Básquet Coruña

El 1x1 del Leyma ante el COB: Sobresaliente juego exterior

Las notas de la victoria herculina contra Ourense

José Gerardo Fernández
José Gerardo Fernández
18/12/2025 00:10
Caio Pacheco fue uno de los mejores del partido
Caio Pacheco fue uno de los mejores del partido
Carlota Blanco
CUEVAS 8

Rapido como una centella. Peleando todos los balones. Por difíciles que parezcan de salvar. Hasta reboteó y molestó a jugadores mucho más grandes que él hasta conseguir que no actuaran a gusto.

Paul Jorgensen penetra a canasta durante el partido entre el Leyma y el Ourense en el Coliseum

La velocidad del Leyma decide la undécima victoria (94-77)

Más información

JORGENSEN 8

Volvió a ser el de comienzo de temporada. Un tipo que acierta con facilidad de cara al aro rival, que anota (18 puntos en este partido), que pasa bien y que contribuye al buen juego general. Por muy marcado que esté. Y si le faltara algo, lucha y trabaja como el que más.

JOU 6

Se juntó con varias faltas al principio lo que le “apagó” en el partido. Pero siempre se puede contar con él y en la mayoría de las facetas del juego.

MACACHI –

Apenas jugó un minuto. Recuperó una pelota e intentó un triple. No se puede pedir más en ese tiempo.

RADONCIC 7

La primera canasta, y además de 3 puntos fue suya. Luego hizo otras y trabajó mucho durante lo que jugó, cogió rebotes y se dejó la piel. Integrado completamente en la dinámica del equipo.

Carles Marco durante el partido

Carles Marco: "No es fácil cada partido hacer las cosas bien"

Más información

PACHECO 9

Juega más lento que Cuevas pero le da más velocidad al balón a la hora de pasar. Metió puntos, combinó bien y le puso orden y cabeza, también talento, a su juego. Dirige francamente bien.

BRNOVIC 6

Trabajador y hace mucho más de lo que los números dicen y lo que en la cancha se ve. Eso que llaman “intangibles”.

DIOP 7

Anotó 5 puntos y cogió 9 rebotes. Intimida. Si está en la zona propia los rivales suelen rodear. Ha cambiado en los dos últimos partidos la dinámica de su juego.

VARELA –

Como Macachi jugó apenas 1 minuto. Una recuperación y un buen pase.

CREMO 8

El ritmo del americano ha mejorado a medida que avanzan los partidos. De pasar casi desapercibido en los encuentros va encontrando su sitio. Anota y lo hace en momentos importantes y colabora en la mayoría de aspectos del juego. El que más minutos jugó, casi 25.

BARRO 7

Intermitente. Se está acoplando. Aporta y ayuda. Que nadie espere de él una anotación de 30 puntos en un partido pero pueden apostar a que siempre colabora con el equipo.

THIAM 8

Mismos rebotes que Diop. Nueve en total y más puntos. Doce. Parece que juega a rachas porque suele juntar en distintas fases todo lo que hace bien.

