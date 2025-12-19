Mi cuenta

Diario de Ferrol

Básquet Coruña | Jornada 13

Duelo de necesidades opuestas entre el Fuenlabrada y el Palencia

El Obradoiro visita la cancha del penúltimo, el Palmer, en una jornada en que descansa el que faltaba del grupo de cabeza, el Estudiantes

Chaly Novo
Chaly Novo
19/12/2025 23:38
Vitor Benite, uno de los líderes del Fuenlabrada, en el partido contra el Obradoiro
Vitor Benite, uno de los líderes del Fuenlabrada, en el partido contra el Obradoiro
Adrián Baúlde/FEB
El calendario de la décimo tercera jornada de Primera FEB, en la que descansa el único que faltaba del grupo de cabeza, el Estudiantes, no contiene ningún duelo explosivo, aunque sí uno con cierto morbo. 

Es el que librarán el Fuenlabrada (4-6) y el Palencia (8-4). Un aspirante caído y uno que se mantiene entre la aristocracia de la competición. El equipo del sur de Madrid suma seis derrotas consecutivas y ha pasado del coliderato, que perdió en la quinta jornada tras salir vapuleado del Coliseum, a mirar de cerca el abismo: solo dos triunfos lo separan del trío de colistas. 

El Palencia, que tras perder en A Coruña también lo hizo a continuación, y de manera sorprendente, en casa contra el Gipuzkoa, no puede permitirse un tropiezo que lo alejaría demasiado del top-3 de la tabla. 

El conjunto donostiarra (5-6), que ha cogido oxígeno con cuatro éxitos encadenados, visita a la última víctima del Leyma, el Ourense (6-4), que dio una muy buena imagen en A Coruña pese a llegar al derbi con casi toda la plantilla recién salida de una intoxicación alimentaria. 

El Obradoiro (9-2) encara un compromiso a priori muy asequible, la visita al Palmer (2-9), para conseguir su décima victoria seguida antes de recibir, el Día de los Inocentes, a Carles Marco y compañía. 

Un duelo final del año donde no estarán dos de los jugadores de la plantilla del Básquet Coruña que debutó en la ACB, Goran Huskic y Olle Lundqvist, ambos lesionados de gravedad. El polivalente exterior sueco sufrió este martes, en el choque ante el Zamora, la rotura del tendón rotuliano izquierdo. 

Dino Radoncic se sumó ante el Ourense a la lista de jugadores más valorados del Leyma en un partido

En la variedad está el invicto del Leyma Coruña

Más información
Acción de Paul Jorgensen en el partido contra el Fuenlabrada

La previa | Los extremos se tocan en Cartagena

Más información

El cuadro mallorquín, uno de los que más cambios registra en la plantilla, llega a la cita después de ser atomizado (95-59) por el Tizona, verdugo del Leyma en octavos de final de la Copa de España.

El cuadro burgalés, que suma cuatro triunfos en doce encuentros, encara un examen duro: recibe al quinto clasificado, el Lucentum Alicante (8-3), que se recuperó ante el Fuenlabrada (91-86) del inesperado revés encajado hace una semana contra el Oviedo (88-89). 

El conjunto carbayón (5-6) visita a un casi igual, el Zamora (5-7), que el pasado fin de semana vendió muy cara su derrota ante el líder invicto. Bastante paridad también en el duelo entre el primer rival del Leyma en 2026, el Alega Cantabria (5-6), y el mejor de los ascendidos, el Palma (6-5), al que el equipo de Torrelavega llega tras ganar sus dos últimos enncuentros. 

Completa la jornada un choque entre contendientes en apuros, el Melilla (2-10) y el Menorca (4-7). El Decano, farolillo rojo virtual (no lo es oficial por el punto que la FEB sigue otorgando por derrota), acumula tres derrotas consecutivas. El equipo balear, llamado a ser la sorpresa agradable de la temporada, sigue sin levantar cabeza a pesar de los cambios que ha efectuado en la plantilla. Ganó dos seguidos, en las jornadas 9 y 10, pero dobló la rodilla en los dos últimos.

