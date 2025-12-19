Mi cuenta

Diario de Ferrol

Básquet Coruña

En la variedad está el invicto del Leyma Coruña

El de Carles Marco es el equipo de Primera FEB con más jugadores, de largo, por encima de 8,5 créditos de valoración de media

Chaly Novo
Chaly Novo
19/12/2025 11:31
Dino Radoncic se sumó ante el Ourense a la lista de jugadores más valorados del Leyma en un partido
Dino Radoncic se sumó ante el Ourense a la lista de jugadores más valorados del Leyma en un partido
Después de once partidos disputados queda poca duda acerca de lo que podría llamarse la paradoja del Básquet Coruña: un sólido e invicto líder sin un líder definido. El líder indiscutible –e innegociable– es el colectivo. 

Lo cree la vista y lo refrendan los números. Únicamente otro equipo, el CB Zamora, cuenta con seis jugadores que promedian más de 9,9 créditos de valoración por partido, pero el séptimo que más aporta, Colby Rogers, se queda en 6,1, mientras que el séptimo del plantel entrenado por Carles Marco, Dino Radoncic, firma 9,3. Y el octavo, Joe Cremo, 8,8. Y ambos están progresando en las últimas semanas. 

Los seis jugadores naranjas en dobles dígitos son Paul Jorgensen (13,8 créditos), Caio Pacheco (13,3), Ilimane Diop (12,6), Dídac Cuevas (11,9), Abdou Thiam (11,0) y Jacobo Díaz (11,0). En total son nueve por encima de 8,5 de valoración, guarismo que no alcanza ninguno de los otros 16 equipos de Primera FEB. 

En el Zamora lo están haciendo media docena, los mismos que promedian dobles dígitos. Media decena los alcanzan en el Obradoiro. Se queda muy cerca Yunio Barrueta (9,7) y estaba cerca otro ex del Leyma, Olle Lundqvist (8,8), pero este se rompió el pasado martes el tendón rotuliano izquierdo, con lo cual la temporada se ha acabado para el polivalente internacional sueco. 

Cinco tienen también el Estudiantes, al igual que el líder invicto con un sexto hombre que roza la decena de créditos, Juanpi Vaulet (9,6), pero con un séptimo bastante lejos de ello, Sasu Salin (7,4); y el Bàsquet Palma, aunque su sexto mimbre que más aporta, Loïc Menuge, ni siquiera llega a la media decena (4,6). 

Partido a partido

El poder de la variedad naranja asimismo tiene reflejo en el partido a partido: siete de los doce jugadores de la plantilla actual han sido el más valorado en al menos un encuentro. Lidera este particular ranking, con tres, Jorgensen (jornadas 4, 7 y 12). Diop (3 y 6) y Cuevas (2 y 8) sumaron más créditos que nadie en dos partidos, mientras que en uno lo lograron Jacobo Díaz (5), Cremo (10), Pacheco (11), Dino Radoncic (compartido con Jorgensen, en el duelo de este miércoles contra el Ourense) y Yoanki Mencía (1), a quien el club herculino despidió por motivos extradeportivos el pasado 22 de octubre, antes de la quinta fecha. 

El duelo con el vecino del sur igualó, con siete, el tope de jugadores del Básquet Coruña en dobles dígitos de valoración en lo que va de temporada, establecido en la cuarta jornada en la victoria en el Coliseum contra el Fuenlabrada

El tope individual en liga lo marca Jorgensen, con 30 créditos. Le siguen Cremo, con 25 frente al Palencia, Diop, con 22 ante el Fuenlabrada, y Pacheco, con 21 en Zamora. Las únicas cuatro veintenas. 

El guarismo más alto lo registró Cuevas, con 36 créditos, en el choque de dieciseisavos de final de la Copa de España en la pista del Menorca, cifra que le valió el MVP de la ronda. 

Los jugadores del Leyma saludan al público tras la victoria

De dentro a fuera, el Leyma lidera

Ante el Melilla como anfitrión y en la canchas del Menorca y el Estudiantes media docena de pupilos de Carles Marcos valoraron más de 9,9. La menor cifra es dos, en la segunda jornada, en casa frente al Oviedo: Dídac Cuevas (18) y Abdou Thiam (16). 

La polivalencia e importancia del colectivo también está presente en la anotación: ocho de los doce elementos del actual plantel la han encabezado en al menos una ocasión. 

En este ranking manda también Jorgensen, con cuatro partidos (jornadas 3, 4, 7 y 12) como principal fuente naranja de puntos. Danilo Brnovic (jornada 1), Cuevas (2), Jacobo Díaz (5), Guillem Jou (6), Pacheco (8), Cremo (10) y Diop (11) completan una lista a la que perfectamente podrían incorporarse Thiam, Radoncic y el recién llegado Mus Barro. Lo tiene mucho más complicado, sobre el papel, Macachi Braz

Por si fuera poco el reparto de tareas, el asunto todavía va un poco más allá: solo dos jugadores del Leyma Básquet Coruña han alcanzado la veintena de tantos en los once partidos disputados: el omnipresente Jorgensen (22 ante el Palmer) y Cremo (20 frente al Palencia). 

