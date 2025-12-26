Diego Epifanio: “No va a ser una guerra de estilos”

Diego Epifanio, durante un partido de la presente temporada Adrián Baúlde/FEB

Diego Epifanio, entrenador del Obradoiro, que no escatimó en elogios al Básquet Coruña, declaró en rueda de prensa que “estos días hemos entrenado todos, pero hoy alguno ha mostrado síntomas de gripe. Vamos a ver si no es mucho; según los servicios médicos, podremos contar con todos si no va más”.

Epi, arquitecto del Leyma que ascendió a la ACB, subrayó que “todo el mundo es consciente de la importancia del partido, dentro de la relatividad, por el hecho de que si gana Básquet Coruña se pondría a tres de todos los perseguidores. Aún queda mucho, pero es verdad que si gana sería un golpe en la mesa de la liga”.

El burgalés comentó que “la propuesta baloncestística del Básquet Coruña es muy buena. Ha hecho una plantilla pensado en la forma en que quería jugar Carles [Marco] y tiene unos jugadores con unas características que les permiten jugar como ellos quieren”.

Epi remarcó que “a posesiones estamos igual, a puntos estamos igual... Según los números, no hay mucha diferencia en la mayoría de los apartados. Imagino que el estilo de los dos es ser el mejor equipo que podamos ser defensiva y ofensivamente. Creo que somos dos equipos, cada uno con sus matices, con los que la gente puede ver buen baloncesto. No va a ser una guerra de estilos, sino un partido que la gente que lo vea disfrutará mucho”.

Diego Epifanio incidió en que “los derbis siempre son especiales. Y si luego le juntas que somos los primeros en la clasificación, es un partido para disfrutar mucho”.

Respecto al alto ritmo que impone el Leyma, su exentrenador no duda de que “es una de las claves” de su excelente marcha. “Hay equipos que les han plantado más cara en la primera parte, pero ellos tienen un nivel de contactos muy alto, juegan muy físicos, defensivamente te obligan constantemente a tener que tomar buenas decisiones, porque si no te castigan, y eso hace que a los rivales se les hagan los partidos muy largos. Mantener ese nivel de actividad es una de las claves de su éxito, porque hace que los rivales lleguen a los finales de partido hechos polvo”.

Epi también destacó “la propuesta ofensiva que tienen, de correr y de cargar el rebote, que también va minando mucho a los rivales, por eso sus finales de partido son muy buenos”.

“Ponen muchos jugadores, porque les permite coger muchos”, dijo respecto al poderío del Leyma en el rebote ofensivo, lo que “también les permite empezar a defender. ¿Clave? Hay muchas. El máximo esfuerzo, no estar a otra que no sea que no cojan ellos el ofensivo. Hay algo que no nos tiene que pesar en la cabeza, y es que ellos van a coger rebotes, porque es una de sus virtudes".

Finalmente, Diego Epifanio no negó que sea derbi un derbi especial para él: “Es un partido muy bonito, porque hay mucha gente a la que voy a ver, mucha gente a la que quiero y con la que he vivido cosas brutales. Llegué a un club con pocos aficionados en las gradas y acabamos con 9.000. A nivel personal, para mí es un partido emocionalmente importante, pero en el momento en que empiece estará centrado en mi equipo".