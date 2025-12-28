Carles Marco: "Nos han dado un poco de nuestra propia medicina"

Carles Marco durante el partido ADRIAN BAULDE

Tras trece partidos llegó la primera derrota (103-99) de la temporada del Básquet Coruña y lo hizo en el derbi gallego contra Obradoiro. Los santiagueses fueron mejores en el general del encuentro y también en los instantes finales para acercarse a los naranjas en la clasificación, de la que siguen líderes a pesar de perder el invicto.

Carles Marco

Análisis del partido: "Merecida victoria, juegan muy bien. Felicitarnos todos por el ambiente. Dar las gracias a nuestra afición por venir y apoyarnos. Y felicitar a mi equipo porque hemos podido caer muchas veces durante el partido y hemos persistido. Les he emplazado a seguir trabajando igual porque lo están haciendo muy bien. Nos han dado un poco de nuestra propia medicina durante todo el partido. La clave ha sido el rebote, nos han hecho muchos puntos de segundas opciones. En la segunda parte lo hemos parado un poquito y por eso hemos seguido compitiendo. En esa batalla nos han ganado y ha sido definitivo. Han tenido segundas opciones cuando encima han estado súper acertados. Espero que la gente haya disfrutado".

Derrota en el rebote: "Ellos lo han hecho muy bien en el rebote. Son muy grandes, muy físicos. Si no tenemos el rebote, no corremos. No hemos sido capaces de ir con la insistencia de otras veces y a veces no pudimos parar sus transiciones. Entre las segundas opciones, el no rebote ofensivo nuestro y su transición... Ellos también juegan, son muy buenos".

Gestión de la derrota: "Están jodidos porque son ganadores y compiten. Llegar el martes a tope para llegar al próximo partido de Cantabria. Sabíamos que llegaría, a nadie nos gusta. Hubiera sido la ostia ganar aquí en Santiago, pero somos conscientes de que los otros rivales juegan y contra nosotros tienen ganas. Felicitar a Obradoiro y nosotros a lo nuestro, a intentar que no nos pese mucho, que espero que no porque es lógico perder. Trabajar para la próxima semana poder dar una victoria a nuestro público".

Diego Epifanio

Análisis del partido: "Se ha visto un partidazo. Felicitar a mi equipo porque ha hecho muchas cosas bien contra un equipo que nos ha exigido mucho. Mis jugadores creo que han hecho un gran esfuerzo para llevarnos el partido, que requería estar muy concentrados. Sobre todo creo que hemos estado muy bien en el rebote, que sabíamos que era una de sus fortalezas. Hemos estado ahí en un toma y daca, creo que hemos sabido reponernos de los momentos un poco malos. Demuestra un poco por qué estamos los dos ahí arriba. Se ha vivido un ambiente brutal en la grada. Ha sido un chute de energía. Creo que se ha visto un gran espectáculo en la pista y en la grada".

La clave: "Creo que va de la mentalización y el esfuerzo de mis jugadores, de estar muy concentrados y respetar mucho al rival, tener muy claro cuáles son sus puntos fuertes. Haciendo muchas cosas bien es un rival que nunca se va de los partidos. Mucho valor".

Actitud de sus jugadores: "Los jugadores son la bomba. Ese deseo lo hemos tenido todos los días, incluso en las dos primeras jornadas. En esos días todo es más difícil, pero creo que la actitud de los chicos ha sido excelente en todas las jornadas y por eso estamos un poco más cerca de Coruña".

Gestión emocional: "La gestión es muy fácil. Mucha alegría ahora por lo que significa, que nos acerca un poco más a Coruña. Nos ha costado muchísimo y había satisfacción. Al final ellos han anotado en situaciones que tenemos que trabajar, pero ha sido muy buena mentalización por parte de mis jugadores. Teníamos un equipazo delante, era normal que tuvieran esa 'reacción' al final. Nosotros hemos creído en lo que teníamos que hacer para ganar".

Crecimiento del equipo: "Todo tiene su proceso. Cuando empezamos teníamos una forma de jugar y vinieron lesiones. La cara de nuestro banquillo cuando se lesiona Goran es un poema. El equipo supo apretar los dientes y no hacer caso del ruido de fuera. No es fácil a veces estar en equipos con esta dimensión. Los jugadores desde el primer momento entendieron que esto es una carrera de fondo. Claro que vamos a perder, lo importante es que estemos juntos. Creo que el club estuvo muy hábil en la incorporación de Micah (Speight)".

Lo que queda: "Esto no es lineal. A todos los entrenadores nos gustaría que esto fuese perfecto, pero luego hay que ponerse delante y tomar decisiones sobre la pista. Claro que sabemos que, paso a paso, cada vez vamos a hacer las cosas mejores, pero tenemos que estar preparados para los malos momentos y para los buenos. Tenemos que seguir cogiendo mecanismos que están funcionando, pero es una liga muy dura".