La velocidad del Leyma decide la undécima victoria (94-77)

Paul Jorgensen penetra a canasta durante el partido entre el Leyma y el Ourense en el Coliseum CARLOTA BLANCO

Hay una especie de obsesión de todos los rivales de los ‘naranjas’ intentando ser el primer equipo que, en Liga, consigue ganarle a los de Carles Marco. Normal en el deporte. Ese reto es muy habitual. En fútbol el Elche no juega igual contra el Levante que contra el Real Madrid o el Barça.

Ocurre que el equipo coruñés no gana por suerte o por casualidad. O porque hay un contrario muy superior. Los coruñeses cuentan sus partidos por victorias porque suelen ser mejores.

No comenzó bien el partido para los locales. Semejando al Palencia el COB comenzó repartiendo de lo lindo y sin embargo quien se cargó de personales (5 contra 1) fue el Leyma que llegó a perder por 6 puntos (7-13).

Cuevas tenía un rival encima como si fuera una prolongación de su camiseta. Un base que salió sustituyendo al inicial Pacheco con el que parece que el juego es más lento, pero no. No corre tanto como Dídac pero mueve el balón a mayor velocidad. Así que la solución de la situación fue que Marco metió a los dos bases juntos. El juego no mejoró y los orensanos se fueron al final del primer cuarto con ventaja de 6 puntos (19-25) con una pobre actuación de los de naranjas, vestidos esta vez de azul, en un cuarto. La firmeza en defensa, rozando la raya de lo permitido, de los de Moncho López, le había dado resultado hasta ese momento, unido a los 11 tiros libres de los que dispusieron.

Jorgensen y Radoncic vuelven a la pista al inicio del segundo acto. Parecía que las cosas mejoraban pero la defensa de los visitantes seguía siendo un obstáculo importante para los coruñeses que, además, erraban bastante en el tiro. Los de Moncho lograron la máxima diferencia de 8 puntos en todo el partido. Una canasta de Jorgensen y un triple, desde su casa, de Pacheco acercaron a los coruñeses. También salvaba a los de Marco que los grandes de COB no terminaban bien a veces a medio metro del aro. Para llegar al descanso pasaron bastantes cosas como que el Leyma logró adelantarse en el marcador por primera vez tras el triple inicial de Radoncic. Otra canasta que valía lo mismo la encestó Pacheco y el marcador después de 19 minutos volvió a inclinarse del lado del Básquet Coruña. El COB volvió a encestar de tres y al parón de la media parte se llegó con el marcador de 48-48. Muchos minutos juntos para los bases Cuevas y Pacheco y la sensación de que cada triunfo cuesta más. Es eso, la sensación, y tal vez lo normal. La clave de la primera parte por resumir: la buena defensa de Ourense.

Cinco inicial con tres cambios respecto al que comenzó el partido, igual que Ourense, y el Leyma hace un parcial de 5-0 en menos de un minuto. No es tiempo para que nada sea definitivo pero una salida así, anima. Un parcial en cinco minutos de 15-5 pone en el luminoso un 63-53 para el Leyma. Comenzaron a acertar más en la canasta contraria, la defensa ourensana no era tan agobiante y en faltas los de Moncho hicieron en ese tiempo cinco por ninguna de los ‘naranjas’. Todo influye.

La diferencia local llegó a los 14 puntos. Dos pérdidas, unos pasos de Diop y alguna imprecisión más permitieron que el COB volviera a recortar a 10 puntos, ventaja que descendió aún más al acabar el cuarto con el resultado de 77-69.

Cuando en el último cuarto se habían disputado ocho minutos y el Ourense solo habían encestado dos canastas de dos, quedaba muy claro que una de las características del Leyma es que le da igual el minuto 2 que el 38 de partido. Es como un martillo pilón, no deja respirar al rival. Ganaba por 18 puntos, restaban menos de 20 segundos y en el medio campo, tras presión de un compañero, Varela recuperaba un balón. El COB jugó una muy buena primera parte pero se intuía que si el Leyma mantenía el ritmo, y lo suele hacer, en la segunda mitad los puntos para la clasificación quedarían en el Coliseum.

Próximo partido: Cartagena. Como en todos puede pasar cualquier cosa pero no nos engañemos, la mayoría estamos pensando en el Día de los Inocentes por la tarde y en Santiago de Compostela.