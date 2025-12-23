Mi cuenta

El Leyma Coruña cobra altura

La llegada de Mus Barro ha aumentado notablemente el protagonismo del juego naranja al poste bajo

Chaly Novo
Chaly Novo
23/12/2025 04:05
Mate de Ilimane Diop en el partido contra el Palmer Basket
Mate de Ilimane Diop en el partido contra el Palmer Basket
Javier Alborés
Desde el mismo arranque de la pretemporada el director deportivo del Básquet Coruña, Charlie Uzal, incidió en que la entidad que preside Pablo de Amallo tenía la firme intención de cubrir la vacante duodécima ficha. 

Tardó en hacerlo. Por dos razones. La primera, porque no había prisa (y los resultados, en partidos oficiales, acompañaron desde el minuto uno). La segunda, porque solo se lanzarían a un por un jugador capaz de marcar diferencias. 

En los algo más de tres meses trascurridos desde el estreno de Carles Marco y la completamente nueva plantilla y la llegada del duodécimo pasajero, Mus Barro, aficionados, analistas, periodistas y demás acotaron bastante el lugar donde colocar el punto de mira. 

Los tiros apuntaban, mayormente, a un ala-pívot capaz de jugar abierto y con buena muñeca. Esta opción superaba, por poco, a la de un alero puro con puntos en las manos, toda vez que Guillem Jou, el único ‘3’ natural del plantel, nunca ha sido un anotador. Tampoco los dos ‘3,5’, Danilo Brnovic y Jacobo Díaz, aunque ambos han ofrecido ya buenas prestaciones de cara al aro rival, sobre todo el madrileño, quien, dicho sea de paso, se ha perdido los últimos cuatro encuentros. 

Lo que no entraba en (casi) ninguna quiniela era la contratación de un pívot, ya que tanto Ilimane Diop como Abdou Thiam han rendido satisfactoriamente, cada uno a su manera. 

Experimento fallido

Tal vez el experimento fallido de Macachi Braz, demasiado bajo (2,02 metros) para el ‘5’, sin muñeca para lo que se estila en el ‘4’ moderno y demasiado tierno para una competición tan salvaje como Primera FEB, sea la causa del cambio de criterio. 

El angoleño, campeón de África con su selección el pasado verano, no llegó a saltar a la pista en Cartagena. Tres días antes, ante el Ourense, solamente estuvo 103 segundos sobre el parqué del Coliseum. 

El fichaje de Barro, con experiencia previa en la segunda categoría española con el Tizona Burgos, el Palencia, el Lucentum Alicante y el Estudiantes, sorprendió también porque, desde el primer día, Carles Marco declaró que los centers no iban a ser tan protagonistas en ataque como los exteriores. Sorprende menos porque también matizó que en la filosofía de base de su equipo podrían ir implementándose novedades de cualquier tipo. 

La más importante, aparentemente, tiene que ver con el tercer senegalés del Leyma Básquet Coruña. Aunque en los dos primeros de los solo tres encuentros que ha vestido la naranja su participación se movió entre testimonial (cuatro minutos y medio en la visita al Zamora) y baja (casi ocho minutos en el derbi en el Coliseum contra el Ourense), en ambos dejó detalles

Mus Barro, en una imagen de archivo contra Ourense el pasado miércoles

Mus Barro se sube al carro

Más información
Acción ofensiva de Paul Jorgensen en el partido en Cartagena

Curiosidades, similitudes y vidas cruzadas en las dos grandes rachas del Leyma Coruña

Más información

Antes de brillar en el tercero, el triunfo por 80-89 en la cancha del Cartagena. Pese a estar casi recién aterrizado en A Coruña, en el pabellón Ángel Nieto de la ciudad castellana recibió dos balones dentro según ingresó en pista y pasó ambos por el aro. Lo mismo hizo con el tercero, pero la canasta fue anulada por unos pasos más que discutibles. 

Ante el COB solo lanzó dos veces y acertó en una de ellas. El pasado sábado, delante del posiblemente mejor pívot de la liga, Vitor Faverani, el de Pikine se soltó el pelo. Anotó tres 2+1 –dos seguidos recién entrado en el rectángulo de juego–, frenó en seco al experimentado internacional brasileño y fue el segundo máximo reboteador del Leyma, con siete capturas, en solo doce minutos y 19 segundos en pista. 

Desde su debut, los otros dos centers de la plantilla han lanzado a canasta un total de 43 veces, solo seis menos que en los cinco partidos que precedieron a la visita al Zamora. Es más, en los nueve primeros partidos Diop intentó 16 triples; en los tres últimos, solo dos, ambos en el Palacio de los Deportes de Cartagena, donde también probaron suerte Barro, acuciado por la bocina de posesión; y Thiam, sobre la del primer cuarto. 

Un giro importante en los esquemas del preparador badalonés. De momento son solo tres partidos, y ante rivales de distinto pelaje y con diferente potencial en el poste bajo. El tiempo dirá si la tendencia se convierte en norma. Todo apunta a que así será, pues no se contrata a un pívot como Mus Barro para tenerlo macerando en el banquillo como solución desesperada de urgencia.

