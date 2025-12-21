Mi cuenta

Diario de Ferrol

Básquet Coruña

Carles Marco: "El nivel de concentración por momentos no ha sido adecuado"

El técnico catalán, crítico a pesar de la victoria del Básquet Coruña en Cartagena

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
21/12/2025 00:25
Carles Marco en una imagen de archivo
Carles Marco en una imagen de archivo
Patricia G. Fraga
Sigue sin perder el Básquet Coruña en liga y ya son doce las victorias que suma el equipo coruñés, líder invicto de Primera FEB. Este sábado se impuso, no sin sufrimiento, por 80-89 al colista de la categoría, Cartagena, en su pista.

Carles Marco

Descontento con la actuación de su equipo: "Sabíamos de la dificultad del partido y así ha sido. Creo que no hemos estado nada bien nosotros, ellos creo que sí. Con su juego nos han creado bastantes problemas. Nuestra toma de decisiones desde el primer minuto hasta el último no ha sido buena. Hemos castigado bien los dos primeros cuartos su balance defensivo, pero luego no hemos sido listos y no hemos atacado bien. Defensivamente, ellos con su segunda unidad se han puesto en partido dos o tres veces. Tenían deseo y nosotros hoy, un poquito menos. Al final, las dinámicas van como van y hay que hacer las cosas mejor. Contento por el resultado, porque es otra victoria, porque es sumar en una pista difícil y no tan contento con el juego del equipo".

Acción ofensiva de Dídac Cuevas en el partido en Cartagena

La Crónica | El Leyma Coruña suda más de la cuenta ante el colista

Más información

16 pérdidas: "Creo que no hemos estado desde el primer hasta el último minutos como en anteriores partidos. El nivel de concentración por momentos no ha sido adecuado, nuestra toma de decisiones no ha sido adecuada y hemos perdido 16 balones, cuando acostumbramos a perder menos. Hay mérito del rival, pero también demérito nuestro. Me pongo en situación, en ver qué podemos hacer mejor, analizar a mi equipo y, así a primera vista, no hemos hecho las cosas bien". 

Félix Alonso

Valoración positiva. "Creo que la valoración tiene que ser positiva a pesar de la derrota. El equipo ha reaccionado de una manera magnífica y hemos competido contra el equipo más en forma de la competición. Además, miramos ahora la cantidad de tiempo que hacía que no metíamos más de 70 puntos, hemos llegado a 80 y en momentos complicados hemos sido capaces siempre de volver al partido a pesar de ir 16 o 17 puntos abajo. Incluso hemos tenido la sensación de que podíamos competir para disputarlo, para ganarlo. Hemos movido mejor el balón y luego ha habido situaciones de detallitos. Pero todo el mundo ha aportado".

La importancia de la afición. "Tengo que darle hoy especialmente las gracias a la afición. En una situación como esta, lo fácil es desertar o mostrar desagrado. Creo que hoy se ha generado una comunión entre plantilla y público que estoy convencido de que va a ser el camino".

Actuación coral. "Somos un equipo que necesita a los doce jugadores enchufados. Es cierto que es complicado muchas veces hacer una rotación de tantos jugadores, pero si los tenemos a todos así es una excelente noticia. Lo valoro muy positivamente". 

Diego Martínez, en el partido contra el Puerto Sagunto

El OAR vuelve a perder tras un esfuerzo insuficiente frente al Puerto Sagunto (24-25)
María Varela
Meli, centrocampista del Bergantiños, durante una acción del partido

El Bergantiños derrota al colista y termina el año en playoff (1-0)
Santi Mendoza
Paul Jorgensen, máximo anotador del Leyma en Cartagena, antes de lanzar un tiro libre

El 1x1 del Leyma Coruña en Cartagena
Chaly Novo
Chaly Novo