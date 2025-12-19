La previa | Los extremos se tocan en Cartagena

Acción de Paul Jorgensen en el partido contra el Fuenlabrada Javier Alborés

El Leyma Básquet Coruña aspira a mantener el invicto en el penúltimo partido de 2025, en la pista de un Cartagena que llega a la cita de este sábado (19.00 horas) como colista oficial y acumula ocho jornadas sin ganar.

El compromiso a priori más cómodo para el plantel entrenado por Carles Marco a ocho días de encarar uno de dureza extrema, la visita al Obradoiro. No obstante, en esta liga es mejor no fiarse de las apariencias.

Aunque es cierto que el conjunto murciano no canta victoria desde la tercera jornada, cuando superó por 82-78 al Oviedo. El grupo dirigido por Félix Alonso, la temporada pasada en el banquillo del Obradoiro, comparte balance (2-9) con el Palmer Basket; el farolillo rojo virtual es el Melilla, que solo ha ganado dos de los doce encuentros que ha disputado.

El Cartagena no solo ha caído derrotado en sus últimas ocho salidas a pista, sino que apenas ha competido en tres, en la canchadel Gipuzkoa, en ese momento uno de los colistas, donde cedió por 75-69; en la de otro de abajo, el Palmer (77-68), y en casa contra el Cantabria (68-74).

El Menorca (97-61), el Estudiantes (68-95), el Ourense (91-65), el Obradoiro (68-94), el Zamora (90-71) se han ensañado con el débil equipo blanquinegro.

Y es que el colista ha quedado reducido a poco más que un jugador, Vitor Faverani, uno de los fichajes estrella del pasado verano en Primera FEB. El pívot brasileño, de dilatada experiencia en la ACB, es el máximo anotador (12,0 puntos), reboteador (7,3) y valorado (15,8) del Cartagena.

Solo otro jugador de Félix Alonso alcanza los dobles dígitos en puntos, el escolta internacional checo Spencer Svejcar (10,6). En valoración, Faverani se queda solo: el segundo que más créditos promedia es el propio Svejcar, que se queda en menos de la mitad (7,2).

Tres cambios

La delicada situación ha obligado a la entidad murciana a mover las primeras fichas. Han llegado sobre la marcha el trotamundos Jordan Davis, que la pasada campaña jugó en cinco equipos distintos, uno de ellos el Breogán; y más recientemente el pívot Chayce Polynice (hijo del también center Olden Polynice, quince temporadas en la NBA) y el base Kobe Webster.

El primero ha participado en los tres últimos encuentros; los otros dos, en uno menos. Davis (8,3 puntos, 2,7 rebotes y 3,7 asistencias) y Thomas (9,5, 2,0 y 3,5) han aterrizado con buen pie, uniéndose a Faverani y a Svejcar como fuentes de anotación. Isaiah Rivera (7,3) es otra de las fiables del plantel blanquinegro, donde figura Sediq Garuba, hermano pequeño del madridista Usman, y del que se han marchado Teemu Suokas, Sebastian Thomas y Amari Kelly.

La distancia en la tabla clasificatoria se ve reflejada también, obviamente, en las estadísticas. Por ejemplo, el Leyma es el equipo que más anota (91,5 puntos) y el Cartagena el que menos (69,5).

Los de Carles Marco, que presentan la segunda mejor defensa, lideran el ranking de rebotes totales (37,0), donde los de Félix Alonso, colistas también en asistencias (11,7, media decena menos que el líder), robos (5,0, por 7,6 del Leyma), balones perdidos (16,6) y porcentaje de acierto desde la larga distancia (28,1%), aparecen sextos por la cola (31,4).

En valoración, la diferencia es abismal: 102,2 créditos el Básquet Coruña, líder destacado en este apartado, y solo 60,9 el Cartagena, farolillo rojo asimismo destacado (el segundo por la cola, el Palmer, promedia 66,3).

Lo mismo ocurre en el balance entre puntos anotados y encajados: los naranjas presentan un superávit medio de 14,8, casi el mismo déficit que los blanquinegros (15,1). En lo único que el conjunto murciano supera al herculino es en tapones, 1,9 por 1,6. Una gota en el océano.

Así pues, el Leyma, pese a que la ciática mantiene a Jacobo Díaz en el dique seco, debe subir a su casillero una décimo segundo victoria que lo situaría a una del mejor arranque de la historia de Primera FEB y, además, le permitiría cerrar 2025 como líder, pase lo que pase dentro de ocho días en el compostelano Fontes do Sar.