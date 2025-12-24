El exiguo peregrinaje por el Camino Inglés

De izquierda a derecha, Galán, Huskic, Lundqvist y Barrueta, los cuatro actuales jugadores del Obradoiro con pasado en el Leyma ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El pasado verano, tres jugadores y el entrenador del Básquet Coruña, tras finalizar sus respectivos contratos con la entidad naranja, se echaron la mochila a la espalda para llegar hasta la plaza del Obradoiro. Goran Huskic, Olle Lundqvist, Yunio Barrueta y el técnico Diego Epifanio cubrieron el tramo más importante del Camino Inglés, que en lo que a baloncesto se refiere ha tenido a lo largo de los tiempos un escaso tránsito de peregrinos.

El Obradoiro fue fundado hace más de medio siglo, en 1970. Sin embargo, no tuvo actividad sénior entre 1992 y 2003. Durante todo este tiempo ha coincidido en el tiempo con otros conjuntos coruñeses, como los desaparecidos Bosco y Basketmar. Desde 1995, hace ahora tres decenios, comparte liderazgo del baloncesto en su ciudad con el actual Básquet Coruña.

El Leyma Coruña roza el triunfo ante el Obradoiro en Vilagarcía (76-73) Más información

Huskic será el único de los tres exjugadores del Leyma que no esté presente en el choque del domingo. El pívot serbio se lesionó de gravedad en su debut oficial con el Obradoiro, en la primera jornada ante el Menorca. El ‘Jokic de los pobres’ tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco medial y se perderá toda la temporada.

Barrueta pasó a la historia del baloncesto coruñés por su triple ganador casi sobre la bocina en el debut del Leyma en la ACB frente al tododeporoso Real Madrid. Después de aquel canastón casi todo lo que podía ocurrir era ir a peor, como así fue. El tirador cubano-estadounidense acabó el curso con un 34,6% de acierto en lanzamientos de tres puntos y un nefasto 61,2% en tiros libres. Con su nuevo equipo, después de 12 encuentros, sus porcentajes están en un estupendo 39,5% desde más allá de la línea de 6,75 metros y en un fantástico 87,5% desde la de lanzamientos de personal.

Leyma Coruña | Barrueta: “Me gustaría que me recuerden por más que ese 3+1” Más información

La única experiencia en la ACB de Lundqvist fue la del pasado curso con el Leyma. En aquellos 25 partidos –se perdió unos cuantos por lesión– firmó 6,8 puntos por encuentro, también con un flojo 33,3% en tiros de tres puntos, en 16 minutos de promedio. El alero sueco –que ya se ha perdido cinco partidos este curso– ha jugado tres minutos menos de media que en la ACB con el Leyma, pero firma más de un punto más (8,1), aunque con peor acierto en el tiro desde más allá del arco: 25%.

Tres precursores

Pese a la cercanía, a esos 70 kilómetros que separan ambas ciudades, el movimiento de jugadores entre ambos clubes ha sido más bien escaso. Barrueta, Huskic y Lundqvist son los más recientes, pero retrocediendo en el tiempo esos 30 años se pueden contar con los dedos de una mano los baloncestistas que han militado en los conjuntos sénior de ambas entidades.

El anterior en hacerlo fue Alejandro Galán. El interior extremeño militó durante dos temporadas en el Básquet Coruña. En la segunda de ellas fue uno de los artífices del histórico primer ascenso del club herculino a la ACB. Ale Galán fue uno de los pocos ‘héroes de Melilla’ que no renovó su contrato para jugar con el conjunto naranja en la máxima categoría. Semanas después firmó por el Obradoiro, con el que el domingo se enfrentará a su pasado al igual que Huskic, Lundqvist y Barrueta. En el caso del pívot pacense cumple su segunda campaña en el conjunto compostelano.

El Leyma Coruña avanza a la final de 'su' Copa (83-72) Más información

Phil Scrubb ostenta el honor de ser el único jugador que ha competido en la máxima categoría del basket nacional tanto con el Obradoiro como con el Básquet Coruña. Además, es el único que ha realizado el viaje a la inversa, ya que jugó en el Obradoiro antes que en el Básquet Coruña. El escolta internacional por Canadá disputó dos campañas (2021-22 y 2022-23) en la ACB con el conjunto santiagués e hizo lo propio con el equipo coruñés a lo largo del histórico ejercicio 2024-25.

Antes que todos ellos, el primero en hacerlo fue Camilo Riveiro, aunque con asterisco. El alero uruguayo de origen gallego llegó a España de la mano del entonces llamado Sondeos del Norte, en la temporada 2001-02. En la Polideportiva de Riazor 2 solamente jugó una temporada. Después de pasar, entre otros equipos, por el Ferrol, el Rosalía santiagués y el Breogán, realizó parte de una pretemporada, la del curso 2011-12, con un Obradoiro falto de efectivos por los compromisos de selecciones nacionales y por la fecha pactada para la incorporación a los entrenamientos de varios elementos de la plantilla. Aquel curso acabó defendiendo la camiseta del Araberri vitoriano en LEB Plata, cuando el Obradoiro acababa de firmar su regreso a la ACB después de descender en la campaña de su debut.

Curiosamente, Riveiro echó raíces en Santiago. En el club compostelano ya ha ejercido como entrenador en categorías inferiores, director del campus, director de la cantera e incluso jugó en el filial con más de 40 años. Ahora será rival del Básquet Coruña desde otra perspectiva.