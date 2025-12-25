Mi cuenta

Diario de Ferrol

Básquet Coruña

El exnaranja Phil Scrubb, regalazo navideño para el colista Palmer

El internacional canadiense, integrante de la plantilla naranja en la ACB, es el sexto fichaje sobre la marcha del equipo mallorquín

Chaly Novo
Chaly Novo
25/12/2025 12:06
Phil Scrubb, en un partido contra el UCAM de la temporada 2024-25
Phil Scrubb, en un partido contra el UCAM de la temporada 2024-25
ACB Photo/Mónica Arcay
Apenas 48 después de comunicar el despido de Lucas Victoriano, entrenador que había tomado las riendas tras la dimisión de Marco Justo, el Palmer Basket anunció un regalazo de Papá Noel: Phil Scrubb. 

Un refuerzo de lujo para un colista que en el penúltimo partido del año 2025 sufrió, y además en su casa, la mayor humillación de la historia de la segunda categoría del baloncesto español: 45-115 contra el Obradoiro, último rival del año (domingo 28, 18.00 horas, Fontes do Sar) del invicto Leyma Básquet Coruña. 

El menor de los hermanos Scrubb, de 33 años y 1,94 metros de estatura, defendió los colores del Básquet Coruña la temporada pasada, en la que promedió 6,9 puntos, 3,0 rebotes y 2,0 asistencias en 23 minutos de media en pista. 

Scrubb, internacional canadiense con un bronce mundialista en su hoja de servicios, llega a Mallorca desde el Aliaga Petkim Spor, de la división de honor turca, con el que disputó cinco partidos ligueros y seis de la Europe Cup. 

En la competición doméstica registró 7,2 tantos, 3,4 rechaces y 3,6 pases de canasta en casi 24 minutos en pista, mientras que en la competición continental acreditó 8,2 puntos, 4,3 rebotes y 2,7 asistencias en algo más de 24 minutos de media. 

El Palmer (2-10) es el cuarto equipo español en el currículum de Phil Scrubb, que también militó una temporada (2019-20) en el Estudiantes y dos (2021 a 2023) en el Obradoiro. Será la primera vez que juega en Primera FEB. 

Imagen del histórico partido entre el Palmer y el Obradoiro

El Obradoiro 'se entrena' en Mallorca antes del gran derbi con el Leyma Coruña

Mate de Ilimane Diop en el partido contra el Palmer Basket

El Leyma Coruña cobra altura

Una Primera FEB cuya clasificación cierra su nuevo equipo, que comparte récord con el FC Cartagena CB, aunque el colista virtual es el Melilla (2-11. La mala situación del ascendido y debutante en la segunda división nacional se ha llevado por delante, con solo poco más de un tercio de la liga regular disputado, a dos entrenadores y a la mitad de la plantilla inicial. 

Abandonaron ya el club balear el pívot Lucas N'Guessan, el ala-pívot Ismael Massoud, el base Alessandro Scariolo (hijo del técnico del Real Madrid y la leyenda del basket español Blanca Ares) y los escoltas Tray Hollowell y Matt Frierson. Los otros fichajes sobre la marcha son el base Hansel Atencia, los interiores Danny Agbelese, Josh Roberts y el internacional belga Archange Izaw-Bolavie (cedido por el Manresa) y el alero internacional georgiano Duda Sanadze. 

Cambios que, sin embargo, siguen sin dar los frutos esperados. Los cinco partidos con Lucas Victoriano a la batuta se saldaron con una sola victoria. La otra del curso llegó entre la salida de Marco Justo y la llegada del exbase internacional con Argentina. Con Pablo Rosado, ayudante del grancanario (entrenador de la selección española masculina sub-18 que se proclamó campeona de Europa el pasado verano), en la banda. Rosado también ha abandonado el club. Juan Ignacio Díez de Acharán, ayudante de Victoriano, se hace cargo del equipo de manera interina.

Noela Rey Méndez