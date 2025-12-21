Mus Barro se sube al carro

Mus Barro, en una imagen de archivo contra Ourense el pasado miércoles Carlota Blanco

Doce partidos y doce victorias. Ese es el arranque de temporada 2025-26 del Básquet Coruña en Primera FEB. Antes del inicio de la campaña, una de las mayores preocupaciones que existían alrededor de esta plantilla creada desde cero era el juego interior, donde se pensaba que estaba la mayor debilidad del equipo.

Sin embargo, los (ahora) tres pívots del Leyma acumulan tres partidos de manera consecutiva en los que han sido más que importantes para que el conjunto naranja continúe invicto en la competición liguera. Contra Zamora el fin de semana pasado se fueron entre Ilimane Diop, Abdou Thiam y Mus Barro hasta los 32 puntos, 17 rebotes y 36 valoración. Unos días más tarde, contra el COB Ourense en el Coliseum, el recién llegado estuvo más discreto, pero entre Thiam y Diop capturaron 18 rebotes y fueron clave a la hora de cerrar a los interiores rivales y evitar que cogieran rebotes en ataque. Pero la obra magna llegó ayer en Cartagena, cuando entre los tres se fueron hasta los 40 puntos y 23 rebotes para un combinado de 60 créditos de valoración.

Mus Barro ya había dejado destellos de lo que podía aportar al equipo, sobre todo en el primer partido que jugó contra Zamora. Después de ese choque, Carles Marco dijo lo siguiente acerca de su nuevo pupilo: “Cuando se vaya encontrando mejor y esté más rodado espero que podamos utilizarlo de la manera más positiva para el equipo. Creo que el feeling y los mecanismos los ha cogido bien”. Tras una actuación discreta contra Ourense, Mus Barro respondió a las palabras de su entrenador firmando 12 puntos y 7 rebotes para 16 de valoración contra Cartagena en tan solo 12 minutos sobre la pista del Palacio de los Deportes.

El nuevo pívot naranja cuajó un gran partido. Consiguió sacar tres 2+1, dos de ellos de manera consecutiva en la primera parte, aunque ese ritmo se le vio cortado por las tres faltas que cometió en pocos minutos. A pesar de esas faltas, Barro hizo una gran labor defensiva contra todo un Vitor Faverani.

También fueron clave los otros dos cincos del equipo. Ily Diop no tuvo el día en ataque hasta el último cuarto, donde volvió a ser importante para sellar la victoria con varios puntos, rebotes y tapones. En total, el internacional español se fue hasta los 8 tantos, 12 capturas (8 de ellas en el aro de Cartagena) y 4 tapones para 19 de valoración.

Por otro lado, Abdou Thiam no destacó como lo suele hacer, que es en el apartado reboteador. Tan solo consiguió 4 capturas, pero lo ‘compensó’ con 20 puntos en una carta de tiro casi inmaculada: siete de ocho en tiros de dos, uno de uno en triples y tres de tres en tiros libres. El senegalés sigue ganando en importancia dentro de la rotación y el juego del Básquet Coruña y se le ve cada vez más cómodo con ese tiro de media distancia que ya empieza a ser marca de la casa. Ayer incluso se atrevió con un triple (se acababa el tiempo) y lo anotó sobre la bocina. Una actuación que le sirvió para ser el jugador más valorado del equipo (25 créditos) y llevarse su primer MVP de la temporada.

Tres jugadores de la misma procedencia (Senegal), pero con diferentes características y cualidades sobre la pista. La llegada de Mus Barro ha aportado dureza y solidez y parece que ha reforzado el juego de sus dos compañeros. Además, ha dado a Carles Marco la opción de jugar con dos cincos ante la ausencia de Jacobo.