

El de New Jersey tuvo su punto débil en los triples (1 de 7), pero mantuvo al Leyma en el partido con sus penetraciones y sacando faltas. Además, aportó en rebote (4) y dirección (2 pases de canasta). Se echó en falta más presencia suya en el tramo final.

5 GUILLEM JOU

Lejos de su habitual regularidad. Apenas miró al aro, aunque estuvo bien acertado desde el arco (2 de 4). En defensa sufrió ante un Barrueta muy inspirado.

7 DINO RADONCIC

Otro paso adelante. Anotó sus cuatro tiros de campo, bajó 4 rechaces y dio un par de asistencias, además de mostrarse muy contundente en defensa. No deja de ir a más.

7 CAIO PACHECO

Mejor en la primera parte que en la segunda, donde le fue más difícil marcar el tempo. Aun así, se mostró atinadísimo de cara al aro rival (3 de 4 en tiros de dos y 3 de 5 en triples) y regaló 4 canastas sus compañeros.

- DANILO BRNOVIC

Está a un paso de salir de la rotación, como parece haberlo hecho Macachi Braz, el único convocado que no jugó en el Sar, donde el montenegrino disfrutó de solo 121 segundos.

6 ILIMANE DIOP

Mucho más productivo en ataque (4 de 5 en tiros de dos y 1 de 1 desde el arco) que en defensa, donde no fue capaz de sujetar a Kravic. En un partido que demandaba rebote, el de Dakar solo capturó un par.

6 JOE CREMO

Anotó alguna canasta importante, aunque le sigue faltando cierta regularidad en ataque. Atrás trabajó bien, pero Alex Barcello es un jugador casi indefendible cuando entra en erupción.

6 MUS BARRO

Cumplió en ataque, donde no tuvo muchos balones cerca del aro, y en defensa anuló, tras el descanso, a Felipe Dos Anjos. Otro que progresa adecuadamente.

7 ABDOU THIAM

En su línea habitual de sobriedad, aunque se echaron en falta más rebotes con su firma; solamente capturó 3.

- JACOBO DÍAZ

Presencia poco menos que testimonial del madrileño después de haberse perdido los cuatro partidos precedentes. No llegó a 10 minutos en cancha y no tuvo tiempo material para meterse en el partido.