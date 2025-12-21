Carles Marco: "El nivel de concentración por momentos no ha sido adecuado"

Carles Marco en una imagen de archivo Patricia G. Fraga

Sigue sin perder el Básquet Coruña en liga y ya son doce las victorias que suma el equipo coruñés, líder invicto de Primera FEB. Este sábado se impuso, no sin sufrimiento, por 80-89 al colista de la categoría, Cartagena, en su pista.

Carles Marco

Descontento con la actuación de su equipo: "Sabíamos de la dificultad del partido y así ha sido. Creo que no hemos estado nada bien nosotros, ellos creo que sí. Con su juego nos han creado bastantes problemas. Nuestra toma de decisiones desde el primer minuto hasta el último no ha sido buena. Hemos castigado bien los dos primeros cuartos su balance defensivo, pero luego no hemos sido listos y no hemos atacado bien. Defensivamente, ellos con su segunda unidad se han puesto en partido dos o tres veces. Tenían deseo y nosotros hoy, un poquito menos. Al final, las dinámicas van como van y hay que hacer las cosas mejor. Contento por el resultado, porque es otra victoria, porque es sumar en una pista difícil y no tan contento con el juego del equipo".

16 pérdidas: "Creo que no hemos estado desde el primer hasta el último minutos como en anteriores partidos. El nivel de concentración por momentos no ha sido adecuado, nuestra toma de decisiones no ha sido adecuada y hemos perdido 16 balones, cuando acostumbramos a perder menos. Hay mérito del rival, pero también demérito nuestro. Me pongo en situación, en ver qué podemos hacer mejor, analizar a mi equipo y, así a primera vista, no hemos hecho las cosas bien".

Félix Alonso

Valoración positiva. "Creo que la valoración tiene que ser positiva a pesar de la derrota. El equipo ha reaccionado de una manera magnífica y hemos competido contra el equipo más en forma de la competición. Además, miramos ahora la cantidad de tiempo que hacía que no metíamos más de 70 puntos, hemos llegado a 80 y en momentos complicados hemos sido capaces siempre de volver al partido a pesar de ir 16 o 17 puntos abajo. Incluso hemos tenido la sensación de que podíamos competir para disputarlo, para ganarlo. Hemos movido mejor el balón y luego ha habido situaciones de detallitos. Pero todo el mundo ha aportado".

La importancia de la afición. "Tengo que darle hoy especialmente las gracias a la afición. En una situación como esta, lo fácil es desertar o mostrar desagrado. Creo que hoy se ha generado una comunión entre plantilla y público que estoy convencido de que va a ser el camino".

Actuación coral. "Somos un equipo que necesita a los doce jugadores enchufados. Es cierto que es complicado muchas veces hacer una rotación de tantos jugadores, pero si los tenemos a todos así es una excelente noticia. Lo valoro muy positivamente".