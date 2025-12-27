La previa | Obradoiro y Leyma Coruña libran el mejor derbi gallego posible

Jacobo Díaz, que podría reaparecer, en el duelo contra el Obradoiro de Copa Galicia Patricia G. Fraga

Primera FEB despide 2025 con el mejor partido posible, al menos con los números en la mano. Primero contra segundo. Un Leyma Coruña invicto tras doce salidas a pista y un Obradoiro que ha ganado sus diez últimos duelos ligueros. Imposible llegar en mejor forma a un derbi que, curiosamente, se jugará por primera vez en una competición oficial de categoría profesional.

Y en el que el cuadro santiagués tiene mucho que perder y el herculino mucho que ganar, pues pondría como mínimo un margen de tres victorias respecto a sus perseguidores.

El equipo compostelano, construido en primera instancia con ruinas ACB del equipo herculino, viene de hacer historia en la cancha del colista, el Palmer mallorquín, donde logró la victoria más amplia (45-115) en la historia, iniciada en 1996, de la segunda categoría del baloncesto español.

El efecto Son Moix

La cosecha en Son Moix de puntos y de créditos de valoración, 162, otra barbaridad, han colocado al Obradoiro a la altura de Básquet Coruña, que lideraba ambos rankings antes de la celebración de la penúltima jornada del año. Curiosamente, ambos presentan ahora la misma cifra de puntos a favor, 1.096 (93,1 de media).

En cuanto a créditos, los anfitriones del derbi promedian ahora 104,2, 1,8 más que el conjunto naranja, que tras las doce primeras fechas era el único que alcanzaba el centenar.

Carles Marco: "Hay que estar más regulares en nuestros esfuerzos" Más información

Diego Epifanio: “No va a ser una guerra de estilos” Más información

En el feudo del Palmer los de Diego Epifanio lo metieron casi todo ante un Palmer que no les duró ni diez minutos: 70% en tiros de dos (28 de 40) y 52% en triples (11 de 21). En estos dos apartados y en el otro de tiro, los libres, presenta mejores guarismos el Obradoiro, además de en asistencias, robos, balones perdidos, tapones a favor, faltas recibidas y faltas cometidas. Números propios de un líder intratable.

Pero el líder invicto es otro, un Leyma que está siendo notablemente mejor que su décimo tercer enemigo del curso en un apartado clave en el baloncesto, el rebote, donde supera en casi siete capturas por encuentro al titular del Fontes do Sar.

Rebobinando hasta la construcción del Obradoiro 2025-26, parte de la afición naranja sufrió con el fichaje de Epi. Muchos no querían ver en el vecino más cercano al arquitecto del ascenso, a pesar de que también lo fue del descenso.

El burgalés, que en las tres temporadas de naranja siempre abogó por la continuidad en la plantilla, la practicó por cuarta seguida, en una versión reducida, en Santiago. Con él llegaron tres héroes del ascenso, Yunio Barrueta, Goran Huskic y Olle Lundqvist, uniéndose así a otro, Ale Galán, uno de los que no viajaron a la ACB en el avión naranja.

En el duelo de este domingo solo estarán el cubano-estadounidense y el extremeño. El pívot serbio se lesionó de gravedad en la rodilla izquierda (ligamento cruzado anterior y menisco medial) en el primer compromiso liguero. La navaja suiza-sueca, por su parte, se rompió el tendón rotuliano izquierdo en el partido de la jornada 12, contra el CB Zamora.

Duda naranja

Por parte naranja es duda Jacobo Díaz, baja en los últimos cuatro partidos a causa de una ciática. Su concurso se presenta instrumental, ya que el madrileño siempre es importante en el rebote y de los más acertados de cara a canasta en los últimos cuartos. Diez minutos finales en los cuales el Leyma, salvo contadas excepciones, ha dinamitado a los rivales.

Un periodo de la verdad al que, sobre el papel, debe llegar con opciones en el Sar si quiere mantener la condición de invicto. Porque tal vez los de Carles Marco no hagan, bajo el prisma del preciosismo, el mejor baloncesto de la competición, pero ningún otro equipo está sabiendo cerrar los partidos como ellos.

La baja del 'Jokic de los pobres' la ha cubierto el Obradoiro con un acreditado compatriota suyo, Dejan Kravic, que está colaborando a la causa con 9,2 puntos (68,8% de acierto en tiros de dos), 4,3 rebotes y 1,6 asistencias.

Básquet Coruña y Obradoiro: dos vecinos muy lejanos Más información

Lidera la anotación obradoirista el jugador que lideró la de la última temporada con denominación LEB Oro –de la que también nombrado MVP–, la 2023-24, la del ascenso del Básquet Coruña, el escolta Alex Barcello, con 14,2 tantos y un excelente 40,8% en triples, además de 3,1 rechaces, 3,3 pases de canasta y 1,9 robos.

Otros tres jugadores promedian dobles dígitos en puntos, el base Leo Westermann (10,7, 3,2 rechaces y 5,5 asistencias), el pívot Felipe Dos Anjos (10,4 y 4,6 capturas) y un Barrueta (11,6) que últimamente está lanzando muy bien desde el arco, lo que ha elevado su porcentaje de puntería al 39,5%, una décima mejor que la campaña del ascenso naranja.

Dos arsenales de gran potencia destructiva que cierran el año en perfecto estado de revista, aun a pesar de las ausencias y de algunas dudas (en el bando obradoirista hay algún jugador griposo).