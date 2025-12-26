El Leyma Coruña también está invicto en las batallas por los rebotes

Macachi Braz captura un rebote en el partido contra el Palmer Javier Alborés

Carles Marco comentó en la rueda de prensa previa al derbi de este domingo (18.00 horas) en el compostelano Multiusos Fontes do Sar que, seguramente, el Obradoiro rebotea menos que el Básquet Coruña porque tira mejor a canasta.

Sin embargo, la estadística le quita más razón que la que la lógica más simple podría concederle. La muestra es su propio equipo: top-5 en porcentaje de acierto en tiros de dos, top-8 en el triples y... el que más rebotes captura de la competición.

Y es que el líder invicto de Primera FEB también lo es, con cierta holgura sobre el segundo, del ranking de este apartado del juego, una lista donde su rival de este domingo, el que mejor tira de dos y el sexto en puntería desde la larga distancia, figura en muy retrasada décimo tercera posición, con casi siete capturas menos que el Leyma.

Un Leyma que no solo encabeza esta faceta, sino que ha ganado la batalla del rebote en los doce partidos ligueros que ha disputado. En los que lanzó a canasta bien, regular, mal e incluso fatal. La única 'derrota' fue en Copa de España, también la única derrota en el marcador, contra el Tizona Burgos (82-97).

En ocho de esos encuentros los pupilos de Carles Marco superaron los nueve rebañados en el aro rival, con un tope de 17 registrado dos veces, en la cancha del CB Zamora (el marcador reboteador fue 30-37) y la pasada semana en la FC Cartagena CB (33-43).

En el Pabellón Ángel Nieto, los porcentajes de acierto fueron 53,6% en tiros de dos y 25,8% en triples, por 57,1% y 25,0% en el Palacio de la ciudad murciana.

Cifras que dan la razón al preparador badalonés. Pero la vuelve a perder con los datos del primer derbi en la mano, ya que contra el Ourense, en el Coliseum, los naranjas registraron su segunda mayor cantidad de rechaces en un partido, 42 (uno menos que contra el Oviedo), pese a haber acertado con el 59,5% de los tiros de dos y con el 38,0 de los 6,75 metros.

Además, en este duelo logró su mayor margen reboteador hasta la fecha, 17 (42-25), aun a pesar de que el COB pasó por el aro el 55,5 de sus intentos dentro dentro del arco y el 29,6% desde fuera del mismo.

La diferencia mínima, de una única captura, también se ha dado por duplicado. En el duelo liguero en la pista del Menorca, 29-30, pese a lograr un triunfo holgado (80-102), y en la cancha del Estudiantes (39-40), donde los naranjas vencieron por un ajustado 87-92 gracias a un tremendo periodo final (21-37).

Está claro que cada partido es un mundo y que las cifras que arrojan los 40 minutos pueden estar determinadas por muchos factores, entre ellos la marcha del marcador. La estadística no siempre tiene toda la razón. Lo que sí resulta irrebatible es que hay equipos que, independientemente de los factores, rebotean mejor que otros. Y, de momento, nadie lo hace mejor que el Leyma Básquet Coruña.