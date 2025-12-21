Mi cuenta

Diario de Ferrol

Primera FEB

El Obradoiro 'se entrena' en Mallorca antes del gran derbi con el Leyma Coruña

El plantel de Diego Epifanio venció en la pista del Palmer por un abrumador 45-115, el mayor margen de la historia de la liga

Chaly Novo
Chaly Novo
21/12/2025 21:13
Imagen del histórico partido entre el Palmer y el Obradoiro
Imagen del histórico partido entre el Palmer y el Obradoiro
Palmer Basket
El Obradoiro arrasó en la pista del Palmer Basket (45-115) y llegará a la cita del próximo domingo día 28 (Fontes do Sar, 18.00 horas) a dos victorias de distancia de su último rival de 2025, el Básquet Coruña, mientras que el Palencia se descuelga de la parte más noble de la tabla clasificatoria al perder (73-67), en la pista de un Fuenlabrada que sumaba seis derrotas seguidas. 

El plantel entrenado por Diego Epifanio encarriló su décima victoria liguera seguida en un primer cuarto devastador (9-30). Volvió a golpear el segundo (20-31), noqueó en el tercero (9-29) y entró en libro de oro de la competición al final del cuarto.

Yunio Barrueta (14 puntos) encabezó una anotación muy repartida del cuadro santiagués: once jugadores superaron la media docena de tantos en el triunfo más amplio de la historia de la competición, batiendo los 63 puntos de margen del Breogán en Cáceres (50-113) en 2016. 

El Palencia, por su parte, queda ahora a cuatro victorias del Leyma, además con un partido más disputado (descansará en la décimo sexta jornada). Dani Manchón (21 puntos, con 7 de 7 en tiros de dos, 3 asistencias y 4 balones recuperados) y Mateo Díaz (17 tantos, 5 rebotes y 2 robos) comandaron el quinto triunfo liguero del Fuenlabrada, que vivió de las rentas del primer cuarto, el único desnivelado del partido (25-17). 

Acción ofensiva de Dídac Cuevas en el partido en Cartagena

La Crónica | El Leyma Coruña suda más de la cuenta ante el colista (80-89)

Más información
Carles Marco en una imagen de archivo

Carles Marco: "El nivel de concentración por momentos no ha sido adecuado"

Más información

Tercero, tras el Básquet Coruña (12-0) y el Obradoiro (10-12) se coloca el Alicante, que de nuevo con Kevin Larsen al volante (19 puntos y 6 rebotes) se impuso por 72-85 en la pista de un Tizona Burgos que se venció en el tercer acto (15-25). Los de Rubén Perelló presentan un balance de nueve victorias y derrotas, el mismo que el Estudiantes, equipo que descansó en esta décimo tercera fecha.

Asoma por la parte de arriba de la tabla el Gipuzkoa de Sergio García, que hace un mes estaba en zona de descenso. Lo hace gracias a cinco victorias seguidas, la última en Ourense (77-89), donde, al igual que el Fuenlabrada, marcó diferencias en los diez minutos iniciales (12-27). 

El recién llegado Jalen Tate firmó 16 puntos y 7 pases de canasta en su segundo partido con el equipo donostiarra. En el cuadro local destacó Rafa Lisboa, con 21 tantos y 4 capturas. 

El Cantabria, primer rival del Leyma en 2026, superó por 77-65 al Palma y equilibra su balance (6-6), en tanto que el Zamora batió al Oviedo por 104-102, tras una prórroga. En el último duelo de la jornada, el Menorca ganó en Melilla (65-93) y mantiene al Decano como farolillo rojo virtual. 

Mus Barro, en una imagen de archivo contra Ourense el pasado miércoles

Mus Barro se sube al carro

Más información
