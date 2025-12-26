Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Jornada 14

El Leyma Coruña también está invicto en las batallas por los rebotes

La única derrota de los de Carles Marco en este apartado coincide con la única en el marcador, contra el Tizona en la Copa de España

Chaly Novo
Chaly Novo
26/12/2025 19:46
Macachi Braz captura un rebote en el partido contra el Palmer
Macachi Braz captura un rebote en el partido contra el Palmer
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Carles Marco comentó en la rueda de prensa previa al derbi de este domingo (18.00 horas) en el compostelano Multiusos Fontes do Sar que, seguramente, el Obradoiro rebotea menos que el Básquet Coruña porque tira mejor a canasta. 

Sin embargo, la estadística le quita más razón que la que la lógica más simple podría concederle. La muestra es su propio equipo: top-5 en porcentaje de acierto en tiros de dos, top-8 en el triples y... el que más rebotes captura de la competición. 

Y es que el líder invicto de Primera FEB también lo es, con cierta holgura sobre el segundo, del ranking de este apartado del juego, una lista donde su rival de este domingo, el que mejor tira de dos y el sexto en puntería desde la larga distancia, figura en muy retrasada décimo tercera posición, con casi siete capturas menos que el Leyma. 

Un Leyma que no solo encabeza esta faceta, sino que ha ganado la batalla del rebote en los doce partidos ligueros que ha disputado. En los que lanzó a canasta bien, regular, mal e incluso fatal. La única 'derrota' fue en Copa de España, también la única derrota en el marcador, contra el Tizona Burgos (82-97). 

En ocho de esos encuentros los pupilos de Carles Marco superaron los nueve rebañados en el aro rival, con un tope de 17 registrado dos veces, en la cancha del CB Zamora (el marcador reboteador fue 30-37) y la pasada semana en la FC Cartagena CB (33-43). 

Paul Jorgensen y Yunio Barrueta, en el Leyma-Obradoiro de Copa Galicia

Básquet Coruña y Obradoiro: dos vecinos muy lejanos

Más información
De izquierda a derecha: Riveiro, Scrubb, Galán, Huskic, Lundqvist y Barrueta, con la camiseta del Obradoiro

El exiguo peregrinaje por el Camino Inglés

Más información

En el Pabellón Ángel Nieto, los porcentajes de acierto fueron 53,6% en tiros de dos y 25,8% en triples, por 57,1% y 25,0% en el Palacio de la ciudad murciana. 

Cifras que dan la razón al preparador badalonés. Pero la vuelve a perder con los datos del primer derbi en la mano, ya que contra el Ourense, en el Coliseum, los naranjas registraron su segunda mayor cantidad de rechaces en un partido, 42 (uno menos que contra el Oviedo), pese a haber acertado con el 59,5% de los tiros de dos y con el 38,0 de los 6,75 metros. 

Además, en este duelo logró su mayor margen reboteador hasta la fecha, 17 (42-25), aun a pesar de que el COB pasó por el aro el 55,5 de sus intentos dentro dentro del arco y el 29,6% desde fuera del mismo.

La diferencia mínima, de una única captura, también se ha dado por duplicado. En el duelo liguero en la pista del Menorca, 29-30, pese a lograr un triunfo holgado (80-102), y en la cancha del Estudiantes (39-40), donde los naranjas vencieron por un ajustado 87-92 gracias a un tremendo periodo final (21-37). 

Está claro que cada partido es un mundo y que las cifras que arrojan los 40 minutos pueden estar determinadas por muchos factores, entre ellos la marcha del marcador. La estadística no siempre tiene toda la razón. Lo que sí resulta irrebatible es que hay equipos que, independientemente de los factores, rebotean mejor que otros. Y, de momento, nadie lo hace mejor que el Leyma Básquet Coruña. 

Mate de Ilimane Diop en el partido contra el Palmer Basket

El Leyma Coruña cobra altura

Más información
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Torneo Ural 2025

El Dépor se lleva el Torneo Ural
Raúl Ameneiro
Entrenamiento navideño del Liceo

El Liceo cierra 2025 en familia
Raúl Ameneiro
Yeremay y Bouldini, durante el Dépor-Burgos en Riazor de inicios de la 2025-26

Tops & flops (II) | Mejores y peores jugadores del Dépor en 2025
Eder Pereira
Yohana, en un entrenamiento en Abegondo

Yohana ha salido reforzada de la Copa
Armando Palleiro