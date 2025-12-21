El 1x1 del Leyma Coruña en Cartagena

Paul Jorgensen, máximo anotador del Leyma en Cartagena, antes de lanzar un tiro libre Álvaro Prián

4 DÍDAC CUEVAS

No fue el día del barcelonés, desacertado de cara al aro (2 de 10 en tiros de campo, incluido un 0 de 5 desde el arco) y demasiado revolucionado en diferentes momentos. No fue capaz de cogerle el pulso al encuentro.

9 PAUL JORGENSEN

El de New Jersey jugó una primera media hora de fábula, sin apenas lanzamientos fallados y colaborando en la dirección (2 asistencias) y la defensa (3 robos). En el último cuarto se contagió del mal tono general.

7 GUILLEM JOU

Sin puntería (solo anotó 5 libres), el de Llagostera volvió a aportar sus (muchas) cositas: 7 rebotes (segundo máximo del Leyma), 2 pases de canasta, 2 robos y mucha defensa.

5 DINO RADONCIC

El ala-pívot montenegrino no empezó mal, pero tampoco fue su noche. Registró una pérdida más (5) que puntos, aunque ayudó mucho en la faceta reboteadora (5).

7 CAIO PACHECO

No llegó a hacerse de todo con el control del partido, pero fue el base que mejor lo llevó de los dos equipos. Le faltó muñeca (3 de 9 en tiros de campo) pero le sobró visión (7 asistencias).

3 DANILO BRNOVIC

El otro montenegrino de la plantilla pasó de puntillas por el partido. En once minutos y medio su magra aportación fue de un 1 rebote y 1 pase de canasta. Desde la lesión no ha vuelto a ser el mismo.

- CARLOS VARELA

El gaditano únicamente estuvo en pista los últimos 7 segundos del primer cuarto.

8 ILIMANE DIOP

Más regular, sobre todo en defensa, que en otros partidos, y muy importante en el tramo final. Le faltaron 2 puntos para el doble-doble (bajó 12 rechaces, la dos terceras partes en ataque) y además colocó 4 tapones.

- JOE CREMO

Únicamente pudo jugar siete minutos y medio, en los que se vio que algo no iba bien. Su espalda. Salió de A Coruña con molestias y el largo viaje las acrecentó.

8 MUS BARRO

Impacto brutal cuando ingresó en pista en el primer cuarto. Fiable en el tiro (4 de 6), reboteando (7) en los dos aros y frenando en defensa a Vitor Faverani. Firmó 12 puntos en los mismos minutos en juego.

9 ABDOU THIAM

Registró 11 puntos entre el final del primer acto y el inicio del segundo, claves en el primer intento de despegue. Y volvió a ser protagonista destacado en el tercero. Acabó con 20 puntos y 4 capturas bajo los aros.