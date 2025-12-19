Mi cuenta

Diario de Ferrol

Básquet Coruña

Carles Marco: "El Cartagena querrá revertir la situación en la que está"

El técnico no se fía de la condición de colista del conjunto murciano, al que el Leyma Coruña visita este sábado

Chaly Novo
Chaly Novo
19/12/2025 11:31
Carles Marco da instrucciones a sus jugadores durante el partido ante Tizona
Carles Marco da instrucciones a sus jugadores durante el partido ante Tizona
Patricia G. Fraga
Carles Marco, entrenador del Leyma Básquet Coruña, declaró antes de viajar a Cartagena que se presentan en su décimo segundo compromiso del curso algo faltos de frescura física debido al partido disputado entre semana y el largo viaje hasta la ciudad murciana, donde jugará este sábado (19.00). 

El badalonés subrayó que "llegamos a este partido, como todos los equipos que han jugado entre semana, con poco tiempo de preparación e intentando dosificar un poquito a los jugadores; que se recuperen, pues tuvimos un partido muy exigente el miércoles y tenemos un viaje muy largo hasta Cartagena". 

Marco agregó que "en principio vamos a viajar con los mismos que jugaron el miércoles contra Ourense. Jacobo [Díaz] se queda recuperándose [de una ciática que le ha impedido disputar los tres últimos encuentros]". 

Respecto al plan de partido contra el equipo que figura como último clasificado de Primera FEB, el preparador del líder invicto de la segunda categoría del baloncesto español abogó por "intentar hacer nuestras cosas de la mejor manera posible, y preocupándonos de que el Cartagena es un equipo que en su casa querrá revertir la situación en la que está". 

Marco puntualizó que "tienen muchos jugadores nuevos [Jordan Davis, Chance Polynice y Kobe Webster] que se están adaptando al equipo y que en algún momento, por la calidad que tienen, acabarán dando un muy buen rendimiento. Son jugadores exteriores muy buenos en el uno contra uno, agresivos, verticales hacia canasta... Tienen un jugador top en la posición de '5', Faverani, que puede tener muchos registros, como jugar pop y abrirse, jugar al poste bajo, jugar roll..., y jugadores atléticos". 

Dino Radoncic se sumó ante el Ourense a la lista de jugadores más valorados del Leyma en un partido

En la variedad está el invicto del Leyma Coruña

El técnico del Leyma incidió en el "poco tiempo para prepararnos para cosas del rival y para recuperarnos y llegar más frescos al partido y poder hacer bien nuestras cosas, jugar con la máxima intensidad en una pista muy complicada, con un rival que tiene ganas de revertir su situación. Tenemos que estar preparados y concentrados para hacer bien la cosas si queremos sacar la victoria de Cartagena", concluyó Carles Marco.

