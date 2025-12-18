Mi cuenta

Diario de Ferrol

Básquet Coruña

De dentro a fuera, el Leyma lidera

El Básquet Coruña volvió a sumar una nueva victoria coral con 124 de valoración

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
18/12/2025 08:15
Los jugadores del Leyma saludan al público tras la victoria
Los jugadores del Leyma saludan al público tras la victoria
Carlota Blanco
Volvió a ganar el Básquet Croruña y, una vez más, lo volvió a hacer de manera coral. El equipo que dirige Carles Marco ha demostrado una vez más que no necesita un único protagonista sobre la cancha, sino que el gran protagonista de su juego es el equipo en sí y que todos los jugadores de la rotación tienen su momento en cada uno de los encuentros.

Paul Jorgensen penetra a canasta durante el partido entre el Leyma y el Ourense en el Coliseum

La velocidad del Leyma decide la undécima victoria (94-77)

El Leyma sumó ayer contra Ourense 124 tantos de valoración, uno de los registros más altos de toda su historia y el tope, hasta el momento, de la presente temporada (el anterior estaba en los 122 contra Fuenlabrada). Sin embargo, ninguno de los jugadores del conjunto naranja llegó de manera individual a los 20 tantos en su casillero particular. Los mejores en dicho apartado fueron Paul Jorgensen y Dino Radoncic con 18 tantos cada uno, seguidos de cerca por los 17 de Caio Pacheco, o los 16 de Ilimane Diop y Abdou Thiam. Tan solo dos jugadores que no sumaron en este apartado: Macachi Braz (0) y Carlos Varela (-1), que jugaron menos de dos minutos al final del encuentro.

Todos son importantes, todos aportan y todos tienen ‘su minuto de gloria’. Jorgensen, tras superar sus problemas estomacales del fin de semana, volvió a ser el de siempre. Talento a raudales en un uno contra uno hipnótico que levanta a la grada del Coliseum. Sale por un lado, por el otro o tira con un defensor en la cara. Es uno de los jugadores más estéticos que han pasado por aquí en mucho tiempo y tiene esa chispa de jugador callejero estadounidense.

El bueno de Paul, entre comillas, lleva ahí desde el principio, pero en las últimas semanas se han subido al carro dos fichajes llamados a ser protagonistas en este equipo como son Caio Pacheco y Joe Cremo. El base brasileño llegó con el cartel de estrella y, tras quedar algo opacado por Dídac las primeras jornadas y superar una lesión de tobillo, parece haber encontrado su mejor versión en las últimas semanas. Ayer, 12 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias en un partido completísimo. Si Cuevas es la locura, Pacheco es la calma, pero eso no quiere decir que ninguna de las dos cosas sea, ni mucho menos, mala. En la diferencia está la virtud y Carles lo sabe, por eso les hace compartir pista cada vez más. Luego está Cremo, que tras un inicio lento de temporada está a su mejor nivel tanto en ataque como en defensa. Contra Ourense no le entraron los triples, pero aún así se fue hasta los 12 puntos con un acierto del 50% en tiros de campo (a pesar de 0/5 desde el 6,75), añadiendo 3 rebotes y 3 asistencias.

Los jugadores del Leyma durante el ritual post-partido con su afición en el Coliseum

Empezar 10-0, una garantía de ascenso

Si hablamos de Pacheco, hay que hablar de Dídac Cuevas. En un partido menos vistoso que otros, el catalán se fue a los 9 puntos y 7 asistencias. Y por segundo partido consecutivo volvieron a ser clave los interiores. Carles Marco hizo especial énfasis en el rebote ofensivo de Ourense, y no era para menos, porque es el mejor equipo de la liga en ese apartado. Ahí entraron en escena Ily Diop y Abdou Thiam, con 9 rebotes cada uno y un esfuerzo titánico para cerrar a los interiores del COB. También hizo un gran trabajo ahí (y en ataque con 12 puntos) Dino Radoncic, quien con su ya clásica intensidad parece haberse ganado el puesto de 4 titular para rato. El Leyma dejó a su rival en apenas 8 rebotes ofensivos. En gran parte gracias al trabajo de sus cincos, pero también del resto del equipo, que hizo buenos los esfuerzos de los interiores por alejar del aro a los Romaro Gill, Okanu y compañía para sellar una nueva victoria coral del Leyma. Y ya van once en liga.

