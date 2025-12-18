‘A Rebo-Sar’: el Obradoiro persigue el lleno ante el Leyma Coruña el 28-D

Paul Jorgensen y Yunio Barrueta, en el Leyma-Obradoiro de Copa Galicia Patricia G. Fraga

Tras agotarse las entradas para el partido frente a Leyma Coruña (domingo 28, 18.00 horas), el Obradoiro ha activado la opción para que los abonados puedan liberar su asiento y que otro aficionado del conjunto dirigido por Diego Epifanio pueda adquirirlo.

El derbi gallego más esperado, al que el plantel entrenado por Carles Marco llegará sí o sí como líder, está generando una expectación enorme. Las entradas se agotaron en apenas un cuarto de hora, dejando a muchos no abonados sin la posibilidad de asistir en el Fontes do Sar al duelo entre tal vez los dos máximos favoritos al ascenso directo.

Para que la multiusos compostelano ruja al máximo, el club lanza la iniciativa ‘A Rebo-Sar’, que permite a los abonados liberar su asiento para que otro obradoirista pueda comprarlo. Si el asiento liberado se vende, el abonado recibirá el 50% del importe de la venta en su monedero del club, el mismo modus operandi del Básquet Coruña la pasada temporada.

De dentro a fuera, el Leyma lidera Más información

La velocidad del Leyma decide la undécima victoria (94-77) Más información

La venta es exclusiva para abonados del Obradoiro y garantiza que quienes la adquieran pueden llevar un acompañante al partidazo de la jornada 14.

Con esta acción, el club santiagués busca premiar a sus abonados y llenar el Fontes do Sar de ambiente local, ofreciendo a todos los aficionados la oportunidad de vivir uno de los encuentros más esperados del calendario, al que Epi y compañía podrían llegar como segundos clasificados, puesto que ahora ocupa el Estudiantes, con los mismo triunfos, nueve, y un partido más disputado que el Básquet Coruña y que el propio cuadro compostelano.