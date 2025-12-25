Básquet Coruña y Obradoiro: dos vecinos muy lejanos

Paul Jorgensen y Yunio Barrueta, en el Leyma-Obradoiro de Copa Galicia Patricia G. Fraga

A pesar de la cercanía física y de los orígenes humildes de ambos clubes –con la lógica simple en la mano, terreno abonado para citas– el Básquet Coruña y el Obradoiro cuentan con un inexistente historial de enfrentamientos en partidos oficiales de categoría profesional (no computan como tales los de Copa Galicia).

Diferentes y variopintos avatares –negativos– hacen que el primero se celebre este domingo (18.00 horas, Fontes do Sar), con 56 años en el DNI club compostelano y casi 30 en el herculino, heredero ‘indirecto’ de clubes como el Bosco y el Basketmar, que sí se las vieron con el Obradoiro, ambos también en la segunda categoría nacional, entonces llamada 1ª División.

Cuando la entidad coruñesa echó a andar, en la temporada 1996-97, la compostelana ni siquiera militaba en categoría nacional. Seis años antes, el Obradoiro había emprendido un tortuoso camino al infierno, cuyo punto de partida fue perder la final del playoff por el ascenso a la división de honor contra el Murcia (0-3)

El club santiagués recurrió el resultado por alineación indebida de Esteban Pérez, jugador argentino que fue inscrito como español gracias a una documentación falsificada. En un principio la protesta fue desestimada.

Justicia tardía

No obstante, el Obradoiro siguió buscando justicia. Y la obtendría casi dos décadas después. En 1994, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró al equipo compostelano ganador de aquella eliminatoria y obligó a la ACB a readmitirlo, pero el contencioso se alargaría hasta 2007, cuando el Tribunal Supremo por fin ratificó el fallo.

Habían pasado otros cuatro años desde que el mismo órgano había paralizado la ACB mientras no se admitiese al Obradoiro, algo que no ocurrió porque la entidad presidida entonces por José Ángel Docobo, pretendía pagar el canon de entrada del año 1991 (unos 600.000 euros) en vez del requerido en 2003 (cerca de tres millones).

Así, esta espinosa historia no concluyó hasta 2009. El 15 de junio de ese año, el Obradoiro CAB se inscribió de nuevo en la Asociación de Clubes de Baloncesto. La temporada 2009-10 el Básquet Coruña estaba en la LEB Plata (actual Segunda FEB), tras dejar atrás su vía crucis particular: la venta, en 2002, de la plaza en la Liga LEB (Primera FEB), que lo mandó a la EBA (Tercera FEB); y, en 2004, un error burocrático que acabó con el club herculino en Primera Nacional, competición de carácter autonómico.

Y en ella compartieron liga por primera vez hasta este año. En el curso 2004-05. Encuadrados en el grupo A-1, uno de los dos en que se dividió un torneo con 16 equipos en liza.

El Obradoiro no pudo mantenerse en su reingreso en la máxima categoría, pero en la 2010-11 el Leyma seguía en Plata. El club compostelano regresó a la ACB a la primera, un curso antes de que el Básquet Coruña reentrase en la segunda división nacional.

El Obradoiro se mantuvo en la Asociación de Clubes de Baloncesto hasta el final de la campaña 2023-24, la misma en que el Básquet Coruña obtuvo el deseado salto a la segunda mejor liga de baloncesto del planeta.

Diferentes y variopintos avatares han propiciado que el 28 de diciembre de 2025 (el Día de los Inocentes, una muy sutil ironía) sea la fecha del primer enfrentamiento oficial de élite entre los dos principales clubes de la provincia desde la desaparición, en 1996 (año de nacimiento del Básquet Coruña), del mítico OAR Ferrol.

En Copa Galicia sí se han visto las caras un buen puñado de veces, aunque solo dos en el partido por el título. En ambas ocasiones se impuso el equipo de ACB, el Obradoiro, al de Primera FEB. Por 79-69 en la edición de 2015, disputada en Ourense, y por 85-77 doce meses después, en Noia.

En la de este año, con el Coliseum como escenario, se midieron por una plaza en la final. Y el Leyma vengó la derrota (73-76) en el primer amistoso de pretemporada, disputado en Vilagarcía de Arousa.

Una vendetta a lo grande. Los de Carles Marco, que llegaron al descanso por debajo (31-37) en el marcador, lo voltearon de manera sobresaliente en un tercer cuarto mágico (32-16), con un desatado Paul Jorgensen (21 puntos) como demoledor ariete.

Alta intensidad

Con 83-72 remató un duelo que resultó, por intensidad tanto en la pista como en la grada, cualquier cosa menos amistoso. De hecho, en la presentación de los equipos, dos exnaranjas, Goran Huskic y Olle Lundqvist, escucharon sonido de viento. El recibimiento a otro héroe del ascenso, Alex Galán, fue mejor que el dispensado al héroe de la victoria ante el Real Madrid en el debut en la ACB, Yunio Barrueta, aunque ‘el Papi’ no tardó en ser abucheado por hacer, tras anotar, algunos gestitos innecesarios.

Curiosa y desgraciadamente los dos primeros no disputarán el derbi del Fontes do Sar. El pívot serbio cayó lesionado de gravedad (ligamento cruzado) a principios de octubre y el polivalente exterior sueco se rompió el tendón rotuliano izquierdo hace diez días.

Aun así, el primer cara a cara oficial en categoría profesional no puede llegar en mejor momento para ambos. Los de Marco suman doce triunfos ligueros seguidos y los de Epi dos menos. El resto de Primera FEB está detrás.

