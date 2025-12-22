Curiosidades, similitudes y vidas cruzadas en las dos grandes rachas del Leyma Coruña

Acción ofensiva de Paul Jorgensen en el partido en Cartagena Álvaro Prián

La montaña rusa -con un buen arnés de seguridad- que acabó con victoria del Leyma Básquet Coruña en la cancha del Cartagena (80-89) elevó a una docena la tacada del plantel entrenado por Carles Marco, que iguala así la mejor de la historia del club herculino, establecida en la temporada 2023-24 por el grupo dirigido por Diego Epifanio.

Curiosamente, el ya segundo mejor arranque de curso, desde que la Primera FEB echó a andar en 1996, nació en el mismo lugar, San Sebastián, que los doce éxitos encadenados del conjunto naranja en el memorable ejercicio que acabó con el primer ascenso a la ACB.

Y también curiosamente, aquella racha empezó en la jornada 13, la misma en que el actual líder liguero (que descansó en la novena) ha igualado el registro histórico de la entidad.

Para seguir con las curiosidades, los naranjas jugarán la próxima jornada contra el Obradoiro, con lo cual pueden establecer un nuevo tope de victorias consecutivas en la mismísima cara de Diego Epifanio, o bien el técnico burgalés salvaguardar su récord compartido y evitar que su equipo durante las tres campañas precedentes se una en el club de las trece encadenadas en un comienzo de temporada al Manresa de la 2001-02 y..., al propio conjunto que entrena ahora, que las consiguió en la 2010-11.

El Básquet Coruña de Epi empezó la racha ganando por 84-91 (tras una prórroga) en el San Sebastián Arena, donde el de Carles Marco venció por 63-79 al equipo dirigido por Sergio García, antecesor del burgalés en el banquillo naranja.

La Crónica | El Leyma Coruña suda más de la cuenta ante el colista (80-89) Más información

El 1x1 del Leyma Coruña en Cartagena Más información

Las tacadas de una docena solamente comparten cuatro rivales. El citado Gipuzkoa (ante el que acabó la de la 2023-24 con un 67-84 en el Palacio de los Deportes de Riazor), el Estudiantes, el Melilla y el Ourense. Y, última curiosidad, en las mismas ciudades: en las pistas del conjunto donostiarra y del colegial y en suelo herculino contra el Decano y el vecino del sur.

En cuatro de esas doce victorias enlazadas superó los 99 puntos el grupo de Epi, una más que el de Marco, que en el último partido disputado en el Coliseum, el derbi ante el COB, se quedó a dos triples (94-77), y a uno en la visita al Tizona (82-97).

La cifra final de la 2023-24 fue de ocho centenas, igualando así el tope histórico de la competición establecido por el Pineda de Mar en la primera temporada de la actual Primera FEB, la 1996-97, aunque el equipo catalán lo consiguió en una fase regular de solo 26 encuentros.

El Leyma ascensor ganó por 100-77 al Clavijo, por 106-77 al Ourense, por 104-103 al San Pablo Burgos y por 114-88 al Estudiantes. El Leyma líder invicto, por 80-102 al Menorca, por 101-75 al Fuenlabrada y por 101-89 al Melilla.

Carles Marco: "El nivel de concentración por momentos no ha sido adecuado" Más información

El Leyma de Marco está promediado 91,3 puntos a favor por partido, el de Epifanio remató los 34 partidos de la fase regular con 89,5. El actual lidera el ranking, el del ascenso ocupó la segunda posición, superado en dos décimas por el Tizona Burgos.

Topes, curiosidades y cierta dosis de morbo que sirven para empezar a dar ambiente al gran duelo que el Día de los Inocentes pondrá, en el compostelano Multiusos Fontes do Sar, el punto final a un 2025 de extremos para el Leyma Básquet Coruña, que en siete meses ha pasado de cola de león a cabeza -muy alta- de ratón.