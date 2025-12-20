La Crónica | El Leyma Coruña suda más de la cuenta ante el colista (80-89)

Acción ofensiva de Dídac Cuevas en el partido en Cartagena Álvaro Prián

El Leyma Básquet Coruña ejerció de líder en la cancha del colista Cartagena, en un partido que los de Carles Marco, por diferentes motivos, no llegaron a romper por completo, aunque en ningún momento peligró la duodécima victoria liguera del curso en otras tantas salidas a pista (80-89).

No arrancó bien el choque para ninguno de los dos. Una pérdida cada equipo en su primera posesión. Y un mal tiro cada uno en la segunda. Jorgensen desprecintó el aro blanquinegro y Pacheco, tras robo en saque de fondo del Cartagena, le secundó (0-4).

No obstante, los balones perdidos, tres en los mismos minutos, lastraron al líder invicto de Primera FEB, que además encajó dos triples seguidos de un Svejcar muy liberado.

Los aciertos lejanos mantuvieron brevemente por delante a los locales. Y entonces apareció Barro. El último fichaje del Leyma revolucionó el juego. En toda la pista. En la parte delantera, con sendos 2+1 consecutivos; en la trasera, frenando a la estrella local, Faverani, y sellando el rebote defensivo (12-14).

Tres rechaces seguidos en ataque capturó su homólogo Diop, con quien compartió pista durante varios minutos, pero erró, de manera incomprensible, tres palmeos. Con dos senegales en el banquillo, entró en acción el tercero, Thiam, para continuar con la labor de desgaste del colista. Primero, con un mate a la carrera tras pase de béisbol de Pacheco, quien a continuación clavó el primer triple naranja (al séptimo intento). Y luego, con un triple frontal sobre la bocina del minuto diez (14-23).

Los dos minutos de refresco no frenaron la inercia de Thiam, que firmó otros seis puntos consecutivos, con la única réplica de un triple de Webster. Jorgensen, con dos canastas encadenadas, tomó el testigo del pívot y dio al Leyma una nueva renta máxima (19-35), a la que Barro añadió dos puntos con un mate tras robar el esférico en campo contrario.

Primer amago

Con 19-37 y un líder lanzado, al técnico local, Félix Alonso, no le quedó otra que pedir tiempo muerto. Después de este parón, entraron en juego nuevos factores. Faverani volvió por sus fueros, con dos 2+1 consecutivos, el segundo con un adicional que no debió existir, pues si hubo falta, fue abajo, antes de que armara el brazo.

Un mate de Radonic, remontando la línea de fondo, devolvió las aguas a su cauce. Hasta que surgió el invitado sorpresa, Ayesa. El último hombre de la rotación del Cartagena empezó sumando al contraataque, antes de hacer dos dianas desde el arco, a cual más lejana.

Entre medias, otra astracanada del trío arbitral: conceder un 2+1 a Idehen en una penetración donde dio tres pasos y medio. Un triple de Jorgensen y otro de Ayesa bajaron el telón de la primera mitad con la renta máxima del Leyma rebajada en poquito más de un tercio (36-47).

Los minutos de baloncesto de patio de colegio del inicio del partido regresaron en la segunda mitad del tercero, que abrió el Leyma con intención de sentenciar. Un triple de Jorgensen y un mate de Thiam obligaron a Félix Alonso a parar el partido cuando solo habían transcurrido 67 segundos.

Faverani tomó cartas en el asunto y aguantó el chaparrón con cinco puntos consecutivos. Un espejismo. Una canasta de Diop, flanqueada por aciertos lejanos de Pacheco y un desatado Jorgensen (21 puntos en 16 minutos), dieron al Leyma un nuevo superávit máximo (41-62).

Pero, al igual que en el segundo periodo, cuando llegaron a ganar por 18 puntos, los de Carles Marco se durmieron en los laureles. El desorden se apoderó del partido y evitó que el líder aplicase por fin el descabello.

Doménech y Rivera, con sendos triples, reanimaron a un Cartagena que se movió algo mejor en el caos y que al paso por el minuto 30 empezó a creer en un milagro antes de Navidad (55-68), después de que Radoncic regalase dos libres con una falta innecesaria, escasos segundos más tarde de que le pitasen una más que discutible en ataque.

La moral del anfitrión se acercó a las nubes con un parcial de salida de 6-0 en el cuarto definitivo, mientras el líder se perdía en, valga la redundancia, pérdidas de balón. Y en tiros forzados.

Carles Marco intentó reconducir la nave con tres timoneles en pista: Cuevas, Pacheco y Jorgensen. Pero lo que realmente mantuvo las distancias fue el rebote ofensivo. Aunque los naranjas no los convirtieron en canastas, al menos sacaron libres para ir tirando (64-76).

Tercer amago

Tras un triple Faverani que hizo el 68-78, el líder sacó de nuevo el ventilador. Con un 2+1 –asistido por Diop, que segundos antes había puesto un tapón espectacular– y un mate de Thiam y otro balón hundido, este por el propio Ily, el Cartagena rozó la lona con algo menos de tres minutos en el crono (73-87).

Pero ni por esas. El Leyma volvió a enredarse en ataque, el Cartagena volvió a pescar en el caos y los árbitros volvieron a hacer de las suyas. Como en una clara antideportiva perdonada a Svejcar, por agarrar por detrás a Cuevas, o dos faltas no seguidas sobre el barcelonés cuando salía al contraataque.

La sensación de no querer pitar ciertas cosas en contra del local porque ya estaba sentenciado. La rúbrica de una actuación nefasta, se mire a través de un cristal naranja o a través de uno blanquinegro.

Un feo final para una bonita historia, la de este Básquet Coruña que, con el triunfo antes de Navidad iguala la mejor racha de sus casi 30 años de vida, conseguida entre las jornadas 12 y 24 de la temporada 2023-24. La del ascenso a la ACB.