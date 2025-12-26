Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña

Carles Marco: "Hay que estar más regulares en nuestros esfuerzos"

El técnico de líder de Primera FEB subraya que los errores de otros encuentros se pagarían muy caros en la cancha del Obradoiro

Chaly Novo
Chaly Novo
26/12/2025 12:40
Carles Marco, en la rueda de prensa previa a la visita al Obradoiro
Carles Marco, en la rueda de prensa previa a la visita al Obradoiro
CH.N
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Carles Marco, técnico del Leyma Básquet Coruña, descartó, en la rueda de prensa previa al partido de este domingo (18.00 horas) contra el Obradoiro en el Fontes do Sar que el compromiso de la jornada 14 sea un muchísimo que ganar y poco que perder para el líder invicto de Primera FEB.

El badalonés, que comenzó felicitando las Fiestas a los presentes, no descartó, por el contrario, la presencia en el derbi de Jacobo Díaz, ausente en los últimos cuatro encuentros. "Ayer descansamos, pero él no. Vamos a ir viendo cómo evoluciona. Tenemos hoy, mañana y el domingo por la mañana. Esta semana ha ido haciendo cosas, sin contacto con el equipo, y a ver si podemos ir incorporándole y nos puede ayudar algo el domingo. No está descartado".

Del resto de la plantilla, Marco aseguró que están todos OK "a no ser que alguno me haya llegado.... (risas, en referencia a las comilonas navideñas). No somos Guardiolas. Supongo y espero que bien y con ganas de entrenar y de jugar".

El desplazamiento más cómodo, por cercanía, de la temporada, se presenta, desde el punto de vista deportivo, como el más incómodo posible. "Agradecemos que en estas fechas el viaje sea cómodo, porque la semana pasada fuimos a Zamora y a Cartagena, y no costó lo nuestro", recordó el preparador del líder liguero.

Tienen muchos focos de atención, con unos mecanismos ya muy engrasados

"Un partido complicado, pero supermotivante para nosotros, para ellos, para nuestra afición, para su afición... Es un derbi, ya jugamos uno aquí hace quince días contra Ourense. Son partidos diferentes; tenemos que estar supercontentos todos de tener a equipos de mucha calidad muy cerca y jugando derbis", valoró.

Respecto al décimo tercer rival liguero del curso subrayó: "Qué duda cabe, de que ahora está muy bien, aunque desde el inicio ya sabíamos que tienen un superequipo: muy buenos jugadores, muy bien entrenados y ahora han cogido un poquito de carrerilla".

Marco agregó que "se pasan muy bien el balón, tienen muchos focos de atención, con unos mecanismos ya muy engrasados, defensivamente son muy grandes, colapsan bien, nos conocen mucho, y nosotros a ellos... Será un partido motivante y a la vez, como todos, especialmente difícil, porque jugamos contra un gran equipo".

Dos victorias más es un colchón más que interesante para encarar un compromiso de extrema dificultad, aunque Marco no considera que el Leyma tenga, aunque sea entre comillas, mucho que ganar y muy poco que perder. "Bueno... No queremos pensar mucho en qué margen llevamos. Nosotros intentamos siempre no pensar que no vamos a perder, que vamos a competir y vamos a jugar un buen partido. Estamos ilusionados y va gente de Coruña al Sar. No vamos a pensar en qué podría repercutir si ganamos o si perdemos; vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible para tener opciones de poder ganar. Si no es así, pues miraremos qué hemos hecho mal. Algún día, como vamos diciendo, podemos perder. Pero vamos a hacer todo lo posible para que no sea el domingo. Con nuestra identidad, trataremos de ponerlos en problemas. Cuando acabe el partido valoraremos qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Si ganamos, será seguir estando muy bien, porque no hemos perdido y van perdiendo los demás".

No vamos a pensar en qué podría repercutir si ganamos o si perdemos

A la pregunta de cuál de los dos contendientes tiene más motivos para preocuparse por lo que tiene enfrente, Marco tiró por la calle del medio: "Yo creo que los dos. Primero, preocuparnos de nuestras cosas, de mejorar cosas. No hemos estado muy bien los últimos partidos, aunque contra Ourense hicimos un tercer y cuarto cuartos excepcionales, pero hemos ido un poco a trompicones; hay que estar más regulares en nuestros esfuerzos, en no perder balones, como en Cartagena, porque eso si que nos penalizaría mucho contra Obradoiro. Nos preocupamos, evidentemente, de cosas que hacen bien ellos, que son muchas. No podemos parar todas esas cosas, lo que sí que podemos hacer es intentar las nuestra lo mejor posible. Si jugamos con nuestro ritmo y haciendo mucho mejor las cosas que ya hacemos bien, tendremos opciones".

El rebote, una de las claves principales de todo partido de baloncesto, se postula de vital relevancia en el derbi, ya que el Básquet Coruña es muy superior en esta faceta al Obradoiro. Una diferencia que el técnico badalonés matiza. "Seguramente no tienen esa estadística en rebote porque están más acertados que nosotros. Juegan con menor ritmo y tiran algo menos, y no tienen tantos rebotes porque sus porcentajes de tiro son mucho mejores. Tenemos que intentar que bajen si queremos tener opciones de ganar. Y si sus porcentajes bajan, tenemos que cuidar nuestro rebote  defensivo, para poder correr. Y si nosotros seguimos con nuestros porcentajes, tenemos que intentar tener segundas opciones. Y también es importante que nos las tengan ellos. Sería importantísimo".

"Ellos tienen muchos automatismos, de 'ahora juego a esto, ahora juego lo otro'. Juegan muy bien llegando, pero también en estático", añadió Carles Marco, antes de recordar que "nosotros somos un equipo que, posiblemente, en estático no hemos jugado tanto y nos han llegado a colapsar. Por lo tanto, necesitamos jugar con ritmo, si a los cuatro segundos tenemos la opción de tirar un triple, tirarlo... Como hemos venido haciendo desde el inicio. Porque si cambiamos cosas y no jugamos con la identidad y la filosofía que lo hemos hecho hasta ahora, por ser el rival que es mal iríamos". 

Paul Jorgensen y Yunio Barrueta, en el Leyma-Obradoiro de Copa Galicia

Básquet Coruña y Obradoiro: dos vecinos muy lejanos

Más información
De izquierda a derecha: Riveiro, Scrubb, Galán, Huskic, Lundqvist y Barrueta, con la camiseta del Obradoiro

El exiguo peregrinaje por el Camino Inglés

Más información

El preparador catalán no se mojó ante el planteamiento de qué jugador del Obrador elegiría, si tuviese que ser uno solo, para frenar por completo. "Hay muchos. La verdad es que me gustan casi todos. Tenemos que intentar bajar las prestaciones de todos y cada uno de ellos, que es supercomplicado porque tienen doce jugadores de mucho nivel. Y, posiblemente, y un poquito como nosotros, su fuerza es el equipo. Barrueta te puede meter veinte en un partido, Barcello te los puede meter en varios seguidos, Westermann... Pero al final no siempre es el mismo jugador el que acaba haciendo siempre muchos puntos. Es un equipo muy coral y con muchas capacidades de todos".

Respecto al ambiente en Fontes do Sar, Marco bromeó con que "me gustaría jugar siempre aquí [la rueda de prensa fue en el Coliseum], pero creo que la motivación, que el staff tratamos de inculcar, tiene que ser la máxima en todos los partidos. Entiendo, al haber sido jugador, que no solo me hacía especial ilusión jugar contra el Barça y el Real Madrid. Nuestro trabajo es intentar que ellos [sus jugadores] estén centrados en este partido, el siguiente, el siguiente... Y siempre motivados".

Nuestro trabajo es intentar que ellos los jugadores estén centrados en este partido, el siguiente, el siguiente...

Dos duelos en pretemporada, el primero de ambos, en Vilagarcía de Arousa, y la semifinal de Copa Galicia, en el Coliseum. Marco considera que no valen mucho como referencia. "Ellos han cambiado. Nos sabe muy mal, y mandamos abrazos y de todo a Olle [Lundqvist] y a Goran [Huskic]. Jugaron aquí con los dos y ahora tienen a dos jugadores diferentes. Nosotros teníamos a Yoanki [Mencía], no jugó Joe Cremo, Caio vino directamente y debutó... Creo que será un partido diferente, con diferentes piezas, aunque las filosofías están. Igual que en la segunda vuelta tendremos que fijarnos en qué hemos hecho bien y mal en este partido, los de pretemporada sí que sabemos qué cosas ya empezaron a hacer, cómo estaban creando el equipo, y cómo lo estábamos creando nosotros, pero no sé si tendrán algo que ver con el del domingo".

Lo que seguro que no cambiará es la intensidad en la pista. La semifinal del torneo autonómico la tuvo casi de playoffs, la del Torneo San Roque, recordó Marco, "ya fue fuerte; no parecía de pretemporada. Es normal, estamos a pocos kilómetros, nos conocemos mucho muchos de nosotros, es un derbi y tiene todos los alicientes posibles, concluyó el entrenador del líder invicto de Primera FEB. 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Una imagen del Deportivo-Racing de Ferrol de División de Honor Juvenil

El Juvenil del Deportivo, de nuevo en la batalla
Xurxo Gómez
Lucas Pérez, durante un partido con el Dépor

El otro mercado de enero para los ex del Dépor
Israel Zautúa
Los servicios médicos del Dépor atienden a la portera Inês Pereira esta temporada

Contra el recorte médico
Esther Durán
Carlos Fernández, en el Deportivo-Osasuna de la 2018-19

¿Navidades en el top-6? Pelear por el ascenso es casi seguro
Xurxo Gómez