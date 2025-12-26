Carles Marco: "Hay que estar más regulares en nuestros esfuerzos"

Carles Marco, en la rueda de prensa previa a la visita al Obradoiro CH.N

Carles Marco, técnico del Leyma Básquet Coruña, descartó, en la rueda de prensa previa al partido de este domingo (18.00 horas) contra el Obradoiro en el Fontes do Sar que el compromiso de la jornada 14 sea un muchísimo que ganar y poco que perder para el líder invicto de Primera FEB.

El badalonés, que comenzó felicitando las Fiestas a los presentes, no descartó, por el contrario, la presencia en el derbi de Jacobo Díaz, ausente en los últimos cuatro encuentros. "Ayer descansamos, pero él no. Vamos a ir viendo cómo evoluciona. Tenemos hoy, mañana y el domingo por la mañana. Esta semana ha ido haciendo cosas, sin contacto con el equipo, y a ver si podemos ir incorporándole y nos puede ayudar algo el domingo. No está descartado".

Del resto de la plantilla, Marco aseguró que están todos OK "a no ser que alguno me haya llegado.... (risas, en referencia a las comilonas navideñas). No somos Guardiolas. Supongo y espero que bien y con ganas de entrenar y de jugar".

El desplazamiento más cómodo, por cercanía, de la temporada, se presenta, desde el punto de vista deportivo, como el más incómodo posible. "Agradecemos que en estas fechas el viaje sea cómodo, porque la semana pasada fuimos a Zamora y a Cartagena, y no costó lo nuestro", recordó el preparador del líder liguero.

Tienen muchos focos de atención, con unos mecanismos ya muy engrasados

"Un partido complicado, pero supermotivante para nosotros, para ellos, para nuestra afición, para su afición... Es un derbi, ya jugamos uno aquí hace quince días contra Ourense. Son partidos diferentes; tenemos que estar supercontentos todos de tener a equipos de mucha calidad muy cerca y jugando derbis", valoró.

Respecto al décimo tercer rival liguero del curso subrayó: "Qué duda cabe, de que ahora está muy bien, aunque desde el inicio ya sabíamos que tienen un superequipo: muy buenos jugadores, muy bien entrenados y ahora han cogido un poquito de carrerilla".

Marco agregó que "se pasan muy bien el balón, tienen muchos focos de atención, con unos mecanismos ya muy engrasados, defensivamente son muy grandes, colapsan bien, nos conocen mucho, y nosotros a ellos... Será un partido motivante y a la vez, como todos, especialmente difícil, porque jugamos contra un gran equipo".

Dos victorias más es un colchón más que interesante para encarar un compromiso de extrema dificultad, aunque Marco no considera que el Leyma tenga, aunque sea entre comillas, mucho que ganar y muy poco que perder. "Bueno... No queremos pensar mucho en qué margen llevamos. Nosotros intentamos siempre no pensar que no vamos a perder, que vamos a competir y vamos a jugar un buen partido. Estamos ilusionados y va gente de Coruña al Sar. No vamos a pensar en qué podría repercutir si ganamos o si perdemos; vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible para tener opciones de poder ganar. Si no es así, pues miraremos qué hemos hecho mal. Algún día, como vamos diciendo, podemos perder. Pero vamos a hacer todo lo posible para que no sea el domingo. Con nuestra identidad, trataremos de ponerlos en problemas. Cuando acabe el partido valoraremos qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Si ganamos, será seguir estando muy bien, porque no hemos perdido y van perdiendo los demás".

No vamos a pensar en qué podría repercutir si ganamos o si perdemos

A la pregunta de cuál de los dos contendientes tiene más motivos para preocuparse por lo que tiene enfrente, Marco tiró por la calle del medio: "Yo creo que los dos. Primero, preocuparnos de nuestras cosas, de mejorar cosas. No hemos estado muy bien los últimos partidos, aunque contra Ourense hicimos un tercer y cuarto cuartos excepcionales, pero hemos ido un poco a trompicones; hay que estar más regulares en nuestros esfuerzos, en no perder balones, como en Cartagena, porque eso si que nos penalizaría mucho contra Obradoiro. Nos preocupamos, evidentemente, de cosas que hacen bien ellos, que son muchas. No podemos parar todas esas cosas, lo que sí que podemos hacer es intentar las nuestra lo mejor posible. Si jugamos con nuestro ritmo y haciendo mucho mejor las cosas que ya hacemos bien, tendremos opciones".

El rebote, una de las claves principales de todo partido de baloncesto, se postula de vital relevancia en el derbi, ya que el Básquet Coruña es muy superior en esta faceta al Obradoiro. Una diferencia que el técnico badalonés matiza. "Seguramente no tienen esa estadística en rebote porque están más acertados que nosotros. Juegan con menor ritmo y tiran algo menos, y no tienen tantos rebotes porque sus porcentajes de tiro son mucho mejores. Tenemos que intentar que bajen si queremos tener opciones de ganar. Y si sus porcentajes bajan, tenemos que cuidar nuestro rebote defensivo, para poder correr. Y si nosotros seguimos con nuestros porcentajes, tenemos que intentar tener segundas opciones. Y también es importante que nos las tengan ellos. Sería importantísimo".

"Ellos tienen muchos automatismos, de 'ahora juego a esto, ahora juego lo otro'. Juegan muy bien llegando, pero también en estático", añadió Carles Marco, antes de recordar que "nosotros somos un equipo que, posiblemente, en estático no hemos jugado tanto y nos han llegado a colapsar. Por lo tanto, necesitamos jugar con ritmo, si a los cuatro segundos tenemos la opción de tirar un triple, tirarlo... Como hemos venido haciendo desde el inicio. Porque si cambiamos cosas y no jugamos con la identidad y la filosofía que lo hemos hecho hasta ahora, por ser el rival que es mal iríamos".

Básquet Coruña y Obradoiro: dos vecinos muy lejanos Más información

El exiguo peregrinaje por el Camino Inglés Más información

El preparador catalán no se mojó ante el planteamiento de qué jugador del Obrador elegiría, si tuviese que ser uno solo, para frenar por completo. "Hay muchos. La verdad es que me gustan casi todos. Tenemos que intentar bajar las prestaciones de todos y cada uno de ellos, que es supercomplicado porque tienen doce jugadores de mucho nivel. Y, posiblemente, y un poquito como nosotros, su fuerza es el equipo. Barrueta te puede meter veinte en un partido, Barcello te los puede meter en varios seguidos, Westermann... Pero al final no siempre es el mismo jugador el que acaba haciendo siempre muchos puntos. Es un equipo muy coral y con muchas capacidades de todos".

Respecto al ambiente en Fontes do Sar, Marco bromeó con que "me gustaría jugar siempre aquí [la rueda de prensa fue en el Coliseum], pero creo que la motivación, que el staff tratamos de inculcar, tiene que ser la máxima en todos los partidos. Entiendo, al haber sido jugador, que no solo me hacía especial ilusión jugar contra el Barça y el Real Madrid. Nuestro trabajo es intentar que ellos [sus jugadores] estén centrados en este partido, el siguiente, el siguiente... Y siempre motivados".

Nuestro trabajo es intentar que ellos los jugadores estén centrados en este partido, el siguiente, el siguiente...

Dos duelos en pretemporada, el primero de ambos, en Vilagarcía de Arousa, y la semifinal de Copa Galicia, en el Coliseum. Marco considera que no valen mucho como referencia. "Ellos han cambiado. Nos sabe muy mal, y mandamos abrazos y de todo a Olle [Lundqvist] y a Goran [Huskic]. Jugaron aquí con los dos y ahora tienen a dos jugadores diferentes. Nosotros teníamos a Yoanki [Mencía], no jugó Joe Cremo, Caio vino directamente y debutó... Creo que será un partido diferente, con diferentes piezas, aunque las filosofías están. Igual que en la segunda vuelta tendremos que fijarnos en qué hemos hecho bien y mal en este partido, los de pretemporada sí que sabemos qué cosas ya empezaron a hacer, cómo estaban creando el equipo, y cómo lo estábamos creando nosotros, pero no sé si tendrán algo que ver con el del domingo".

Lo que seguro que no cambiará es la intensidad en la pista. La semifinal del torneo autonómico la tuvo casi de playoffs, la del Torneo San Roque, recordó Marco, "ya fue fuerte; no parecía de pretemporada. Es normal, estamos a pocos kilómetros, nos conocemos mucho muchos de nosotros, es un derbi y tiene todos los alicientes posibles, concluyó el entrenador del líder invicto de Primera FEB.