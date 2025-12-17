Mi cuenta

Básquet Coruña

El primer derbi de la temporada... y el más repetido

Básquet Coruña y COB se han enfrentado 29 veces a lo largo de la historia en competiciones FEB

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
17/12/2025 12:21
Sean McDonell (derecha), ahora en Ourense, durante el derbi disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor en la temporada 2023-24
Sean McDonell (derecha), ahora en Ourense, durante el derbi disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor en la temporada 2023-24
Javier Alborés
Sí, finalmente habrá derbi. Tras unos días de incertidumbre por la intoxicación alimentaria que sufrieron ocho jugadores del COB y que obligó a suspender su encuentro del pasado sábado en Fuenlabrada, fuentes del propio club ourensano han confirmado que sí jugarán el partido de esta noche (20.45 horas) en el Coliseum. Los jugadores todavía no se encuentran al 100% a nivel físico, pero se han ido incorporando paulatinamente al grupo.

La plantilla del COB durante un partido de esta temporada

Ourense se reafirma: habrá derbi

Más información

La de hoy será la trigésima ocasión que Básquet Coruña y COB Ourense se vean las caras en competición oficial de la Federación. El balance total favorece a los ourensanos por un ajustado 13-16, pero el Leyma se ha llevado los últimos siete derbis y diez de los últimos trece que se han disputado en competición liguera. Con 29 enfrentamientos, el COB es el segundo equipo con el que más veces se ha visto las caras el Básquet Coruña, tan solo superado por Melilla. Aunque con los vecinos no se ha llegado a cruzar nunca en una eliminatoria de playoff.

Sin embargo, la victoria que dejó un sabor más dulce a la afición naranja (por aquel entonces amarilla) fue la de la final de Copa Galicia de 1996, en la que el antiguo Sondeos del Norte se hizo con su primero, y hasta el momento único, trofeo. El equipo herculino se impuso por 87-86 en la polideportiva 2 de Riazor a  un COB que entonces militaba en ACB.

Carles Marco durante la rueda de prensa

Carles Marco: "Moncho me dijo que esperaba que estuvieran para el miércoles"

Más información

Los últimos precedentes (oficiales, ya que se enfrentaron en esta pretemporada con victoria naranja por 72-76 en Lalín) fechan de la temporada del ascenso naranja a la ACB, la 2023-24. El partido de Riazor dejó una contundente victoria naranja por 106-77, con una buena actuación del estadounidense Sean McDonnell, que firmó 10 puntos y 6 rebotes para el Leyma ante el que ahora es su equipo. En el Paco Paz, los naranjas sufrieron bastante más, pero consiguieron imponerse 84-87 gracias a los 27 puntos de Olle Lundqvist y los 22 de Yunio Barrueta. De esos duelos solo ‘sobreviven’ el propio McDonnell, cambio de equipo mediante, y Romaro Gill, que acumula su tercera temporada consecutiva en la ciudad de las termas.

Ambos estarán disponibles esta tarde a las órdenes de Moncho López. También lo estará, probablemente, un Rafa Lisboa que era duda para el partido de Fuenlabrada por un proceso gripal, pero el técnico ferrolano no podrá contar con el joven Martín Iglesias, que recayó en un entrenamiento de su lesión muscular. Pero la mayor incógnita en clave Ourense llega en el estado físico de los jugadores que sufrieron esa intoxicación alimentaria.

Yunio Barrueta defiende a Jacobo Díaz durante el Leyma-Obradoiro de Copa Galicia

El Obra sacará mañana a la venta las entradas del partido contra el Leyma

Más información

En el caso del Básquet Coruña, Carles Marco no podrá contar por tercer encuentro consecutivo con Jacobo Díaz, aún en proceso de recuperación de sus problemas de ciática. Sí estará Mus Barro, la última incorporación del equipo que ya se estrenó con la camiseta naranja el pasado sábado en el Ángel Nieto de Zamora con cuatro puntos en cuatro minutos. Con él, el Leyma buscará continuar invicto en Primera FEB y conseguir la que sería la undécima victoria. El sábado visitarán a Cartagena y cerrarán el año contra Obradoiro el día 28.

